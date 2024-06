บัตร “Honda Stand” จำหน่ายหมดวันแรก! แฟนๆ นับวันรอเชียร์นักบิดไทยคว้าชัย “ThaiGP 2024” แบบติดขอบสนาม

แฟนๆ ความเร็วชาวไทยเฮเตรียมตัวเชียร์นักบิดไทย คว้าชัยใน ThaiGP 2024 โดยบัตร “Brand Stand” ของ “Honda Stand” ในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “PT Grand Prix of Thailand 2024” ที่จะระเบิดความเร็ว ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง 25-27 ตุลาคมนี้ ซึ่งได้เปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ตั้งแต่ 14.00 น. ที่ผ่านมาสำหรับบัตรเข้าชม “PT Grand Prix of Thailand 2024" ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดในประเทศไทย ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนหนึ่งวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ จำลองภาพ เหล่าทัพพญาวานรกำลังยกทัพออกศึก ท่ามกลางป่าหิมพานต์ เปรียบได้กับเหล่าเทพนักบิดโมโตจีพี ที่ต่อสู้ เพื่อแย่งชิงบัลลังก์เจ้าแห่งความเร็ว ผสมผสานแลนด์มาร์คสำคัญของไทย วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง, ยักษ์วัดแจ้ง, ปราสาทหินพนมรุ้ง ภายใต้แนวคิด THAILAND TO THE WORLD จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภท Grand Stand 5,000 บาท Rider Stand 3,000 บาท Brand Stand 2,000 บาท และ Side Stand 2,000 บาทโดย “Honda Stand” สำหรับกองเชียร์มอเตอร์สปอร์ต จะอยู่บริเวณโค้ง 10 และโค้ง 11 เพื่อส่งกำลังใจเชียร์นักแข่งฮอนด้า โดยเฉพาะนักแข่งไทยในสนามโฮมเรซ นำทัพโดยรุ่นโมโตทู "ก้อง” สมเกียรติ จันทรา เจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 จาก “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” รุ่นโมโตทรี “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี เจ้าของรถแข่งหมายเลข 5 จาก “ฮอนด้า ทีม เอเชีย” และดาวรุ่งนักบิด รายการ อิเดมิตซึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2024 “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 5 “จิมมี่” บูรพา วันมูล หมายเลข 10 และ “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 20 ลวดลายบัตรชูความแข็งแกร่งของนักบิดซูเปอร์สตาร์โมโตจีพี “ลูก้า มารินี่” กับรถหมายเลข 10 โดยทุกที่นั่งจะได้รับ Cheering kit ประกอบด้วย เสื้อยืด Collection ก้อง-สมเกียรติ, หมวก, กระเป๋า, กระบองลม และพัด ซึ่งถูกจับจองหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวันแรกที่วางจำหน่ายในงานแถลงข่าวจำหน่ายบัตร ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “สำหรับลูกค้าฮอนด้าที่ซื้อบัตรทุกประเภท รวมถึง Honda Stand จะได้รับ ส่วนลดพิเศษ เพียงแค่นำกุญแจรถจักรยานยนต์ฮอนด้า แสดงต่อพนักงานขายบัตร ณ จุดจำหน่ายบัตร Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็จะได้รับส่วนลดในการซื้อบัตรทันที 20% และพิเศษสำหรับ ลูกค้าที่ถือบัตร Honda Stand จะได้รับชุด Cheering Kit ก่อนขึ้นสแตนด์เชียร์ในวันงาน ทุกที่นั่ง เพื่อความสนุกและบรรยากาศในการเชียร์นักแข่งไทยไปด้วยกันอีกด้วย"นอกจากนี้กับที่สุดของความภูมิใจ “Rider Stand” สำหรับแฟนๆ ยอดนักบิดขวัญใจชาวไทย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา กับ “Chantra Stand” ประวัติศาสตร์ที่มีสแตนด์เชียร์ของนักกีฬาไทย ในการแข่งขันระดับเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ลวดลายบัตรโชว์ความสวยงามของ “ยักษ์วัดแจ้ง” รูปปั้นพญายักษ์โบราณยืนคู่กันที่วัดอรุณราชวราราม ถือเป็นรูปปั้นพญายักษ์ที่เก่าที่สุด อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย พร้อมรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้ และรับส่วนลด 20% เมื่อแสดงกุญแจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ที่จุดจำหน่ายแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ส่งกำลังใจเชียร์พร้อมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนักบิดฮอนด้าทุกคน ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Race to The Dream