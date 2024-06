ประชุมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย!!! ยกระดับความแข็งแกร่งลุย 3 รายการใหญ่ต่อเนื่อง

ประเทศไทยเป็นโต้โผ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2 เชิญชาติพันธมิตรเข้าร่วม พร้อมดันมิสเตอร์เซฟูล ซูตัน อัซวาร์ ชาวอินโดนีเซียเป็นประธานสมาคมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย (Fully Aswar, President of Asian Association of Waterjet Federation) อย่างเป็นทางการ และนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งเอเชีย ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุการก่อตั้งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งเอเชีย เพื่อยกระดับวงการเจ็ตสกีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพื่อรักษาความต่อเนื่องของกีฬาชนิดนี้ในการแข่งขัน ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และเอเชียน บีช เกมส์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ สนามจัดการแข่งเจ็ตสกีชิงแชมป์เอเชีย “สยามวอเตอร์คราฟ - ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เอเชี่ยน แชมเปียนชิพส์ 2024” (Siam Watercraft - WGP#1 Waterjet Asian Championships 2024) สนามแรก ระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 2567 นี้ ที่นิชิกิโนะฮามะ พาร์ค เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น สมาคมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย (Asian Association of Waterjet Federation) นำโดยประเทศไทย ได้จัดการประชุมประเทศในกลุ่มสมาชิก นำโดย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา ฯลฯ ซึ่งชาติสมาชิกดันมิสเตอร์เซฟูล ซูตัน อัซวาร์ (Fully Aswar) ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันกีฬาเจ็ตสกีเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนบีช เกมส์ เป็นประธานสมาคมเจ็ตสกีแห่งเอเชีย อย่างเป็นทางการมิสเตอร์เซฟูล ซูตัน อัซวาร์กล่าวว่า "จริง ๆ การคิดจัดตั้งสมาคมนี้ได้มีการริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2008 ตอนนั้นมีเจ็ตสกีแข่งใน 3 รายการแต่ยังไม่จริงจัง ต่อมาในระยะหลังเริ่มมองว่าเจ็ตสกีเอเชียมีความเข้มแข็ง จึงมีการพูดคุยอย่างจริงจังกับประเทศในกลุ่มเอเชีย""ตนในฐานะประธานสมาคมคนแรก เป้าหมายคือการให้ทำงานร่วมกันได้ เพราะมองว่าตอนนี้เจ็ตสกีกำลังโตขึ้น หลายประเทศสนใจกีฬาชนิดนี้ ต้องให้ได้รับความนิยมมากกว่านี้ ซึ่งเอเชียมีศักยภาพที่จะทำได้ สุดท้ายนี้หากทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจัง กีฬาชนิดนี้จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแน่นอน"ในขณะที่ “บิ๊กบอย” นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งเอเชีย กล่าวถึงการตั้งสำนักงานใหญ่เจ็ตสกีเอเชียที่ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางการกีฬามากขึ้น “ที่ผ่านมามีการแข่งขันเจ็ตสกีที่ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ แล้วก็เอเชียนบีชเกมส์ ทีนี้เราเห็นว่าการเติบโตของวงการเจ็ตสกี มีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลาย ๆ ประเทศก็มาคุยกันว่าทำยังไงเราถึงจะแข็งแกร่ง เพราะว่าทุกคนมักจะเข้าใจว่าที่ผ่านมา รายการเจ็ตสกีระดับโลกถึงแม้ว่าจัดที่อเมริกาก็ดีหรือยุโรปก็ดี แต่หลังๆ มันเป็นโปรเจกต์หรือโครงการที่คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมาก เขาก็เลยอยากจะให้ทางเอเชียมีสมาพันธ์เป็นหนึ่งเดียวเพื่อแข็งแกร่งและยกระดับ พูดง่าย ๆ ว่าที่เราเซตอัพขึ้นมาเพื่อคงความต่อเนื่องของกีฬาประเภทนี้ในมหกรรมซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ และเอเชียนบีชเกมส์ ให้มันยาวนานและคงทน เพื่อสร้างนักกีฬาขึ้นมาและก้าวสู่อาชีพได้ความหวังของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยน แชมป์เปี้ยนชิพส์ ครั้งนี้ วันนี้ผมมาและเห็นได้ชัดเลยว่านักกีฬาเจ้าภาพเนี่ยเยอะมากแล้วก็ประเทศเขามีการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเจ็ตสกีด้วย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความหวังของนักกีฬาไทยที่มา 5 รุ่นก็เก่งแล้ว มีนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเยอะมาก ผมคิดว่าของไทยต่ำ ๆ น่าจะ 5 รุ่นครับการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ผมว่าเขาทำได้ดีนะครับ ประเทศเขาเป็นประเทศที่คนมีวินัย สถานที่ ความสะอาด อะไรต่าง ๆ ครบหมดเลย อาหารการกิน และที่สำคัญผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบกีฬา นอกจากการวิ่งแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคนมาชมเจ็ตสกีเยอะมากเลย ผมว่าสองวันสุดท้ายสนุกแน่ครับ”