มวยไทยพาเหรดตัดเชือก 7 รุ่นชิงแชมป์โลก - ต่างชาติแห่อบรม OSM มาตรฐานเดียวทั่วโลก

"เด่นพนม พราน26" โคตรเดือดเตะอิสราเอล พลิกแซงคว้าชัยนำทีมนักมวยไทยพาเหรดเข้าตัดเชือกแล้ว 7 รุ่น ยังเหลือ “ธนัญชัย-ขวัญใจ” ลุ้นตามไปอีก 2 รุ่น ด้านโค้ชต่างชาติแห่อบรมมาตรฐานมวยไทย One Standard Muaythai (OSM) เป็นหนึ่งเดียวที่ถูกต้องใช้ทั่วโลกความเคลื่อนไหวทีมมวยไทยทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลก 2024 "อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2024" ที่เมืองปาทรัส ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-9 มิถุนายน ซึ่งมีนักกีฬามวยไทยกว่า 1,200 คน จาก 79 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมตะบันหมัด โดยนักมวยไทยภายใต้การนำของนาวาอากาศเอก บุญส่ง นวลย่อง ผู้ควบคุมทีมนักมวยไทย ส่งนักชกเข้าร่วม 13 รุ่น แบ่งเป็น ชาย 7 รุ่น และหญิง 6 รุ่น ดังต่อไปนี้ ประเภทชาย 7 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 48 กก. "โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม" ศุภณัฐ เพชรรักษ์ / รุ่น 51 กก. "เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง" ฉลองชัย มีนิลดี / รุ่น 54 กก. "เจเจ ศ ไก่เขี่ย" นพรุจน์ วันเพ็ง / รุ่น 57 กก. "ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอคาเดมี่" ศุภวัฒน์ สงคง / รุ่น 63.5 กก. "ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99" วีระศักดิ์ ทาระขจัด / รุ่น 71 กก. "ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง" ธเนศ นิตุธร / รุ่น 75 กก. "เด่นพนม พราน26" ทศพล เสาร์พะเนาประเภทหญิง 6 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 45 กก.หญิง "มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า" อริศรา นุ่นเอียด / รุ่น 48 กก.หญิง "น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ" กุลณัฐ อ่อนอก / รุ่น 51 กก.หญิง "เสน่ห์จันทร์ เครื่องดื่มคอมมานโดยิมส์" นิราวรรณ ตังจิว / รุ่น 54 กก. "ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม" รุจิรา วงษ์ศรีวอ / รุ่น 57 กก.หญิง "จอมยุทธเหยิน สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" แก้วฤดี คำถากระปุ่ม / รุ่น 60 กก.หญิง "เพชรตาปี สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" อารียา สาโหดล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่น สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) จัดการอบรมมาตรฐานมวยไทย One Standard Muaythai (OSM) เลเวล 1 ที่สนามแข่งขัน โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอนต่างชาติเข้าอบรมกว่า 80 คน เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายคือ ต้องการให้ทุกชาติเข้าใจกีฬามวยไทยต้องมีเอกลักษณ์อย่างไรบ้าง ซึ่ง IFMA ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพียงองค์กรเดียว เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์, ดร.เช้า วาทโยธา และ “ครูดิน” นายวิทวัส ค้าสม 3 ครูมวยไทยนานาชาติชื่อดัง เป็นวิทยากรในการสอนทักษะการออกอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก และการป้องกัน ตามแบบฉบับประเทศแม่ของกีฬามวยไทยเพื่อกำหนดมาตรฐานมวยไทย One Standard Muaythai (OSM)หลังการอบรม ดร.เช้า วาทโยธา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกีฬามวยไทยแพร่กระจายไปทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ มวยไทยเป็นศาสตร์ และศิลป์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย ชาวต่างชาติตั้งใจเรียนมวยไทยเพื่อป้องกันตัว และออกกำลังกาย เวลานี้มวยไทยมี 5 สาย คือ มวยท่าเสา จ.อุตรดิตถ์, มวยโคราช จ.นครราชสีมา, มวยไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, มวยลพบุรี จ.ลพบุรี และมวยสายกลาง กรมพลศึกษา ข้อแตกต่างของแต่ละสายคือ ชื่อไม้มวยจะเหมือนกันแต่ลักษณะการออกอาวุธจะแตกต่างกัน สำหรับ OSM เกิดขึ้นเนื่องจากตอนหลังครูมวยไทยไปสอนต่างประเทศแล้วรูปแบบไม่ตรงกัน IFMA จึงต้องการทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้บรรดาครูมวยไทยชั้นนำของเมืองไทยร่วมกันทำ OSM ได้ร่วมกับหลักสูตรมวยไทย 9 ขั้นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ แต่จนถึงปัจจุบันเรายังคงต้องปรับปรุงเนื้อหา เพราะ IFMA อยากให้ทำมวยไทย 15 ขั้น สำหรับขั้น 1-9 เป็นของนักกีฬาทั่วไป ส่วนขั้นที่ 10-15 เป็นของครูมวยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ กล่าวว่า มวยไทยกำลังเดินทางมาถูกที่ถูกทางเพราะเราเริ่มจากอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอด การทำ OSM มวยไทยจะตอบโจทย์ มวยไทยเรามีเนื้อหามากมายทั้งทฤษฎี การไหว้ครู การเคลื่อนไหว การใช้หมัด เท้า เข่า ศอก การป้องกัน และโต้ตอบ นักกีฬาที่ผ่านการฝึก OSM ในขั้น 1-9 ถึงจะได้สิทธิเป็นนักกีฬาของ IFMA ได้ เช่นเดียวกันครูมวยก็ต้องผ่านขั้น 9-15 ตอนนี้ทุกคนอยากจะชกมวยอย่างเดียว แต่ถ้าเราวางมาตรฐานไว้ นักกีฬาก็จะมากขึ้น และแพร่หลายมากขึ้น“ครูดิน” นายวิทวัส ค้าสม กล่าวว่า ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความนิยมไปทั่วโลก ตอนนี้ต่างชาติหลายๆ ประเทศเริ่มฝึกมวยไทยกันแต่ว่ามีพื้นฐานการต่อสู้ที่แตกต่างกัน บางคนมาจากคาราเต้ บางคนมาจากเทควันโด แม้แต่ครูมวยคนไทยด้วยกันเองยังสอนไปคนละอย่างทำให้เวลาที่เรานำตำราไปเผยแพร่เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดได้ เป็นเรื่องดีที่ควรจะมีหลักสูตร OSM เพื่อการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับนาฎศิลป์ไม่ว่าครูจะมาจากสถาบันไหนก็จะมีท่ารำ และสอนท่ารำนั้นเหมือนกัน ซึ่งมวยไทยถ้าเรามีหลักสูตรเดียวกันก็จะสอนไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนจะมีเทคนิคเพิ่มเติมอย่างไรก็แล้วแต่เทคนิคและประสบการณ์ของครูผู้สอน ทั้งนี้ทุกคนจะได้ร่วมใจกันเพื่อผลักดันมวยไทยไปสู่ระดับโลกเข้าสู่ช่วงการแข่งขันวันที่ 5 มีนักมวยไทยขึ้นสังเวียน 6 คน ในรอบ 8 คนสุดท้าย ไฮไลต์อยู่ที่ รุ่น 75 กก. ชาย "เด่นพนม พราน26" ทศพล เสาร์พะเนา นักชกวัย 27 ปีชาว จ.นครราชสีมา พบ เอลอัด ดานี่ ซูมาน จากอิสราเอล ซึ่งปรากฏว่า ยกแรก เด่นพนม เครื่องยังไม่ร้อนพ่ายไปก่อน 9-10 ยกที่สอง เด่นพนม เดินหน้าสาดแข้งแบบดุดัน จับล็อกตีเข่าจนอิสราเอลอ่อนแรงทำให้นักชกไทยกลับมาชนะ 10-9 ยกตัดสิน เด่นพนม สาดแข้งขวายาว สลับถีบประคองตัวจนเอาชนะไปได้อีก 10-9 สรุปเด่นพนมชนะ 29-28 คะแนน ผ่านเข้ารอบตัดเชือกสำเร็จหลังการชก เด่นพนม กล่าวว่า ยกแรกเครื่องยังไม่ร้อน แต่ยังมองว่าไม่น่าแพ้ พอรู้ว่ายกแรกแพ้ ยกสองต้องเดินใส่แหลก และทำสำเร็จพอรู้เขาหมดแรงก็รู้ว่าชนะแน่นอน ดีใจที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตุนเหรียญทองแดงในมือแล้ว แต่งานยังไม่จบเป้าหมาคือ คว้าแชมป์โลกให้ได้ ฝากชาวโคราชช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วย จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถส่วนผลงานนักมวยไทยรายอื่น รุ่น 51 กก. ชาย "เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง" ฉลองชัย มีนิลดี ไล่ยำ ชามิล คูร์บานอฟ จากคาซักสถาน จนกรรมการต้องยุติการชกในยกที่ 2 หลังจากได้นับ 8 ยกแรก 1 ครั้ง และยกที่ 2 อีก 2 ครั้งติดรุ่น 54 กก.ชาย "เจเจ ศ ไก่เขี่ย" นพรุจน์ วันเพ็ง ชนะคะแนน อเล็กซานเดอร์ เฮอร์นานเดซ จากสหรัฐอเมริกา 30-27 คะแนน เข้ารอบตัดเชือกต่อไปรุ่น 48 กก.หญิง "น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ" กุลณัฐ อ่อนอก หนึ่งในลูกศิษย์ของ บัวขาว บัญชาเมฆ โคตรมวยไทยจาก จ.สุรินทร์ เอาชนะ รุดม่า อบาบาการ์ จากฟิลิปปินส์ 30-27 คะแนน ผ่านเข้ารอบตัดเชือกสำเร็จรุ่น 57 กก.หญิง "จอมยุทธเหยิน สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" แก้วฤดี คำถากระปุ่ม ชนะ มิน่า ซิเคียวจา จากฟินแลนด์ 30-27 คะแนนรุ่น 60 กก.หญิง รอบ 8 คนสุดท้าย "เพชรตาปี สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" อารียา สาโหด แพ้ อาเดรียน่า ปลัคห์ต้า จากโปแลนด์ 28-29 คะแนน ตกรอบไปสรุปนักมวยไทยผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วทั้งหมด 7 รุ่น และยังเหลือนักมวยไทยอีก 2 รุ่นที่จะขึ้นชกในรอบ 8 คนสุดท้าย คือ รุ่น 71 กก. ชาย "ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง" ธเนศ นิตุธร และรุ่น 54 กก.หญิง "ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม" รุจิรา วงษ์ศรีวอ