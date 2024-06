“The Legendary of Euro Moment” นิทรรศการรวมเสื้อบอลยูโรระดับตำนาน และสุดยอดแรร์ไอเทมส์หาชมยาก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันระดับโลกใจกลางเมือง ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลยูโร 2024 ชวนคอลูกหนังชมเสื้อบอลระดับตำนาน ในงาน “THE LEGENDARY OF EURO MOMENT ครั้งที่ 3 ที่จัดร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา” นิทรรศการแสดงเสื้อบอลยูโร 50 ปี โดย นันทขว้าง สิรสุนทร พิธีเปิดงาน นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย นันทขว้าง สิรสุนทร แชมป์แฟนพันธุ์แท้แมนยู ได้ขนเสื้อบอลในตำนานมาให้ชมอย่างจุใจมากถึง 24 ตัว ชมไฮไลต์ เสื้อฮอลแลนด์ ที่ใส่จริงโดย แฟรงค์ เดอ บัวร์, เสื้อบอลอังกฤษระดับแรร์ไอเทมส์ ปี 1976 และ ปี 1980 ที่ใส่จริงโดยนักเตะภายในงานมีงานเสวนาโดยกูรูและคอลเลกเตอร์ผู้คร่ำหวอดในวงการฟุตบอลอย่าง ถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมนักกีฬาแห่งประเทศไทย, ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน นักฟุตบอลตำนานทีมชาติไทย และ นันทขว้าง สิรสุนทร แชมป์แฟนพันธุ์แท้สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แฟนบอลสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ด, สัมฤทธิ์ ธนกาญจนสุทธิ์ ประธานสโมสร Oxford United, เอกราช เก่งทุกทาง ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง ดำเนินรายการโดย ชไมพร เห็นประเสริฐ ผู้ประกาศข่าวกีฬาขวัญใจสาวกเดอะ ค็อป โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ตอกย้ำความเป็น Sport Destination ระดับโลกของเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสายสปอร์ต และแฟนกีฬาตัวจริงดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อเป็นการต้อนรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2024 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศเยอรมนี เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ที่จะเปิดฉากในวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2567 เซ็นทรัลพัฒนา จึงร่วมกับ นันทขว้าง สิริสุนทร เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอลได้เข้ามาสัมผัสสุดยอดประวัติศาสตร์เสื้อบอลยูโร จากกูรูฟุตบอลแนวหน้าของไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เซ็นทรัลเวิลด์เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงแฟนบอลเข้ากับไลฟ์สไตล์ด้านกีฬา เพื่อตอกย้ำความเป็น Sport Destination ระดับโลกของเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับสายสปอร์ตและแฟนกีฬาโดยงานเทศกาลเสื้อบอลนี้มีการจัดงานยาวนาน มาตั้งแต่ปี 2013 จัดขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในงานมหกรรมเสื้อแมนยู 50 ปี, ครั้งที่ 2 ก็เช่นกัน เมื่อปี 2018 กับงาน "Football Jerseys Festival" จัดแสดงเสื้อบอลหายาก 25 ตัว และปีนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งในชื่องาน THE LEGENDARY OF EURO MOMENT ครั้งที่ 3 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานนี้ได้ดึงจุดเด่นการจัดงานให้อยู่ในรูปแบบเทศกาล เกี่ยวกับเสื้อบอลยูโร หาดูได้ยาก เราเชื่อว่าฟุตบอลเป็นกีฬาไร้พรมแดน และเสื้อบอลเป็นวัฒนธรรมกีฬาที่สามารถส่งต่อได้ และยังแฝงไว้ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ได้ผสานความเป็นแฟชั่นที่มีสตอรี่ด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมือง งานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงนิทรรศการเท่านั้น แต่ยังเป็นเทศกาลงานประวัติศาสตร์เสื้อบอลที่จัดโดยคนคลั่งไคล้ฟุตบอลตัวจริงเสียงจริงอย่าง นันทขว้าง สิรสุนทร