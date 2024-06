"อีสปอร์ต" จับคู่ "IRPC" 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ร่วมมือพัฒนาไปสู่สากล 4 ปี 8 ล้านบาท

AIS The StartUp เดินหน้า ‘สร้าง-เสริม-ต่อยอด’ หลักการ ESG

AIS The StartUp หนุนสตาร์ทอัปสาย ESG ภายใต้โครงการ “ESG to Capital for Tech Entrepreneurs” ยเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัปมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักการด้าน ESG เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทุนและการประเมินมูลค่าบริษั