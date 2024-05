“เพชรทนง” เปิดใจหมดเปลือก หลังพ้นโทษแบน ได้ฤกษ์คืนสังเวียนแล้ว

“เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ออกมาเปิดเผยความรู้สึกแรกหลังจากพ้นโทษแบน 1 ปีเต็ม ๆ กระทั่งได้คิวขึ้นชกกับ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” นักสู้จากรัสเซีย อดีตแชมป์โลกเส้นเดียวกัน ที่เพิ่งพ้นโทษแบนเหมือนกัน โดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.“เพชรทนง” ชก ONE มาแล้ว 3 ไฟต์ โดยมีผลงานชนะ 2 ไฟต์ แพ้ 1 ไฟต์ โดยไฟต์ล่าสุดเอาชนะคะแนน “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” นักชกคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่น คว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาครองได้สำเร็จในศึก ONE 163 เมื่อ 19 พ.ย.65โดยหลังจากขึ้นนั่งบัลลังก์คนใหม่ "เพชรทนง" ก็รอคอยโอกาสที่จะได้ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดของตัวเองมาตลอด จนกระทั่งเมื่อกลางปี 2566 "เพชรทนง" ถูกตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกาย ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบสากลที่ ONE และองค์กรกีฬาระดับโลกปฏิบัติตาม เป็นเหตุให้ "เพชรทนง" ปลดออกจากตำแหน่งแชมป์โลกและถูกลงโทษห้ามขึ้นชกเป็นเวลา 1 ปี โดยปัจจุบัน เข็มขัดแชมป์โลกรุ่นนี้ที่เคยเป็นของ "เพชรทนง" เปลี่ยนมือไปอยู่กับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เรียบร้อยแล้วโดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา “เพชรทนง” เปิดปฎิทินนับวันเวลา ฟิตซ้อมทำร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อรอคอยการกลับคืนสู่สังเวียน ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยความรู้สึกแรกหลังจากพ้นโทษแบนไว้ว่า“การกลับมาครั้งนี้ หลังจากถูกแบนไป 1 ปี เต็ม ๆ ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก ผมนับวัน นับเดือน รอคอยเวลาพ้นโทษแบน เตรียมฝึกซ้อมรอมาตลอด ไม่อยากปล่อยร่างกาย เพื่อที่ว่าหลังปลดแบนจะได้พร้อมชกทันที”“ผมต้องขอขอบคุณบอสชาตรี ทีมงาน ONE ที่ให้โอกาสผมได้กลับมาอย่างรวดเร็ว สมกับการที่ผมรอคอย การกลับมาครั้งนี้ ผมมีไฟมากกว่าเดิม ผมต้องกลับมาเรียกศรัทธาและโชว์ศักยภาพอีกครั้ง และขอฝากขอบคุณทั้งแฟนชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่สนับสนุนและคอยเชียร์ผมมาตลอด ผมเชื่อว่าผมมีศักยภาพ ยังสามารถทำผลงานได้ดีครับ”ในไฟต์นี้ “เพชรทนง” จะโคจรมาเจอกับ “อลาเวอร์ดี” ซึ่งมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้และเพิ่งพ้นโทษแบนมาไม่นานเช่นกัน ซึ่งต้องมาดูกันว่าในการกลับมาของทั้งคู่ ฝ่ายใดจะสามารถกู้ศรัทธาและกลับมาสร้างชื่อได้อีกครั้ง