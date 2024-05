(คลิป) “โจ” เปิดค่าย ซ้อมโชว์ฟิต ก่อนชิงบัลลังก์มวยไทย “ตะวันฉาย” ศึก ONE 167

“โจ ณัฐวุฒิ” นักชกอินดี้จากเมืองย่าโมโคราช วัย 34 ปี เตรียมขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญที่สุดในชีวิต ด้วยการท้าชิงบัลลังก์จาก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) วัย 25 ปี จากชลบุรี ในศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา “โจ ณัฐวุฒิ” ได้เปิดค่ายมวยลูกทัพฟ้าที่ตนเองใช้เป็นสถานที่เก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขัน ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout เช็กความฟิตนักกีฬาและเก็บภาพการฝึกซ้อมอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า“ผมเพิ่งเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ (25 พ.ค.) ที่ผ่านมาครับ ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ถือว่าพร้อมเต็มร้อยแล้ว เพราะหลังจบไฟต์ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้ว ผมก็เข้ายิมซ้อมทำร่างกายเป็นชีวิตประจำวันของผมอยู่แล้ว ก่อนจะมาเร่งซ้อมหนักขึ้นในช่วงสองเดือนสุดท้ายครับ”สำหรับคู่ชกในไฟต์นี้อย่าง “ตะวันฉาย” แม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนเกินต้าน โดยเฉพาะไฟต์ล่าสุดที่เพิ่งปราบผู้ท้าชิงตัวตึงอย่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แต่ “โจ” ยังคงยืนยันชัดเจน ไม่มีคำว่าหวั่นใจในพจนานุกรม พกความเชื่อมั่นเหมือนทุกไฟต์ที่ผ่านมา และยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่แฟนมวยทั่วโลกอาจจะได้เห็นใครสักคนร่วงลงไปกองหมดสภาพในไฟต์นี้“ผลงานไฟต์ล่าสุดของ ตะวันฉาย สุดยอดสมคำร่ำลือครับ เหมาะสมแล้วที่น้องเขาเป็นแชมป์ น้องเขาพัฒนาเรื่องการออกหมัด ออกศอก ได้คมและรวดเร็วขึ้น ส่วนลูกเตะและลูกถีบนั้นทำได้ดีอยู่แล้ว ต้องยอมรับว่าจุดแข็งของน้องเขามีรอบตัว ส่วนจุดอ่อนมองเห็นยากมาก ผมต้องลองไปดูบนเวทีอีกทีว่า วันนั้นน้องเขาจะมาสไตล์ไหน และจะมีช่องโหว่ตรงไหนให้ผมเข้าทำบ้าง”“ด้วยความที่เราสองคนเป็นมวยกล้าได้กล้าเสียเหมือนกัน ทำให้โอกาสไม่ครบยกมีแน่นอน ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะโดนก่อน และก่อนขึ้นชกทุกครั้ง ไม่ว่าจะเจอกับใครก็ช่าง ผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองเสมอ ไฟต์นี้ผมพร้อมสู้เต็มที่ ผลจะออกมาเป็นยังไง เราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ”สำหรับศึก ONE 167 นอกจากคู่เอก “ตะวันฉาย vs โจ” แล้ว ยังมีตัวแทนนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนให้ร่วมติดตามเชียร์ ได้แก่ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ข้ามสายบู๊คิกบ็อกซิ่ง พบกับ “เดนิส พูริช” ขณะที่ ”สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ดวลน้องใหม่ไฟแรงสูง “มาซาอากิ โนอิริ” จากญี่ปุ่น และ “โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้สาวแกร่งที่เป็นลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส เผชิญหน้า “เดนิส แซมโบอันกา” นักสู้สาวจากฟิลิปปินส์ รวมถึงนักกีฬาซูเปอร์สตาร์อีกมากมาย การันตีความมันตั้งแต่ต้นจนจบ