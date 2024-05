อย่าคิดว่าจะผ่านง่าย ๆ “เดนิส” ส่งสารถึง “รถถัง” ไฟต์นี้เหนื่อยแน่

“เดนิส พูริช” นักสู้จอมเก๋าวัย 39 ปี จากบอสเนีย-แคนาดา ส่งสารถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ที่มีนัดข้ามสายมาดวลกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ในฐานะคู่รองของศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้นับตั้งแต่เซ็นสัญญาเข้าสู่ ONE ในปี 2565 “เดนิส” ลงแข่งมาแล้ว 5 ไฟต์ สถิติอยู่ที่ชนะ 3 ไฟต์ และ แพ้ 2 ไฟต์ โดยชนะติดต่อกันมาแล้ว 2 ไฟต์ติด ล่าสุดเพิ่งเอาชนะ เอาชนะคะแนน “จาค็อบ สมิธ” อีกหนึ่งคู่ปรับเก่าของ “รถถัง” ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่ง ใน ONE เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้น เขามั่นใจว่าจะได้เปรียบกว่า “รถถัง”ในกติกานี้แน่นอน“บอกตามตรง ผมมีอาวุธหลากหลายกว่า โดยเฉพาะในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เขามีดีก็แค่บู๊ ดุดัน เขาเดินเข้าหาไล่บี้ให้คู่ชกกลัวและทำให้หมดแรง แต่ผมไม่ใช่คนที่กลัวจนพลิกตำราไม่ทัน ผมไม่เคยกลัวใคร”“ตราบใดที่ร่างกายผมยังดี ผมจะเร็วและแข็งแกร่งกว่าเขาแน่ รถถัง จะไล่ตามผมไม่ทัน แฟน ๆ รอดูได้เลย สนุกแน่นอน”ในขณะที่ “รถถัง” หลังล่าสุดแพ้คะแนน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อ 22 ก.ย.66 จะสลับมาบู๊กติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่ 3 ใน ONE และเพื่อสนองความต้องการที่ “เดนิส” เรียกหาเขามานาน จะได้รู้กันไปว่าใครแกร่งจริง