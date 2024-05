ไม่เกี่ยงงานด่วน! “โนแอล” หาญกล้าขัดตาทัพ ปะทะ “เดนิส” ศึก ONE 167

“โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้หญิงแกร่งลูกครึ่งไทย – ฝรั่งเศส วัย 28 ปี ขันอาสารับบทมวยแทนในช่วงโค้งสุดท้าย พร้อมดวล “เดนิส แซมโบอันกา” นักสู้สาวชาวฟิลิปปินส์ วัย 27 ปี ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ในศึก ONE 167 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เดิมที “เดนิส” มีคิวต้องเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต จากเพื่อนรักอย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” เจ้าบัลลังก์ขวัญใจชาวไทย ในฐานะคู่เอกของศึก ONE 167 แต่สุดท้ายมีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เนื่องจาก “แสตมป์” ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวอย่างไรก็ตาม “เดนิส” ตัดสินใจที่จะลงแข่งขันต่อไป แม้ต้องเปลี่ยนคู่ต่อสู้ใหม่ ก่อนจะได้ “โนแอล” ขันอาสาเข้ามาเสียบแทน โดยเหลือเวลาเตรียมตัวเพียง 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันสำหรับ “เดนิส” ปัจจุบันเป็นเจ้าของเก้าอี้เบอร์สอง ของแรงกิง ONE MMA รุ่นอะตอมเวต โดยผลงานกำลังร้อนแรง คว้าชัยมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุด “เดนิส” โชว์ฝีมือครบเครื่อง เอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “จูลี เมซาบาร์บา” คู่ชกสุดแกร่งจากบราซิล ไปได้ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อเดือน เม.ย.ปีที่ผ่านมาทางด้าน “โนแอล” มีดีกรีเป็นนักยูโดระดับขั้นสายดำ และแชมป์ยูโดจากหลายรายการ ก่อนจะหันมาเอาดีด้าน MMA โดยได้รับโอกาสเข้ามาพิสูจน์ตัวเองใน ONE และสามารถทำผลงานด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ 2 จาก 3 ไฟต์แรกที่ลงแข่งขัน แต่น่าเสียดายที่ไฟต์ล่าสุดในศึก ในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เธอสะดุดพ่ายต่อ “ชิฮิโร ซาวาดะ” คู่ชกจากญี่ปุ่นแม้ “เดนิส” จะพลาดการชิงเข็มขัดไปในครั้งนี้ แต่เธอจะพลาดแพ้ “โนแอล” ไม่ได้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นผู้ท้าชิงต่อไปเมื่อ “แสตมป์” หายเจ็บกลับมา ขณะที่ “โนแอล” ต้องคว้าโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับนักสู้ดีกรีผู้ท้าชิง ที่อาจส่งให้เธอทะลุแรงกิงขึ้นไปเป็นตัวท็อปของรุ่นและขยับเข้าใกล้บัลลังก์อย่างที่ตั้งใจสำหรับศึก ONE 167 นอกจากการพบกันระหว่าง “เดนิส” และ “โนแอล” แล้วยังมีคู่เอกนำรายการที่แฟนทั่วโลกตั้งตารอ คือการพบกันระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ลงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) ครั้งที่สาม กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ” ร่วมด้วยราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) “รถถัง จิตรเมืองนนท์” สลับบู๊คิกบ็อกซิ่ง และตัวพ่อคิกบ็อกซิ่ง “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ที่ตั้งใจมาคว้าชัยต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทย