“ตะวันฉาย” รับรางวัล "นักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม" จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาไทย "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก “คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล/รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน โดยมีบุคคลในวงการกีฬาไทย เข้าร่วมอย่างคับคั่งสำหรับงานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2566 ในปีนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดมอบรางวัลทั้งหมด 24 รางวัล โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานของนักกีฬาในรางวัลสาขาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566สำหรับปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลในสาขา “นักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม” โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากนักมวยที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี 2566โดยปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัล “นักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม” เป็นคนแรก ได้แก่ “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ซึ่งจอมเตะของฉายา “ซ้ายดารา” ได้กล่าวเปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับเกียรติให้คว้ารางวัลสุดพิเศษในครั้งนี้ว่า“รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทางคณะกรรมการเลือกให้รางวัล นักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม แก่ผม ยุคนี้มีนักมวยเก่ง ๆ มากมาย แต่ละคนมีชื่อเสียง มีฝีมือด้วยกันทั้งนั้น แต่ทางคณะกรรมการเห็นถึงความสามารถ ความพยายาม ความตั้งใจของผม จนทำให้ผมได้รับเลือกให้เป็นนักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมเป็นคนแรก ผมรู้สึกดีใจ และรู้สึกขอบคุณมากจริง ๆ ครับ”สำหรับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” กำลังเตรียมตัวเพื่อภารกิจป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งที่สาม โดยจะพบกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ” ในฐานะคู่เอกของศึก ONE 167 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี