สำเร็จ! IFMA ดันมวยไทย จัดแข่งขันสาธิตในโอลิมปิก 2024 สานฝันก้าวแรกของคนไทย

คนไทยเฮลั่น! IFMA ประกาศข่าวดีกีฬา "มวยไทย" ได้รับอนุญาตให้ไปจัดแข่งขันสาธิตระหว่างแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่โอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประเดิม 24 ชาติร่วมตะบัน เน้นต้องมี "ปี่กลอง-ไหว้ครู" ขณะที่ "บัวขาว บัญชาเมฆ" ยอดนักมวยไทยชื่อดังร่วมคณะไปสาธิตใน "ปารีส 2024" ด้วยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) จัดการแถลงข่าวใหญ่ "Muaythai IFMA Olympic Journey : Past, Present and Future" นำกีฬา "มวยไทย" ไปจัดแข่งขันสาธิตที่โอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวแรกสานความฝันของคนไทยในการผลักดัน "มวยไทย" บรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อนการแถลงข่าวดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA), สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA และผู้บริหาร IFMA เข้าร่วม พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และรองประธาน IFMA, นายนาดีร์ อัลลูอาเช ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งฝรั่งเศส และ "บัวขาว บัญชาเมฆ" ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังร่วมภายในงานด้วยดร.ศักดิ์ชาย กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือ การประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้คนไทยรับทราบว่า กีฬามวยไทย ศิลปะประจำชาติไทยที่คนไทยภาคภูมิจะได้ไปร่วมการแข่งขันรูปแบบสาธิตในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมส์ 2024 "ปารีส 2024" ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2567 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ผลักดันประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) มาโดยตลอด ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศส ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน 2024 "ปารีส 2024" อนุญาตให้สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ดำเนินการจัดการแข่งขันสาธิตกีฬา "มวยไทย" ที่โอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2024 โดยมีชาติสมาชิกของ IFMA ส่งนักมวยไทยไปร่วมสาธิตเสมือนจริงเต็มรูปแบบ และมีการแสดงปี่กลองมวยไทย การไหว้ครู ตามศิลปวัฒนธรรมมวยไทยที่ถูกต้องให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆ ได้รับรู้ถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มีต้นกำเนินจากประเทศไทย โดยการไปจัดการแข่งขันสาธิตกีฬา "มวยไทย" ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ดังกล่าวยังจะมี "บัวขาว บัญชาเมฆ" ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดังวัย 42 ปีชาว จ.สุรินทร์ ไปร่วมโชว์ไหว้ครูกลางมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2024 อีกด้วยดร.ศักดิ์ชาย กล่าวต่อว่า มวยไทยได้เข้าร่วมอยู่ในโปรแกรมเสริม (Side Program) โดยจะมีการจัดเวิร์กช็อปมวยไทย ณ บ้านมวยภายในโอลิมปิก ปาร์ค กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 5 วัน ไฮไลท์จะเป็นวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม ซึ่งจะมีการจัดมวยไทย 2 วันเต็ม ในสนามกีฬามวยไทยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษใจกลาง Club France โดยมีการแสดงมวยไทย 10 ชั่วโมงทุกวัน มีนักกีฬาจาก 24 ประเทศเข้าร่วม รวมถึงประเทศไทยที่ประเทศกำเนิดของมวยไทยด้วยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ในฐานะรองประธาน IFMA กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ และคิดว่าคนไทยจะภาคภูมิใจกับการที่มวยไทยได้การยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ, IFMA และสมาชิกที่ทำทุกอย่างเพื่อนักกีฬาทุกึนทั่วโลกภายใต้มวยไทย โดยต้องขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC), คณะกรรมการโอลิมปิกฝรั่งเศส, สหพันธ์ชาติฝรั่งเศส และ IFMA ที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ด้าน สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA กล่าวว่า IFMA เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการรับรองภายใต้ขบวนการโอลิมปิก ไม่ว่าจากทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล, สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย และอื่นๆ สำหรับกีฬามวยไทย IFMA เป็นผู้ลงนามกับ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา IFMA ได้ทำงานเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์สำคัญทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เพื่อได้รับการยอมรับ และเพื่อให้แน่ใจว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ และกีฬาที่น่ายกย่องในโลกแห่งกีฬาที่ได้รับการรับรอง นี่คือเหตุผลที่ IFMA ได้อยู่ในสถานะเดียวกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA เราส่งเสริม และปกป้องในแง่มุมด้านวัฒนธรรมของมวยไทย วัฒนธรรมของกีฬามวยไทยถูกบรรจุอยู่ในธรรมนูญของ IFMA ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการไหว้ครู (รำมวย) มงคล และปี่มวย เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับรองของ IFMA และระดับนานาชาติ หมายรวมถึงการแข่งขันไหว้ครู และการแข่งขันไม้มวยด้วยสเตฟาน ฟ็อกซ์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า IFMA ได้ต่อสู้เพื่อรักษาคำว่า "ไทย" ใน "มวย" วันนี้ IFMA มีสหพันธ์สมาชิกแห่งชาติถึง 152 องค์กรในทั้ง 5 ทวีป ในประเทศไทย IFMA ทำงานร่วมกับ 2 สมาคมคือ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย หรือ PAT และสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ หรือ AMTAT เพื่อให้แน่ใจว่านักกีฬาจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง IFMA เชื่อว่า "One World One Muaythai" มวยไทยเป็นจุดศูนย์รวมเราเข้าด้วยกัน นำเรามาเจอกัน ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และประเทศไทย แผ่นดินแม่ของมวยไทยนายนาดีร์ อัลลูอาเช ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งฝรั่งเศส กล่าวว่า เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการการนำมวยไทยไปจัดการแข่งขันสาธิตที่ฝรั่งเศส ในช่วงระหว่างโอลิมปิก 2024 ในครั้งนี้ ที่สำคัญยังมีการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปจัดแสดงด้วย ถือเป็นบันไดก้าวแรกในการสานฝันนำมวยไทยไปสู่โอลิมปิกเกมส์ ต้องขอบคุณทาง IFMa ที่ทุ่มเทมาตลอด 30 ปีในการผลักดันมวยไทย และคิดว่าจะประสบความสำเร็จได้นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวดังกล่าว สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) นำโดย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมฯ แจ้งให้ทราบอีกว่า ประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยไปแข่งขันศึกมวยไทยชิงแชมป์โลก 2024 (อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2024) ที่เมืองเพทรัส ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 โดยทีมชาติไทย ส่งนักกีฬามวยไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 13 รุ่น แยกเป็น ชาย 7 รุ่น และหญิง 6 รุ่น โดยมี นาวาอากาศเอก บุญส่ง นวลย่อง เป็นผู้ควบคุมทีม รายชื่อนักกีฬามีดังนี้ประเภทชาย 7 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 48 กก. "โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม" ศุภณัฐ เพชรรักษ์ / รุ่น 51 กก. "เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง" ฉลองชัย มีนิลดี / รุ่น 54 กก. "เจเจ ศ ไก่เขี่ย" นพรุจน์ วันเพลง / รุ่น 57 กก. "ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอคาเดมี่" ศุภวัฒน์ สงคง / รุ่น 63.5 กก. "ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99" วีระศักดิ์ ทาระขจัด / รุ่น 71 กก. "ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง" ธเนศ นิรุธธร / รุ่น 75 กก. "เด่นพนม พราน26" ทศพล เสาร์พะเนาประเภทหญิง 6 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 45 กก.หญิง "มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า" อริศรา นุ่นเอียด / รุ่น 48 กก.หญิง "น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ" กุลณัฐ อ่อนอก / รุ่น 51 กก.หญิง "เสน่ห์จันทร์ เครื่องดื่มคอมมานโดยิมส์" นิราวรรณ ตังจิว / รุ่น 54 กก. "ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม" รุจิรา วงษ์ศรีวอ / รุ่น 57 กก.หญิง "จอมยุทธเหยิน สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" แก้วฤดี คำถากระปุ่ม / รุ่น 60 กก.หญิง "เพชรตาปี สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)" อารียา สาโหดดร.ศักดิ์ชาย กล่าวว่า มวยไทยชิงแชมป์โลก 2024 ครั้งนี้จัดขึ้น ที่สถานที่กำเนิดของโอลิมปิก ที่ Ancient Olympia ชาติสมาชิก IFMA กว่า 100 ประเทศจะเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกครั้งแรกสำหรับกีฬา "เวิลด์เกมส์ 2025" ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในขบวนการไปโอลิมปิกเกมส์ มวยไทยชิงแชมป์โลก 2024 มีนักกีฬามวยไทยกว่า 1,000 คน จากทั้ง 5 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วม ระหว่างการแข่งขันยังจะมีการการประชุม World Olympic Academy โดยผู้นำด้านมวยไทยจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อหารือ และตัดสินใจครั้งสำคัญร่วมกัน เพื่ออนาคตของมวยไทย และนักชกรุ่นต่อไป