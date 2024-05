"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ผ่าตัดเข่าพักยาวครึ่งปีส่อชวดชก 2 รายการใหญ่

แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักมวยหญิงชื่อดังของไทยได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่า พักยาวประมาณ 6-7 เดือน ชวดชก 2 รายการใหญ่ที่รออยู่กำปั้นสาวจากระยองมีคิวขึ้นชกในศึก ONE 167 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67 (หรืออีก 3 สัปดาห์) ป้องกันตำเเหน่งเเชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ครั้งเเรกพบ เดนิส แซมโบอันกา เพื่อนรักจากฟิลิปปินส์ เเต่ไฟต์นี้เป็นอันต้องยกเลิกไป รวมถึงศึกใหญ่ต่อไป ONE 168 ที่จะบินลัดฟ้าไปเเข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสตมป์มีคิวชิงเเชมป์ ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) จาก "ซง จิง หนาน" จากจีนก็อาจจะยกเลิกไปเช่นกัน เพราะดูจากระยะเวลาคงหายไม่ทันแสตมป์กล่าวทั้งน้ำตาถึงอาการเจ็บว่า "ผ่าเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ตอนนี้เหลือเเค่กายภาพ ต้องพักประมาณ 6 เดือน ขอโทษที่เเมตช์นี้ไม่ได้เกินขึ้น ไม่ได้อยากให้มันเป็นเเบบนี้ เพราะต้องพักเกือบปี ต้องกัดฟันสู้ต่อไป"ด้าน "เปรม" อริยะวัฏ บุษราบวรวงษ์ เจ้าของค่ายแฟร์เท็กซ์ และ กรรมการผู้จัดการ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย เผยว่า "การเเข่งขันที่สหรัฐฯ ยังไม่ชัวร์(ว่าจะยกเลิก)เพราะต้องดูการรักษาเเละกายภาพ หมอบอกว่าแสตมป์หมอนรองเข่ากระดูกข้างซ้ายฉีกขาด ต้องผ่าตัดด่วน หลังจากนี้ต้องใส่เฝือกไว้ 2 สัปดาห์ถึงจะเริ่มงอเข่าได้ "ขณะเดียวกัน "เปรม" ยังเผยต่อว่าแสตมป์พยายามขอยกป้องกันเเชมป์ก่อนค่อยผ่าตัดเเต่ไม่เห็นด้วย "ตอนเเรกแสตมป์ขอชกก่อนขอป้องกันเเชมป์ก่อนเเล้วค่อยผ่าตัด เเต่หลังคุยกันเเล้ว เราไม่เห็นด้วย เพราะว่าเพราะการชกที่ไทยเราอยากให้เเชมป์ชกได้เเบบ 100% เพื่อจะไม่ต้องผิดหวัง เราจึงตัดสินใจผ่าตัดเลย เพราะนอกเหนือจากเรื่องเเชมป์คือต้องให้แสตมป์ได้รับการรักษาที่ดี เราไม่อยากให้มองว่าเพื่อเเชมป์หรือเพื่อเงิน ร่างกายน้องสำคัญที่สุด"