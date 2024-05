ลุยอีกสักตั้ง! “สิบหมื่น” ฮึดกู้ศรัทธา ท้าชน “ไทสัน” ศึก ONE ลุมพินี 68

“สิบหมื่น โค้ชนาย” นักชกคนดังขวัญใจแฟนมวยโซเชียล จากเมืองย่าโมโคราช คว้าโอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง พบกับ “ไทสัน แฮร์ริสัน” จอมดีเดือดจากออสเตรเลีย ที่หวังใช้ผลงานไฟต์นี้ในการกู้ศรัทธาคืนมาเช่นกัน โดยจะวัดฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปี ONE ลุมพินี 68 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้สำหรับ “สิบหมื่น โค้ชนาย” ยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดังวัย 29 ปี ที่มีผู้ติดตามบนช่องยูทูบกว่า 2.04 ล้านบัญชี ตัดสินใจหวนกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี ตามคำเรียกร้องของแฟน ๆ ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อเดือน ก.ย.66 โดยเผชิญหน้ากับ “มิเกล ตรินดาเด” จอมบู๊หมัดหนัก จากโปรตุเกสอย่างไรก็ตามการเปิดตัวบนเวที ONE ลุมพินี ของอดีตแชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 154 ป. อย่าง “สิบหมื่น” กลับไม่สวยงามอย่างที่คาด หลังถูก “มิเกล” โชว์พลังหมัดเล่นงานจนพ่ายน็อกตั้งแต่ยกแรก กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้เจ้าตัวกลับไปพัฒนาเพื่อปรับตัวเข้ากับการชกภายใต้นวมเล็ก 4 ออนซ์ ให้มากขึ้น กระทั่งได้รับโอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในศึกใหญ่คราวนี้ขณะที่ “ไทสัน แฮร์ริสัน” ถือเป็นนักชกต่างชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความบ้าดีเดือดมากที่สุดคนหนึ่งของรายการ โดยหลังจากเปิดตัวอย่างน่าประทับใจด้วยการสู้กับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” อย่างสนุก “ไทสัน” ก็ยังเดินหน้ารังสรรค์ผลงานความมันระดับ 5 ดาวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้ถึง 3 ไฟต์ติดต่อกัน“ไทสัน” ได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญในศึก ONE ลุมพินี 34 พบกับ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” อย่างไรก็ตาม เกมการชกในวันนั้น “ไทสัน” กลับไม่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ จนถูกพิษสงหมัดของ “กุหลาบดำ” เล่นงานอย่างหนักถึงขั้นไม่ขอออกจากมุมหลังจบยกแรก ส่งผลให้ต้องพ่ายทีเคโอ ไปอย่างน่าเสียดายไฟต์นี้จึงเรียกได้ว่าทั้ง “สิบหมื่น” และ “ไทสัน” ต้องพิสูจน์ตัวเพื่อกู้ศรัทธา ซึ่งสุดท้ายแล้วใครจะทำสำเร็จ แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นไปพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 68 ผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh