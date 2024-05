ปอดเหล็กเอธิโอเปีย-เคนยา ผงาดแชมป์ เทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ "Phukethon 2024 Run Fiesta"

ปอดเหล็กหนุ่มเอธิโอเปีย-สาวเคนยา ผงาดแชมป์ระยะ 21.1 กม. เทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ "Phukethon 2024 Run Fiesta" ขณะที่ ฐิตินันท์ ทองดี และปิยะนุช สุขชาติ เป็นนักวิ่งคนไทยที่ทำเวลาดีที่สุด ท่ามกลางบรรยากาศนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้าร่วมคับคั่ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่กว่า 150 ล้านบาท พร้อมยกระดับสู่สนามวิ่งมาตรฐาน World Athletics Road Race Label ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีหน้า Phukethon 2025จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ รันริโอไทยแลนด์ ผู้จัดงานกีฬาระดับนานาชาติ และอีกกว่า 10 องค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, อำเภอเมืองภูเก็ต, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ASICS, Gatorade, ISUZU, Suunto , ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา, มูลนิธิน้อมเกล้า, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต, สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และสมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมปั้นเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ "Phukethon 2024 Run Fiesta" ให้เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวกีฬาแบบครบทุกมิติ เพื่อรองรับนักวิ่งแนวกีฬามวลชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ปีนี้ ยังได้วางรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจาก International Sports Tourism อย่างยั่งยืนของทางจังหวัดภูเก็ต โดยปีนี้จัดระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ "Phukethon 2024 Run Fiesta" ได้มีการแข่งขันระยะทาง 21.1 กม. - The Bay ที่ จ.ภูเก็ต ท่ามกลางบรรยากาศนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติที่ตบเท้าเข้าร่วมกว่า 6,000 คน และผู้ติดตามกว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศและนานาชาติกว่า 25 ประเทศ บนเส้นทางประวัติศาสตร์ The Old Town ลัดเลาะย่านเมืองเก่า แห่งเกาะภูเก็ต สัมผัสเสน่ห์สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปี้ยน (Sino-European) อาคารเก่าแก่เรียงราย 2 ฟากฝั่งถนน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2446 ประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ ซึ่งกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ตผลการแข่งขันปรากฏว่า ไฮไลต์อยู่ที่ในระยะทาง 21.1 กม. - The Bay ประเภทแชมเปี้ยนชิพ เอ ชาย แชมป์ตกเป็นของ Ebisa Takele นักวิ่งปอดเหล็กหนุ่มชาวเอธิโอเปีย เข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลาได้ 1.10.39 ชั่วโมง ขณะที่ประเภทแชมเปี้ยนชิพ เอ หญิง แชมป์เป็นของ Dorcas Jebotip Tarus นักวิ่งปอดหญิงชาวเคนยา วิ่งทำเวลาได้ 1.33.17 ชั่วโมงส่วนระยะทาง 21.1 กม. ประเภทแชมเปี้ยนชิพ บี ชาย อันดับที่ 1 เป็น ฐิตินันท์ ทองดี นักวิ่งชาวไทยที่ทำเวลาได้ 1.18.35 ชั่วโมง และประเภทแชมเปี้ยนชิพ บี หญิง อันดับที่ 1 ปิยะนุช สุขชาติ นักวิ่งสาวไทยทำเวลาได้ 1.26.56 ชั่วโมงด้านระยะทาง 10 กม. - The Old Town ประเภทแชมเปี้ยนชิพ เอ ชาย อันดับที่ 1 Kebede Aberra Dinke จากเอธิโอเปีย ทำเวลาได้ 33.56 นาที, ประเภทแชมเปี้ยนชิพ เอ หญิง อันดับที่ 1 Daisy Kemboi จากเคนยา ทำเวลาได้ 59.05 นาที, ประเภทแชมเปี้ยนชิพ บี ชาย อันดับที่ 1 อาทิตย์ วีระธรรมวา ทำเวลาได้ 34.33.54 นาที และประเภทแชมเปี้ยนชิพ บี หญิง อันดับที่ 1 อนงค์ พิริยะพฤทธิ์ ทำเวลาได้ 46.23.61 นาทีสำหรับเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ "Phukethon 2024 Run Fiesta" ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจากท่องเที่ยวในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และมูลค่าสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 ล้านบาท ในระยะเวลาการจัดงานครั้งนี้ 3 วัน นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมสู่สนามวิ่งมาตรฐาน World Athletics Road Race Label แห่งภาคใต้ กับประสบการณ์เทศกาลเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และตื่นเต้นกว่าเดิมกับ Phukethon 2025