Bangkok Hot Rod Custom Show 2024 รวมตัวรถคัสต้อมมากสุดในไทย 18-19 พ.ค.นี้

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ Bangkok Hot Rod Custom Show 2024 งานรวมตัวรถคัสต้อมที่มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมอัดแน่นกิจกรรมล้นฮอลล์ ทั้งรถสร้าง รถคลาสสิค รถโบราณ และรถของเซเลปคนดัง เตรียมจัดขึ้นอย่างอลังการ ณ IMPACT Exhibition Center Hall 11-12 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้ โดยงานนี้ต่างชาติยกให้เป็น The Best Custom & Hot Rod Show Event In Thailand ถือเป็นเวทีกลางที่ใหญ่ที่สุดของไทย และเป็นเวทีประกวดเดียวในเมืองไทย ที่ใช้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการคัสต้อมระดับโลก จาก สหรัฐอเมริกา, สเปน, อิตาลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และบรูไน บินตรงมาร่วมตัดสินตามหลักเกณฑ์สากล โดยมีรถแต่งของคนไทยเข้าร่วมโชว์ไอเดียครั้งนี้อย่างคับคั่งกว่า 300 คันBangkok Hot Rod Custom Show 2024 งานแรก และงานเดียวในไทยที่รวบรวมกองทัพ รถคัสต้อม และฮอทรอท ร่วมประกวดกันมากที่สุด เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผลงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการแต่งรถ ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงรถโบราณ และรถคลาสิค ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมมากมาย ภายใต้ งานเราชาวคัสต้อม "WE" are the center of Thailand's custom culture ของพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนคัสต้อมไทยให้ดังกึกก้องไปด้วยกัน โดยซื้อบัตรได้หน้างาน หางบัตรรับสิทธิ์ รถคัสต้อมไบค์คันเดียวในโลก New Honda CL 500 Special Edition by Bangkok Hot Rod x K-Speed 1 คัน มูลค่ากว่า 400,000 บาท จับรางวัล ณ เวทีกลาง ในวันที่ 19 พฤษภาคม เวลาประมาณ 20.00 น. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องนำหางบัตรยืนยันตัวตน ณ เวลาประกาศเท่านั้นภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมล้นฮอลล์กันเลยทีเดียว เริ่มกันที่การประกวดรถคัสต้อม และฮอทรอท ฝีมือการสร้างรถ ตกแต่งรถโดยคนไทย ให้ได้มาร่วมชมเชียร์ลุ้นกันว่า คันไหนจะเป็นที่สุด หนึ่งเดียวที่จะได้รางวัล Best of Show 2024 เจ๋งสุดระดับประเทศของสายรถยนต์ 1 รางวัล และสายมอเตอร์ไซค์ 1 รางวัล-เจ้าของรถ รับโล่ห์รางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ไปดูงาน Kustomfest 2024 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับทีมผู้จัดงาน รางวัลละ 1 ที่นั่ง รวมทั้งลุ้นกันว่าคันไหนจะเป็นที่สุดของแต่ละรุ่น-เจ้าของรถรับโล่ห์รางวัล และของรางวัลจากผู้สนับสนุน และคันไหนจะได้รางวัลพิเศษ International Guest Picks ที่เหล่ากรรมการจากทั้งนักสร้างรถ, ผู้จัด, สื่อ และอาร์ทิส ตั้งใจนำมอบให้รวมรางวัลทั้งสิ้นกว่า 40 รางวัลพร้อมด้วยการเปิดตัวรถ BANGKOK BOY รถคัสต้อมไบค์ตัวแทนประเทศไทย กับการสร้าง และออกแบบโดยทีม BANGKOK HOTROD ที่จะไปประกาศศักยภาพในการแข่งขันทั่วเอเชีย เพื่อให้งานไทยก้าวไกลระดับโลกและครั้งแรกกับการเดินทางมาของ 9 ยนตกรรมที่เป็นที่สุดของ 7 Builder จากงาน Yokohama Hot Rod ที่ยังไม่เคยออกนอกประเทศ มาให้ได้ชมและกระทบไหล่อย่างใกล้ชิดกับเหล่ารถรางวัลในโซน Custom World Class โดยที่คุณไม่ต้องบินไปเอง อาทิ 1961 Buick LeSabre MQQN BLESSING และ MQQN SHINE 1966 Harley Davidson Shovelhead ที่ควงคู่กันมาแบบแพคคู่จาก Mooneyes Japan / Harley Davidson Pan Shovel Chopper (Best Chopper 2023) จาก LUCK MC JAPAN บิ้วเดอร์ฝีมือระดับพระกาฬของเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่พิชิตรางวัล Award of Excellence From Harley-Davidson Design Team ในเวทีคัสต้อมระดับโลกที่ Born-Free สหรัฐอเมริกา / 1967 Harley Davidson Shovel Engine จาก CHERRY'S COMPANY JAPAN สำนักแต่งตัวพ่อที่มีความเชี่ยวชาญในสาย Cafe Racer ที่เคยสร้างผลงาน BMW R Nine T "Highway Fighter" และอีกหลายๆ คัน จากสำนักแต่งชื่อดังของแดนอาทิตย์อุทัยพบกับ Area พิเศษ เสมือนสนามเด็กเล่นให้เหล่าเซเลปคนดัง นัดแนะพา Boy Toy มาอวดโฉมบนพี้นที่แห่งความสนุก CUSTOM PLAYGROUND ให้ได้ชมแบบใกล้ชิด อาทิ รถของ ติ๊ก-เจษฎาภรณ์, มาริโอ้ เมาเร่อ, เบียร์ ใบหยก, น้าเน็ค-เกตุเสพย์สวัสดิ์, เพชรจ้า และอีกหลายๆ คันของ KOL ชื่อดัง รวมทั้งขนขบวน CarVenture Custom ยนตกรรมคลาสสิค 9 คัน เชื่อมต่อปัจจุบันด้วยศิลปะ 9 Characters Art Toy ไปสู่อนาคตในโลกดิจิทัล ให้ได้ร่วมสัมผัสในโซน CUSTOM DIGITAL และการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มศิลปินไทยที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของรถแต่งในไทย ในการประกวด Kustom Paint Thailand แบบจำกัดเวลา ทั้งงานสี Air Brush และงานตวัดพู่กันจากกลุ่ม Pinstripe แถวหน้าของเมืองไทยขณะเดียวกันยังจะได้ช๊อปเพลินๆ เดินได้ทั้งวัน กับรถคัสต้อมเจ๋งๆ ของค่ายรถมอเตอร์ไซค์ Thai Honda, Harley Davison Thailand, Royal Enfield และสินค้าจากผู้สนับสนุน ยางMichelin, หมวกกันน็อค CHIEF HELMET, ฟิล์มกรองแสง Lamina พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ จาก LEO, อาชูร่า อีกทั้งในงาน ยังมี ของแต่งคนแต่งรถ แฟชั่น Accessories ทั้งในและต่างประเทศกว่า 80 ร้านค้าในโซน Swap Meet ที่มาในราคาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ