“ขวัญใจเด็กช่าง” คัมแบ็ก “ปกรณ์” จ่อคิวใส่เดี่ยว “ราฟฟี่” ศึก ONE ลุมพินี 68

ยกระดับความเดือดทวีคูณ สำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปี ONE ลุมพินี 68 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ หลังล่าสุดมีการประกบ “ขวัญใจเด็กช่าง” ปกรณ์ พีเค.แสนชัย ยอดมวยจอมบู๊ระดับตำนาน วัย 33 ปี หวนกลับมาโชว์ลีลาตัวพ่อให้แฟนมวยทั่วประเทศหายคิดถึง โดยจะพบกับ “ราฟฟี่ โบฮิค” นักชกชาวฝรั่งเศส วัย 32 ปี อดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)สำหรับ “ปกรณ์ พีเค.แสนชัย” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสุดยอดนักมวยไทยจอมบู๊ผู้ไม่เคยกลัวใคร ผ่านการแลกเดือดกับนักมวยดังมาแล้วนับไม่ถ้วน อาทิ “แสนชัย พี.เค.แสนชัย”, “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย”, “สะเก็ดดาว เพชรพญาไท” รวมถึงเคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ทั้งในและนอกประเทศมาครองอย่างมากมาย และสามารถก้าวไปถึงสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จ จากการคว้ารางวัลยอดมวยถ้วยพระราชทาน ในปี 2556“ปกรณ์” เป็นหนึ่งในนักชกหลาย ๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดช่วงปี 2564 ทำให้มีรายการชกน้อยลง ก่อนจะตัดสินใจหันหลังให้วงการ เดินทางไปทำหน้าที่ครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงกลางปี 2565 แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ยังแข็งแกร่ง จึงทำให้ “ปกรณ์” ถูกส่งขึ้นชกที่ดินแดนอาทิตย์อุทัยในรายการดังอย่าง K-1 และ Rise พร้อมทำสถิติไม่แพ้ใครตลอด 5 ไฟต์ ซึ่งช่วยจุดไฟให้เจ้าตัวอยากหวนกลับมาบู๊บนแผ่นดินไทยอีกครั้ง จนกระทั่งได้รับโอกาสให้มาพิสูจน์ตัวเองในศึก ONE ลุมพินี ครั้งนี้ขณะที่ “ราฟฟี่ โบฮิค” หรือที่แฟนมวยคุ้นชื่อกันดีในนาม “ราฟฟี่ สิงห์ป่าตอง” เป็นหนึ่งในนักมวยไทยต่างชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการมวยไทย ผ่านการคว้าตำแหน่งแชมป์สำคัญ ๆ อย่างแชมป์มวยไทย WMC, WBC, รวมถึงแชมป์เวทีลุมพินี รุ่น 147 ป.“ราฟฟี่” เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี ได้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะคะแนน “ขุนเข่าวัวชน” ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน อย่างไรก็ตาม ผลงานในช่วงหลังของเจ้าตัวกลับไม่น่าพอใจเท่าไหร่นัก เริ่มจากการสะดุดพ่ายคะแนนให้กับ “แอนตาร์ คาเซม” ในศึก ONE ลุมพินี 37 เมื่อเดือน ต.ค.66 และล่าสุดพ่ายคะแนน “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาการกลับมาในครั้งนี้ “ปกรณ์” พร้อมแสดงฝีมือการบู๊ระดับตำนานให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขายังมีดีพอที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับสูง ขณะที่ “ราฟฟี่” ต้องการใช้ไฟต์นี้ในการกู้ศรัทธาคืนมาจากความพ่ายแพ้ 2 ไฟต์หลังสุด ซึ่งการปะทะกันระหว่าง 2 นักชกรุ่นใหญ่ใจถึงในครั้งนี้จะลงเอยในรูปแบบไหน แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นใจระทึกไปพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 68 ผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh