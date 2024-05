บาร์โบซา เปิดศึก เมอร์ฟีย์ UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์ที่ 19 พ.ค.นี้

องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้ประจำเดือนพฤษภาคม ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHY คู่เอกเป็นการปะทะกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง เอ็ดสัน บาร์โบซา นักสู้จากบราซิล ที่จะดวลกับ ลีโรน เมอร์ฟีย์ คู่ต่อกรจากอังกฤษ โดยจะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน UFC APEX ,ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ไฮไลท์ของรายการเป็นการดวลกันของ เอ็ดสัน บาร์โบซา นักสู้จากบราซิลวัย 38 ปีที่มีสถิติชนะ 24 แพ้ 11 และเป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง 15 ไฟต์ ผลงานช่วงหลังชนะมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน ล่าสุดคือการเอาชนะคะแนน โซดิค ยูซุฟฟ์ เมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว โดย บาร์โบซา จะเผชิญหน้ากับ ลีโรน เมอร์ฟีย์ คู่แข่งจากอังกฤษวัย 32 ปีเจ้าของสถิติไร้พ่ายจากการชนะ 13 ไฟต์รวดและเสมออีก 1 ไฟต์ ผลงานล่าสุดคือการเอาชนะคะแนน จอช คูลิบาว เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2023 ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง เคาส์ วิลเลียมส์ นักสู้อเมริกันวัย 30 ปีที่มีสถิติชนะ 14 แพ้ 3 และไม่เคยแพ้น็อคหรือแพ้ซับมิทชันให้ใคร จะได้ตะบันหน้ากับ คาร์ลตัน แฮร์ริส คู่ต่อกรวัย 36 ปีชาวโมซอมบิก เจ้าขอสถิติชนะ 19 แพ้ 5 และชนะติดต่อกันมา 2 ไฟต์ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันสนุกตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมาย รอคุณอยู่ในศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHY วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHYคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวตเอ็ดสัน บาร์โบซา VS ลีโรน เมอร์ฟีย์รองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตเคาส์ วิลเลียมส์ VS คาร์ลตัน แฮร์ริสรุ่นเวลเตอร์เวตเธมบา กอริมโบ VS รามิซ บราฮิมาจรุ่นแบนตัมเวตเอเดรียน ยาเนซ VS วินิซิอุซ ซัลบาดอร์รุ่นสตรอว์เวตหญิงลูอานา ปินเฮโร VS อันเจลา ฮิลล์คู่ประกอบรายการรุ่นไลต์เวตบิคตอร์ มาร์ติเนซ VS ทอม โนแลนรุ่นแบนตัมเวตหญิงตามิเรส วิดาล VS เมลิสซา กัตโตรุ่นมิดเดิลเวตอาบัส มาโกเมดอฟ VS วาร์เลย์ อัลเวสรุ่นสตรอว์เวตหญิงเปียรา โรดริเกวซ VS อาเดรียเน คาร์เนลอสซีรุ่นแบนตัมเวตเหยลี่ อลาเต็ง VS เคลดซง โรดริเกวซรุ่นสตรอว์เวตหญิงวาเนสซา เดโมปูลอส VS เอมิลี ดูคอร์ตสำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHY จะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน Enterprise Center ,เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-may-11-2024