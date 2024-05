นักวิ่งปอดเหล็ก 20 ประเทศ รวมกว่าครึ่งหมื่น ร่วมเทศกาลงานวิ่ง Phukethon 2024 Run Fiesta

นักวิ่งปอดเหล็กไทยและเทศกว่าครึ่งหมื่น แห่ร่วมงานเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ Phukethon 2024 Run Fiesta ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้ ยกระดับอีกหนึ่งมาตรฐานสนามวิ่งมาราธอนสู่ World Athletics Road Race Label บนเส้นทางประวัติศาสตร์ The Old Town ลัดเลาะย่านเมืองเก่า แห่งเกาะภูเก็ต สัมผัสเสน่ห์สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปี้ยน (Sino-European) อาคารเก่าแก่เรียงราย 2 ฟากฝั่งถนน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2446 ประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ ซึ่งกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ต คาดเงินสะพัดกว่า 150 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง (สะพานหิน) จังหวัดภูเก็ต นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon 2024 Run Fiesta” โดยมี นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, พล.ต.อาณัติ รัตนพล ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนกว่า 10 องค์กร และ Brand Ambassador เข้าร่วมภายในงานด้วยท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ รันริโอไทยแลนด์ ผู้จัดงานกีฬาระดับนานาชาติ และอีกกว่า 10 องค์กร ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต,อำเภอเมืองภูเก็ต, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB , สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ASICS, Gatorade, ISUZU, Suunto , ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา , มูลนิธิน้อมเกล้า , โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต , สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และสมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมปั้นเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ Phukethon ให้เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวกีฬาแบบครบทุกมิติ เพื่อรองรับนักวิ่งแนวกีฬามวลชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก โดยชูแนวคิดเส้นทางวิ่งระดับ Heritage ของโลกอย่างเมืองเก่าภูเก็ต และเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมแนว “เพอรานากัน” แบบประยุกต์มาออกแบบเป็น Race Kit Concept Design ที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใคร ประกอบกับการกลับมาของ Phukethon ปีนี้ ยังได้วางรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจาก International Sports Tourism อย่างยั่งยืนของทางจังหวัดภูเก็ตนายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ Phukethon ครั้งที่ 5 ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ นับเป็นภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตที่ได้มีรายการกีฬาประเภทวิ่งมาราธอนที่ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองเจ้าภาพและ World Sports Destination ในอนาคต ซึ่งครั้งนี้มีจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 6,000 คน และผู้ติดตามกว่า 10,000 คนจากทั่วประเทศและนานาชาติกว่า 25 ประเทศ ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจากท่องเที่ยวในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และมูลค่าสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 ล้านบาท ในระยะเวลาการจัดงานครั้งนี้ 3 วันขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานเทศกาลวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติ “Phukethon” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้แล้ว ที่ได้เห็นความสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของ International Sports Tourism ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดภูเก็ตที่ต้องส่งเสริม และยกระดับแผนงานต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นพันธกิจโดยแท้จริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเอง ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ตยืนยันความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่ผู้จัด และพันธมิตรทุกๆหน่วยและองค์กรที่ได้เข้าร่วม ทั้งทางภาครัฐและเอกชน เพื่อให้งานเทศกาลวิ่งครั้งนี้ ได้ออกมาดีและดีที่สุด เพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และร่วมสร้างพร้อมส่งเสริมงานเทศกาลที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนเทศกาลวิ่งมาราธอน Phukethon 2024 Run Fiesta เป็นรูปแบบเทศกาลงานวิ่งมาราธอน จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้มีการวัดเส้นทางมาตราฐานระดับนานาชาติ โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และผู้เชี่ยวชาญในการวัดเส้นทางระดับ World Athletics โดยเฉพาะระยะทาง 21.1 กม. - The Bay และระยะทาง 10 กม.- The Old Town นอกจากนั้น จะมีกิจกรรมเดิน-วิ่งแนวครอบครัว The Park Run ระยะทาง 5 กม. ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักวิ่งหน้าใหม่และส่งเสริมให้กลุ่มครอบครัวทำกิจกรรมในวันหยุดร่วมกัน รวมทั้งจะมี “รถโพถ้อง” ในตำนานของชาวภูเก็ต มารับตัวตอน Cut Off ของการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมสู่สนามวิ่งมาตรฐาน World Athletics Road Race Label แห่งภาคใต้ กับประสบการณ์เทศกาลเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และตื่นเต้นกว่าเดิมกับ Phukethon 2025นอกจากนี้ Phukethon 2024 Run Fiesta ยังเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครือข่ายระดับโลก ร่วมเป็นพันธมิตรกับงานวิ่งมาราธอนระดับโลก Sydney Marathon หนึ่งในแคนดิเดตสนามวิ่ง World Major Marathon ลำดับที่ 7 ของโลก เพื่อเจาะตลาดกลุ่มนักวิ่งจาก Asia Pacific ซึ่งทาง Phukethon ได้จัด Road Show - Booth Exhibition Phukethon Run Fiesta ในงาน Sydney Marathon ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อโปรโมทดึงนักวิ่งเชิงท่องเที่ยวในปีถัดไป ที่มีฐานข้อมูลนักวิ่งคุณภาพสายท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน จากระบบลงทะเบียน Race Roster ที่ทาง Phukethon ได้เริ่มใช้บริการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปPhukethon 2024 Run Fiesta ในปีนี้ ยังส่งเสริมแนวคิดความรับผิดชอบสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัด Campaign: Phukethon Go Green เพื่อให้นักวิ่งร่วมสร้างจิตใต้สำนึกในการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเพิ่มภาระบนเกาะภูเก็ตในช่วงจัดงาน และหลังจัดงาน โดยจะเริ่มโปรโมทจากลดการใช้ถ้วยพลาสติกในงาน โดยให้นักวิ่งนำกระบอกน้ำมาเอง, เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Recycle ในงาน อาทิ BIB number, กระเป๋าผ้า และอื่นๆรวมทั้ง เรื่องการสร้างจิตสำนึกแบบ Car Pool และหรือใช้ App เรียกรถแทน, ลดการใช้มอเตอร์ไซค์ในงานแต่ใช้จักรยาน, ลดการใช้เสียงดังเกินความจำเป็น และอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิ่งทั้งไทย และเทศช่วยกันโปรโมทในการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตใต้สำนึกใหม่ในการมาร่วมงานในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ก่อเกิดความยั่งยืนในการท่องเที่ยวอีกมิติหนึ่ง