กลับมาอีกครั้ง!! แคมเปญ MOVE FOR THE PLANET ช่วยผู้ประสบภัยสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลก

กลับมาอีกครั้ง! กับแคมเปญ MOVE FOR THE PLANET ที่อาดิดาสร่วมเชิญชวนผู้คนในสปอร์ตคอมมูนิตี้ มาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านการระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับสภาวะสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลก (Extreme Weather Conditions) อาทิ พื้นที่ประสบภัยจากคลื่นความร้อน พื้นที่ประสบอุทกภัย ไปจนถึงพื้นที่ประสบภัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศที่รุนแรง ผ่านการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ กว่า 100 ประเภท โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมในแอปพลิเคชัน adidas Running ได้แล้วตั้งแต่วันนี้การเกิดสภาวะสภาพอากาศสุดขั้วสามารถสร้างผลกระทบต่อสถานที่เล่นกีฬาเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติพบว่าอนาคตข้างหน้าภายในปี 2593 เกือบ 1 ใน 4 ของสนามฟุตบอลในประเทศอังกฤษ (23 สนามจาก 92 สนาม) จะถูกน้ำท่วมเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดทุกปี นอกจากนี้ การสำรวจเพิ่มเติมโดยสหประชาชาติยังระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เป็นอดีตเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกภาคฤดูหนาวจะไม่สามารถกลับมาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันได้อีกในอนาคตเมื่อปีที่ผ่านมา ผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนได้มีส่วนร่วมในแคมเปญรักษ์โลกอย่าง Move For The Planet ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งกว่า 63.1% คือการวิ่ง รองลงมาเป็นการเดินซึ่งคิดเป็น 17.9% ตามมาด้วยการขี่จักรยานที่มีจำนวนถึง 9.2% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยในปีนี้ อาดิดาสได้ขยายขอบเขตการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมกีฬามากกว่า 100 ประเภท ซึ่งรวมถึงการเล่นฟุตบอล การพายเรือคายัค การกระโดดเชือก การยกน้ำหนัก และกีฬาอื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้ การระดมทุนจะคำนวณจากจำนวนนาทีของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยทุก 10 นาทีของการออกกำลังกายที่ได้รับการบันทึกลงในแอปพลิเคชัน adidas Running ระหว่างวันที่ 10 – 22 พฤษภาคม 2567 จะถูกเปลี่ยนเป็นยอดบริจาค 1 ยูโรให้กับกองทุน “คอมมอน โกล” (Common Goal) สูงสุดกว่า 1.5 ล้านยูโร เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้กับโลกใบนี้ ผ่านการมอบการศึกษาด้านความยั่งยืนและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านกีฬาให้กับผู้ประสบภัยทางด้านสภาวะสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกแอชลีย์ ซาร์นาวสกี้ (Ashley Czarnowski) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของอาดิดาส กล่าวว่า “พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต่อยอดความสำเร็จของแคมเปญ Move For The Planet ซึ่งนำมาสู่การรวมตัวกันของผู้คนในสปอร์ตคอมมูนิตี้กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ เราได้ขยายพื้นที่ของการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญได้ผ่านการเล่นกีฬากว่า 100 ชนิด โดยเราเชื่อว่าทุกคนต่างมีความผูกพันกับสถานที่เล่นกีฬาของตนเอง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในสปอร์ตคอมมูนิตี้จะทำให้เราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและคงทนให้กับสถานที่ที่ต้องเผชิญกับสภาวะสภาพอากาศสุดขั้ว พร้อมไปกับการมอบการศึกษาด้านความยั่งยืนให้กับทุกคน”กองทุนคอมมอน โกล (Common Goal) คือกองทุนที่ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมผ่านการเล่นกีฬา โดยคอมมอน โกล ได้รวมเอาองค์กรชุมชน สโมสรนักกีฬา แบรนด์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาร่วมกันสร้างความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนและโลกของเราโอลิเวีย แบสตัน-พิต (Olivia Baston-Pit) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการสร้างผลกระทบของคอมมอน โกล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วได้เพิ่มโอกาสทางด้านกีฬาให้กับผู้คนที่ปราศจากความสามารถในการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นพวกเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการ Move For The Planet เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เราได้สนับสนุนผู้คนในสปอร์ตคอมมูนิตี้ผ่านการสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ใหม่ ตลอดจนโครงการระบายน้ำ เพื่อช่วยถ่ายเทน้ำจากสนามกีฬาและสวนในบริเวณใกล้เคียงของสนามกีฬา Cancha Violeta ณ เมือง San Pedro Xalostoc ประเทศเม็กซิโก”นอกจากนี้ อาดิดาสยังได้สนับสนุนโครงการ UN Climate Change – Sports for Climate Action เพื่อพัฒนาชุดโมดูลสำหรับการฝึกฝนทักษะกีฬา รวมถึงสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกีฬาและการพัฒนาเข้าด้วยกัน โดยโครงการ UN Climate Change เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปยังการมอบการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการสร้างความยั่งยืนผ่านการเล่นกีฬาสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกอย่าง MOVE FOR THE PLANET สามารถลงทะเบียนผ่าน https://adirun.app/HzyX ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเริ่มขยับตัวเพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 พฤษภาคม 2567ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.adidas.com/movefortheplanet หรือที่ช่องทางอินสตาแกรม @adidasthailand เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/adidasTH และ แฮชแท็ก #MoveForThePlanet #Createdwithadidas #adidasThailand