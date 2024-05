"เดิน-วิ่ง OLYMPIC DAY 2024" จัดใหญ่ - "เปอตี" แข้งตำนานฝรั่งเศส นำทัพนักกีฬาระดับโลกร่วมงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2657 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อม กิจกรรมเดิน - วิ่ง Olympic Day 2024 กรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ Together, For A Better World ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานภายในงาน รวมทั้ง คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ ไอโอซี เมมเบอร์, Mr.Sébastien de Vaujany, chargé d'affaires a.i. อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงความเป็นมาวัน Olympic Day และกิจกรรม Olympic Day 2024 ว่า “ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในนาม คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Olympic Day ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน มีประเทศสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่งหรือกิจกรรมอื่น ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสถาปนาคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ IOC ในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งตรงกับนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล“”ซึ่งในปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมภาควิชาการ การจัดนิทรรศการ, กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 5 กีฬา, กิจกรรมกีฬาเยาวชน Kids Sport, กิจกรรมสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรม เดิน - วิ่ง“”นอกจากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายในงานยังมีนักกีฬาระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส แอมานุเอล เปอตี นักฟุตบอลชุดแชมป์โลก มาร่วมงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย รวมทั้งจะมีการออกร้านขายสินค้าราคาย่อมเยาจากสถานทูตฝรั่งเศส นิทรรศการความสำคัญของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ๆ นอกจากนี้จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนอีกด้วย”โดยกิจกรรม เดิน - วิ่ง Olympic Day 2024 จะจัดขึ้น 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความตระหนักถึงคุณค่าของกีฬาและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการชมการสาธิตและร่วมทดลองเล่น ได้แก่ เบรกกิ้ง บีเอ็มเอ็กซ์ มวยสากล มวยไทย และเรือใบ รวมถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บาสเกตบอล 3x3 แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล พิคเคิลบอล บาลานซ์ไบท์ พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ณ พื้นที่ศูนย์กีฬาเบญจกิติ และริมทะเลสาบสวนเบญจกิติ คลองเตยส่วนในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 มีการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง Olympic Day 2024 โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ณ สวนเบญจกิติ เส้นทางวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 4.8 กิโลเมตร (เบอร์วิ่งไม่มีชิพ) ปล่อยตัวเวลา05.20 น. และระยะ 10 กิโลเมตร (เบอร์วิ่งมีชิพ) ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ค่าสมัคร 380 บาท (รวมค่าบริการระบบรับสมัคร) ส าหรับทั้ง 2 ระยะ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 67 - 30 พ.ค. 67 รับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่ศูนย์กีฬาเบญจกิติ สวนเบญจกิติ เวลา 09.00-19.00 น.สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Olympic Day Thailand https://www.facebook.com/OLYMPICDAYTH/