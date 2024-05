เปิดฉาก "ท่าโขลง เกมส์ 2024" กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่! ทัพนักกีฬาทั่วภาคกลาง ตบเท้าร่วมชิงชัย เทียบเท่าการแข่งขันระดับชาติมาตรฐานสากลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "ท่าโขลง เกมส์ 2024" ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ณ ยิมเนเซียม 4 สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ภายใน ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในพิธีเปิดการแข่งขัน มีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ราพณ์ร้ายรอนราญ พระอวตารปราบไพรี” สุดอลังการ จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 , โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปธุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามด้วยการแสดง "Let's cheer up" โดยทีมเชียร์ลีดเดอร์แชมป์โลก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมกับการเปิดตัวมาสคอต ท่าโขลงเกมส์ "Welcome All of you to Thakhlong" จากนั้นขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจากทั่วทั้งภาคกลางตบเท้าเดินเข้าสู่สนาม ก่อนมีการเชิญธงชาติ และธงประจำการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสา และ พ.ต.ท.วัชระ สอนดี ตัวแทนนักกีฬาอาวุโส หรือตัวแทนผู้จัดงานนำกล่าวปฏิญาณ ตามด้วย น.ส.จิฑาพัชญ์ ธนภูดิส นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบเพลิงเข้าสู่ปะรำพิธี ส่งต่อให้กับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี รับคบเพลิงแตะที่แท่นเพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ อลังการ เทียบเท่าการแข่งขันระดับชาติ มาตรฐานสากลสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อปท. ด้วยกัน เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พัฒนาทางร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งได้จัดครั้งแรกเมื่อปี 2526 จนต่อมาเมื่อปี 2538 กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้เทศบาลต่างๆ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค 5 ภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ หมุนเวียนกันไป ซึ่งถูกจัดขึ้นมาแล้วทั้งหมด 37 ครั้งสำหรับ เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ "ท่าโขลง เกมส์ 2024" จัดการชิงชัยระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2567 เพื่อเฟ้นหานักกีฬาตัวแทนภาคกลาง ไปแข่งระดับประเทศต่อไป โดยได้เน้นเรื่องสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จัดชิงชัยทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น 4 พื้นที่หลักที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยวราชภัฏวไลยวอลงกรณ์ฯ, สนามสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และสนามโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ซึ่งใช้สนามรวมกันกว่า 100 สนามนอกจากนี้ เทศบาลเมืองท่าโขลง ยังได้จัดสถานที่พักให้เพียงพอ มีบริการที่พักนักกีฬาที่สะอาด และปลอดภัย โดยได้เตรียมพร้อมทุกด้านในจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นการพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหวังสร้างรากฐานให้วงการกีฬาไทย ถึงแม้ท่าโขลงเกมส์จะเป็นการแข่งขันระดับภาค แต่อยากจะสร้างมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับระดับประเทศ และเป็นบันไดในการผลิตนักกีฬาสู่อาชีพในอนาคต ไม่แพ้รายการการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ นอกจากเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ด้วยกันแล้ว กีฬายังเป็นส่วนสำคัญในการนำไปต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไป อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง "ท่าโขลงเกมส์ 2024" จะจัดระหว่าง14-23 พฤษภาคม 2567 โดยชิงชัยทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1.ฟุตบอล 2.ฟุตซอล 3.วอลเลย์บอล 4.วอลเลย์บอลชายหาด 5.แบดมินตัน 6.เทเบิลเทนนิส 7.เซปักตะกร้อ 8.เปตอง 9.หมากรุก 10.หมากฮอส และ 11.กรีฑา (ทั้งประเภทลู่และลาน)ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้เยาชน ในการแข่งขันกีฬา "ท่าโขลงเกมส์ 2024" ระหว่าง 14-23 พฤษภาคม 2567 ได้ทาง Facebook ท่าโขลงเกมส์ - Thakhlong Games 2024 และทางเว็บไซต์ thakhlonggames.com