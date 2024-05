Stan Smith รองเท้ากอล์ฟไร้ปุ่ม ยึดเกาะมั่นคงทุกพื้นผิว

Stan Smith Golf รองเท้ากอล์ฟแบบไร้ปุ่มสุดอเนกประสงค์จากอาดิดาส ถอดแบบมาจากสนีกเกอร์รุ่นไอคอน ด้วยรูปลักษณ์แบบคลาสสิกและสะอาดตา ซับพอร์ทการเคลื่อนไหวด้วยพื้นชั้นกลางที่ใช้ EVA โฟม เข้ากับพื้นชั้นล่างแบบไร้ปุ่ม Adiwear อับเปอร์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่ยึดเกาะพื้นได้ดี ช่วยให้ยืนได้อย่างมั่นคงบนทุกสภาพพื้นผิว โดยผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 20% มาพร้อมโลโก้ Stan Smith บริเวณลิ้นรองเท้า และ Trefoil ที่ส้นเท้า วางจำหน่ายแบบ UNISEX SIZE กับ 3 สีใหม่ได้แก่ สี Cloud White / Collegiate Navy / Off White, สี Cloud White / Preloved Scarlet / Off White และ สี Cloud White / Off White / Cloud White