"วิน" ปลื้มปลดหนี้หมดเกลี้ยงหลังชก ONE ลุมพินี เล็งล่าโบนัสไฟต์ที่ 2 ต่อยอดธุรกิจส่วนตัว

“วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม” มวยฝีมือดี วัย 23 ปี จากชัยภูมิ หวังจะมาคว้าชัยชนะพร้อมโบนัสครั้งที่ 2 ในศึก ONE ลุมพินี 62 วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. นี้ เพื่อนำเงินไปสร้างธุรกิจเล็ก ๆ ที่บ้านเกิดไฟต์ล่าสุดของ “วิน” เพิ่งจัดอาวุธหนักเอาชนะน็อก “เมาคลี ฉ.อจลบุญ” ไปได้ในยกที่ 2 ในศึก ONE ลุมพินี 50 เมื่อ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้อีกด้วย ซึ่งเขานำเงินโบนัสก้อนนั้นไปใช้หนี้สินที่ค้างไว้จนหมดแล้ว“ทุกวันนี้ฐานะผมดีขึ้นเยอะ จากเป็นหนี้ ก็หมดหนี้ และยังส่งให้แม่ ส่งให้ทางบ้านได้เยอะ เงินโบนัสที่ได้จาก ONE ผมเอาเงินไปใช้หนี้หมดเลยครับ หนี้ ธกส. และค่าเทอมที่ผมเคยค้างมหาวิทยาลัยไว้ ทุกวันนี้ หนี้ผมหมดแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่นิดหน่อยผมเก็บเอาไว้ใช้จ่ายครับ”ครั้งนี้ “วิน” จึงตั้งเป้าปักธงชัดเจนว่าอยากจะเอาชนะแบบสวย ๆ เพื่อคว้าโบนัสและหวังจะนำเงินไปลงทุนเริ่มทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตัวเอง“ถ้าได้โบนัสไฟต์นี้อีกครั้ง ผมอยากจะเอาเงินไปซื้อที่ดินที่บ้านเกิดเอาไว้ทำฟาร์มไก่ไข่ครับ”ไฟต์ที่ 3 ของ “วิน” ใน ONE ลุมพินี จะต้องเจอกับ “ซาเวียร์ กอนซาเลส” จอมบู๊ดุดันจากสเปน วัย 22 ปี โดยคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 127 ป. ในฐานะรองคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 62 วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 นโดย “วิน” เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถต้านความแรงของ “ซาเวียร์” ด้วยการจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบจุก ๆ“ผมตื่นเต้นมากครับที่ ONE ให้ผมชกเป็นรองคู่เอกในครั้งนี้ ผมเตรียมตัวมาเต็มที่ประมาณ 1 เดือน ส่วน ซาเวียร์ ผมศึกษามาแล้วครับ เขามีจุดเด่นที่มีหมัดฮุกนำดี และเป็นมวยเดินไม่หยุด ซึ่งผมก็จะระวังในจุดนี้ ส่วนจุดอ่อนของเขาผมเห็นเขาแพ้แข้งซ้าย และการป้องกันตัวเวลาเขาเดินเข้าหายังไม่ดีนัก ผมมีแผนไว้ในใจแล้วครับ แต่ขอเก็บไว้ใช้บนเวทีดีกว่า”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.