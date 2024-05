อัปเดตโปรแกรม ONE ลุมพินี 62 “มงคลแก้ว vs อีที” ภาคสอง เสียบแทน “ชาโด้ vs จิมมี”

อัปเดตโปรแกรมล่าสุดของศึก ONE ลุมพินี 62 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.นี้ โดยได้คู่เอกใหม่ เป็นการเปิดศึกภาคสอง ระหว่าง “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” พบกับ “อีที ทีเด็ด 99” ซึ่งเข้ามาแทนที่คู่เดิม ระหว่าง “ชาโด้ สิงห์มาวิน” พบกับ “จิมมี วีโนต์” ต้องถูกถอดยกคู่ออกไป เนื่องจาก “ชาโด้” มีอาการป่วยขอถอนตัวสำหรับ "มงคลแก้ว" และ "อีที" เคยประชันฝีมือกันมาแล้วในศึก ONE ลุมพินี 39 ซึ่งบทสรุปในวันนั้น เป็น "อีที" ที่ปิดเกมน็อกไปได้ในยกสุดท้าย ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ทั้งคู่จะกลับมาสะสางบัญชีที่เคยติดค้าง โดยจะซัดกันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 130 ป.ส่วนคู่รอง “ซาเวียร์ กอนซาเลส” นักชกหนุ่มสเปนหัวใจไทย วัย 22 ปี ขอกลับมาคืนฟอร์มเก่ง หลังสะดุดพ่ายในไฟต์ล่าสุด พบกับ “วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม” มวยเข่าฝีมือครบ วัย 23 ปี จากชัยภูมิ ที่ความมั่นใจกำลังมาเต็ม หลงกดน็อก “เมาคลี ฉ.อจลบุญ” มาในไฟต์ล่าสุด โดยพร้อมประชันฝีมือกันในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 127 ป.ทางฝั่งคู่เอกภาคอินเตอร์ “เฟอร์กัน คาราแบ็ก” มวยอึดแรงดี จากตุรกี ขอสานต่อฟอร์มฮอต เก็บชัยแบบไม่ครบยกเป็นไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน พบกับ “มาฟลอนเบก คาโครอฟ” นักสู้จากอุซเบกิสถาน ที่ขอมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกให้ดังระเบิดไปทั่วโลก โดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)นอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ “น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์” สาวนักสู้ชนเผ่าเย้าที่คว้าชัยมาแล้ว 4 ไฟต์ติดต่อกัน พบกับ “จี เชง ฟีบิ โล” จากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมถึงอีกหนึ่งคู่เดือดน่าจับตา “โชคปรีชา พีเค.แสนชัย” อดีตดาวดังแห่งเวทีมวยช่อง 7 สี วัย ลุ้นคว้าชัยไฟต์ที่ 2 พบกับ “พงษ์ศิริ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว” จอมบู๊รุ่นน้องที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.- คู่เอก มงคลแก้ว ส.สมหมาย vs อีที ทีเด็ด 99 (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- คู่รอง ซาเวียร์ กอนซาเลส vs วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- โชคปรีชา พีเค.แสนชัย vs พงษ์ศิริ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ vs มาดสิงห์ เขาหลักมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ vs จี เชง ฟีบิ โล (มวยไทย แคตช์เวต 110 ป.)- ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย vs ลูกน้ำ ก.กลมเกลียว (มวยไทย อะตอมเวต 105 – 115 ป.)- เฟอร์กัน คาราแบ็ก vs มาฟลอนเบก คาโครอฟ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- เว่ย ซือคิน vs ริอามุ มัตสึโมโตะ (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ vs ฮารูโตะ ยาซูโมโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เพย์มาน โซลฟาการี vs ยูกิ โมริโอกะ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- มาเทอุส เปเรรา vs เอฟเจนี โมโรซอฟ (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน vs ฟาบิโอ ฮาราดา (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)