ปานโตจา โชว์พริ้วไล่อัดชนะคะแนน เออร์เซ็ค ป้องกันแชมป์หรู ในศึก UFC 301

อเล็กซานเดร ปานโตจา แชมป์โลกรุ่นฟลายเวตชาวบราซิล ใช้ประสบการณ์และการออกอาวุธที่หนักหน่วงและจะแจ้งกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน สตีฟ เออร์เซ็ค ผู้ท้าชิงชาวออสเตรเลียไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในคู่เอกของศึก UFC 301 PANTOJA VS ERCEG ณ สังเวียน Farmasi Arena กรุงริโอ เด จาเนโร ,บราซิล เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการที่มีเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นฟลายเวตเป็นเดิมพัน เป็นการขึ้นสังเวียนของ อเล็กซานเดร ปานโตจา แชมป์โลกวัย 37 ปีชาวบราซิล พบกับ สตีฟ เออร์เซ็ค นักสู้ตัวอันตรายชาวออสเตรเลีย เปิดฉากยกแรกทั้งคู่ปักหลักแลกอาวุธวงนอกกันกลางกลางเวที โดยผู้ท้าชิงมีแผลแตกจากอุบัติเหตุศรีษะโขกกัน หลังจากนั้นช่วงปลายยก ปานโตจา ลาก เออร์เซ็ค ลงพื้นไปเล่นกราวน์เกมประเคนอาวุธจนจบยกเข้าสู่ยกที่ 2 ปานโตจา ได้เทคดาวน์ทั้งช่วงต้นยกและปลายยก ขณะที่อาวุธของ เออร์เซ็ค ผู้ท้าชิงก็เริ่มเข้าเป้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปานโตจา ยังดูมีอาวุธที่หลากหลายมากกว่า ยกที่ 3 ทั้งคู่ยืนปักหลักแลกหมัดและศอกกันตั้งแต่ต้นยก โดย เออร์เซ็ค ฟันศอกเข้าหน้า ปานโตจา ก่อนเต็มๆ แต่แชมป์โลกยังทนได้ ก่อนกลับมาเทคดาวน์คืนในช่วงปลายยกยกที่ 4 และ 5 สตีฟ เออร์เซ็ค รู้ตัวว่าเป็นรอง จึงพยายามรุกไล่ใส่เกียร์ 5 และได้ฟันศอกเรียกเลือดจาก ปานโตจา อีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนน ก่อนชูมือให้ อเล็กซานเดร ปานโตจา เอาชนะคะแนน สตีฟ เออร์เซ็ค ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมป้องกันแชมป์ UFC รุ่นฟลายเวตไว้ได้อีกครั้ง และเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 28 แพ้ 5 และเป็นการชนะติดต่อกันไฟต์ที่ 6 ของแชมป์โลกจาก ริโอ เดอ จาเนโร ขณะที่ เออร์เซ็ค ยุติสถิติชนะติดต่อกันไว้ที่ 11 ไฟต์รองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นแบนตัมเวตระหว่าง โจนาธาน มาร์ติเนซ นักสู้อเมริกันวัย 30 ปี พบกับ โชเซ อัลโด จูเนียร์ อดีตแชมป์โลกวัย 37 ปีชาวบราซิล โดยผลการต่อสู้คู่นี้ปรากฏว่า โชเซ อัลโด จูเนียร์ ยังคงไว้ลายเสือเฒ่าออกอาวุธได้ชัดเจนและแม่นยำกว่าเป็นฝ่ายไล่ต้อนเอาชนะคะแนน โจนาธาน มาร์ติเนซ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 32 แพ้ 8ขณะที่การต่อสู้ที่น่าสนใจคู่อื่นๆ การต่อสู้รุ่นไลต์เฮฟวีเวต แอนโธนีย์ สมิธ นักสู้อเมริกัน ยัดเยียดความพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับ วิตอร์ เปตริโน นักสู้เจ้าถิ่นด้วยการเอาชนะซับมิทชันไปได้ตั้งแต่ยกแรก ส่วนในรุ่นมิดเดิลเวต มิเชล เปเรย์รา จอมลีลาขวัญใจชาวบราซิล ก็ใช้เวลาเพียง 57 วินาทีของยกแรกเอาชนะซับมิทชัน อิฮอร์ โปเตเรีย คู่ต่อกรจากยูเครนไปได้อย่างสวยงามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC 301 PANTOJA VS ERCEGคู่หลักของรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตอเล็กซานเดร ปานโตจา ชนะคะแนน สตีฟ เออร์เซ็ครองคู่เอก - รุ่นแบนตัมเวตโจนาธาน มาร์ติเนซ ชนะคะแนน โชเซ อัลโดรุ่นไลต์เฮฟวีเวตแอนโธนีย์ สมิธ ชนะซับมิทชัน วิตอร์ เปตริโน ยกที่ 1รุ่นมิดเดิลเวตมิเชล เปเรย์รา ชนะซับมิทชัน อิฮอร์ โปเตเรีย ยกที่ 1รุ่นมิดเดิลเวตไคโอ บอร์ราลโญ ชนะ TKO พอล เคร็ก ยกที่ 2คู่ประกอบรายการรุ่นเฟเธอร์เวตโชอันแดร์สัน บริโต ชนะ TKO แจ็ค ชอร์ ยกที่ 2 (แพทย์สั่งยุติการต่อสู้)รุ่นสตรอว์เวตหญิงยาสมีน ลูซินโด ชนะคะแนน คาโรลินา โควัลเคียวิชซ์รุ่นไลต์เวตมิคทีเบ็ค โอโรลบาย ชนะคะแนน เอลเวส เบรเนอร์คู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตดรักการ์ โคลเซ ชนะคะแนน โชอาคิม ซิลวารุ่นไลต์เวตเมาริซิโอ รัฟฟี ชนะ TKO เจมี มัลลาร์กีย์ ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตหญิงดิโอเน บาร์โบซา ชนะคะแนน เออร์เนสต้า คาเรคไคเตรุ่นไลต์เวตอิสมาเอล บอนฟีม ชนะคะแนน วินซ์ ปิเชลรุ่นฟลายเวตอเลสซานโดร คอสตา ชนะ TKO เควิน บอร์ฆาส ยกที่ 2สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT : LEWIS VS NASCIMENT คู่เอกเป็นการปะทะกันในพิกัดรุ่นเฮฟวีเวต ระหว่าง เดอร์ริค ลูอิส จอมพลังชาวอเมริกัน กับ โรดริโก นาสซิเมนโต คู่ต่อกรจากบราซิล โดยจะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน Enterprise Center ,เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมนี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-may-11-2024