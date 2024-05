วงศ์พัทธ์ หนุ่มนักซิ่งคว้าแชมป์รถยนต์ทางเรียบ Thailand Super Eco

"น้องเรียว" วงศ์พัทธ์​ เกตุศิริ หนุ่มน้อยวัยละอ่อนยังไม่ถึง 18 ปี​ ซิ่งรถคู่ใจหมายเลข​ 33​ คว้าแชมป์​Thailand Super Eco … Race 1 ได้สมศักดิ์​ศรีและยิ่งใหญ่​ ที่สนามช้าง​อินเตอร์​เนชั่นแนล​ จ.บุรีรัมย์​การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 เปิดฉากสนามแรกของปี 2024 ที่บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งที่มีความยาวต่อรอบ 4.554 กิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขัน​ Thailand Super Eco ลงสนามเป็นโปรแกรมต่อมา พร้อมตำแหน่งโพล โพสิชั่น โดย หมายเลข 33 จาก Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong ตามด้วยกริดที่ 2 โดย หมายเลข 89 จาก Ruk Team Nexzter Racing ส่วนกริดที่ 3 เป็น หมายเลข 36 จาก Ruk Team Nexzter Racing, กริดที่ 4 หมายเลข 41 จาก M&M Racing Team และกริดที่ 5 หมายเลข 35 จาก V-Are Pro Garage Racing Team x Dyno Dynamicsฝูงรถแข่งรุ่น Thailand Super Eco กว่า 30 คัน ทะยานออกตัวทันที หลังสัญญาณไฟสตาร์ทดับ พร้อมกับศึกชิงอันดับที่เริ่มต้นทันทีเช่นกัน โดยยังคงมี หมายเลข 33 จาก Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong ครองตำแหน่งจ่าฝูง ก่อนจะโดนฉกไป ด้วยฝีมือของ หมายเลข 89 จาก Ruk Team Nexzter Racing และตามาด้วยการขยับอันดับของกลุ่มด้านหลังอันดุเดือด ตลอดช่วงต้นการแข่งขันก่อนจะได้อันดับของกลุ่มนำในช่วงกลางการแข่งขัน ประกอบด้วย หมายเลข 33 จาก Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong ครองผู้นำ โดยมีอันดับ 2 เป็น หมายเลข 24 จาก Pipekids Pakelo Lubricants Racing Team, อันดับ 3 เป็น หมายเลข 36 จาก Ruk Team Nexzter Racing, อันดับ 4 เป็น หมายเลข 35 จาก V-Are Pro Garage Racing Team x Dyno Dynamics และอันดับ 5 กับ หมายเลข 89 จาก Ruk Team Nexzter Racing ที่ต้องบอกเลยว่าไว้ใจไม่ได้ เพราะแต่ละอันดับต่างๆ บดคันเร่งหาจังหวะแซงให้ได้ “ลุ้น” กันตลอดเวลาเกมส์เดือดยังคงดำเนินมาถึงท้ายการแข่งขัน พร้อมบทบู๊ที่มีให้เห็นแทบทุกโค้งสนาม ที่ทำเอาลุ้นจนนั่งไม่ติด รวมถึงกลุ่มนำ ที่แม้จะพยายามตรึงที่มั่น แต่ก็ยังมีการขยับอันดับให้เห็นกันบ้าง ประกอบด้วย หมายเลข 33 จาก Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong ในตำแหน่งผู้นำ พร้อมอันดับ 2 คือ หมายเลข 24 จาก Pipekids Pakelo Lubricants Racing Team ตามด้วยอันดับ 3 กับ หมายเลข 35 จาก V-Are Pro Garage Racing Team x Dyno Dynamics, อันดับ 4 คือ หมายเลข 89 จาก Ruk Team Nexzter Racing และอันดับ 5 กับ หมายเลข 41 จาก M&M Racing Team ก่อนการแข่งขันจะจบลงอย่างเป็นทางการสรุปผลการแข่งขัน Overall รุ่น Thailand Super Eco … Race 1อันดับ 1 หมายเลข 33 จาก Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phongโดย วงศพัทธ์ เกตุศิริอันดับ 2 หมายเลข 24 จาก Pipekids Pakelo Lubricants Racing Teamโดย Aaron Hakim Bin Mohamad Haikal (อารอน ฮาคิม บิน โมฮัมหมัด ไฮคาล)อันดับ 3 หมายเลข 35 จาก V-Are Pro Garage Racing Team x Dyno Dynamics โดย Hayden Haikal (เฮย์เดน ไฮคาล)อันดับ 4 หมายเลข 89 จาก Ruk Team Nexzter Racing โดย วรัญชิต วัฒนาธนกุลอันดับ 5 หมายเลข 41 จาก M&M Racing Team โดย Chase Chakris Parks (เชส ชาคริส พารคส์)