มอบโอกาส! ‘อพอลโลไทร์ส’ จับมือ ‘แมนฯยู’ เฟ้นหาเยาวชนไทยไปติวฝีเท้าที่อังกฤษ

อพอลโล ไทร์ส จับมือสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จัดโครงการ “United We Play” เฟ้นหาเยาวชนไทยไปติวฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ที่สนามฟุตบอล TCFC พระราม 9 อพอลโล ไทร์ส ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำระดับโลก จับมือพันธมิตร สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดโครงการ “United We Play “ ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินตามความฝันด้านฟุตบอลได้ไกลกว่าเดิม โดยมี มร.มานิช มหาราช Business Head-ASEAN บริษัท อพอลโล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, คุณนาเคศ สิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และ คุณสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมเปิดงานมร.มานิช มหาราช Business Head-ASEAN บริษัท อพอลโล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานนี้ว่า เจตนารมณ์ของ อพอลโล ไทร์ส และแมนฯ ยูไนเต็ด ในโครงการ United We Play คือการมอบโอกาสให้นักเตะเยาวชนได้เข้าถึงมาตรฐานระดับโลกเพื่อเสริมศักยภาพด้านฟุตบอล กับทีมงานอคาเดมี่มืออาชีพของสโมสร ที่ได้สร้างนักเตะระดับโลกมาแล้วมากมายโดยโครงการ “United We Play” เป็นความร่วมมือของ อพอลโล ไทร์ส และ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่เปิดเวทีให้นักเตะเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ มาแสดงความสามารถ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนฝีเท้าดี เข้าร่วมอบรมคอร์สฝึกฝีเท้ากับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ สคูล และได้สัมผัสกับเหล่าตำนานนักเตะของสโมสรถึงประเทศอังกฤษสำหรับกิจกรรม “United We Play” ในปี 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีเยาวชนที่ได้เข้าร่วมมาแล้วมากกว่า 24,000 คน จากจุดเริ่มต้นที่อินเดีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เนปาล และประเทศไทย ที่จัดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งผู้ชนะทั้ง 3 คน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับโอกาสสุดพิเศษ ในการไปเยี่ยมชมสนาม โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด รวมถึงเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับอคาเดมี่ของแมนฯ ยูไนเต็ด และกระทบไหล่กับสุดยอดนักเตะระดับตำนานของสโมสร เช่นเดียวกับ เลียม ชินทาโด จากสโมสรพีเอฟเอ อคาเดมี่ ที่ได้รับประสบการณ์แบบนี้จากปีที่แล้ว