รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ร่วมกับรพ.กรุงเทพ กลุ่ม 1 เครือ BDMS จัดแถลงข่าวกิจกรรม “RUN WITH THE FLOW 2024 presented by BANGKOK HOSPITAL #วิ่งเพื่อหัวใจและสมอง” ใน 5 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 27 ตุลาคม 2567 โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ร่วมวิ่งตลอดเส้นทาง เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิตฯภายในงานได้รับเกียรติจากพญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผอ.รพ.กรุงเทพ เปิดงาน “RUN WITH THE FLOW 2024 presented by BANGKOK HOSPITAL” พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี ผอ.รพ.หัวใจกรุงเทพ คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผอ.รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ นพ.ภูดิท พึ่งจันทรเดช ผอ.รพ.กรุงเทพเมืองราช นพ.ภาคภูมิ จุลภูมิพินิจ ผอ.รพ.กรุงเทพเพชรบุรี และนพ.วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผอ.รพ.โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ที่มาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นอกจากนี้ยังมีแฟชั่นโชว์เสื้อและเหรียญของ RUN WITH THE FLOW 2024 โดยน้อง ๆ B Smart Nurses และยังได้รับเกียรติจากเซเลบคนดังอย่างคุณเฟิร์น - ศุภนารี สุทธิวิจิตรวงษ์ คุณซาร่า - รัศมี สท๊วต และคุณแม่บี - จามจุรี สท๊วต มาบอกเล่าประสบการณ์การวิ่งผสมผสานแฟชั่น การดูแลสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM) มาแนะนำเคล็ดลับการวิ่งอย่างไรให้หัวใจฟิต ไม่บาดเจ็บ ก่อนพบกับ Medical Team ที่จะคอยดูแลนักวิ่งตลอดการแข่งขัน ซึ่งจะเปิดรับสมัครร่วมวิ่งเพื่อการกุศลระยะทาง 5 กม. และ 10.5 กม. ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ Runlah และสนามอื่น ๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook Page Run With The Flow 2024