“ทรูวิชั่นส์ – ทรูวิชั่นส์ นาว” ยิงสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2023/24 รอบตัดเชือกเริ่ม 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ยิงสด ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2023/24 ศึกฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่ที่ทุกทีมอยากครอบครอง รอบรองชนะเลิศ เริ่มวันแรก พุธที่ 1 พฤษภาคมนี้ เวลา 02.00 น. แฟนบอลตัวจริงพลาดไม่ได้ ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว รับหน้าที่ถ่ายทอดสด ทาง beIN Sports3 (609)ศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ซีซั่น 2023/24 ระเบิดเพลงแข้งในรอบน็อคเอาท์กันในช่วงกลางสัปดาห์หน้า โดยการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศกันแล้ว ซึ่งนัดแรกจะลงเล่นในวันที่ 1 และ 2 พฤษภาคมนี้ และนัดที่ 2 จะลงเล่นในสัปดาห์ถัดไปในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม ตามเวลาประเทศไทย เพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศที่จะไปเล่นกันที่สนามเวมบลีย์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ ตามเวลาประเทศไทย โดนทีมจตุรเทพที่หลุดเข้ามาถึงรอบนี้ต่างมีลุ้นแชมป์ด้วยกันทั้งหมด ทั้งสองยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี บาเยิร์น มิวนิค กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, ราชันแห่งยุโรป เรอัล มาดริด จากสเปน และ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มหาอำนาจแห่งวงการฟุตบอลฝรั่งเศสเกมนัดแรกที่จะลงเล่นในสัปดาห์หน้า เริ่มจากวันพุธที่ 1 พฤษภาคม เวลา 02.00 น. “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค จะเปิด อัลลิอันซ์ อารีน่า รับการมาเยือนของ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด แชมป์ 14 สมัยที่กำลังลุ้นทำดับเบิ้ลแชมป์ในซีซั่นนี้ ความน่าสนใจอีกอย่างของเกมนี้คือกุนซือทั้ง 2 ทีม โธมัส ทูเคิ่ล และ การ์โล อันเชลอตตี ต่างเคยเป็นผู้จัดการทีมของอีกฝ่ายมาแล้ว ดังนั้นรู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดี ส่วนอีกคู่ลงเล่นในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม เวลา 02.00 น. “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ปะทะ “เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ที่ ซิกนัล อีดูน่า พาร์คข้ามไปอีกสัปดาห์จะเป็นคิวลงเล่นในนัดที่ 2 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม เวลา 02.00 น. เปแอสเช ที่ต้องการแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่เป็นครั้งแรกมาประดับสโมสร จะได้กลับมาเล่นที่ พาร์ค เดส์ แพรงซ์ รับการมาเยือนของ ดอร์ทมุนด์ ส่วนอีกคู่จะลงเล่นในวันถัดไป พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม เวลา 02.00 น. ที่สนาม ซานติอาโก้ เบร์นาเบว เรอัล มาดริด กลับมาเล่นเกมเหย้าในรังพบกับ บาเยิร์น มิวนิค ที่มี แฮร์รี่ เคน นำทัพเพื่อลุยคว้าแชมป์เมเจอร์ใบแรกในชีวิตการค้าแข้งเต็มอิ่มกับการถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และบอลยุโรป สมัคร TrueVisions NOW EPL & UEFA รับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 จอ บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://ttid.co/xTgv/TVSNOWEPLUEFAEXTแฟนฟุตบอลห้ามพลาด กับศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบรองชนะเลิศ สดติดขอบสนามUEFA Champions League 2023-24 Semi-Finals 1st LegDateMatchesTimeLive ChannelsWed 1 MayBayern vs Real Madrid(LIVE) 02.00-04.00beIN 3 (609)Thu 2 MayDortmund vs PSG(LIVE) 02.00-04.00beIN 3 (609)UEFA Champions League 2023-24 Semi-Finals 2nd LegDateMatchesTimeLive ChannelsWed 8 MayPSG vs Dortmund(LIVE) 02.00-04.00beIN 3 (609)Thu 9 MayReal Madrid vs Bayern(LIVE) 02.00-04.00beIN 3 (609), TPF 4 (604)