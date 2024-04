จุดแข็ง “บ็อกดัน ซูมารอฟ” ที่ทุกคนควรรู้ก่อนเปิดศึกกับ “รุ่งราวี” ศึก ONE Fight Night 22

ส่องความอันตรายของ “บ็อกดัน ชูมารอฟ” นักสู้จอมแกร่ง วัย 27 ปี จากบัลแกเรีย รอรับน้อง “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายแข้งดุ วัย 28 ปี ที่จะข้ามสายมาชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกกับ ONE โดยทั้งคู่จะวัดฝีมือกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) ในศึก ONE Fight Night 22 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้“บ็อกดัน” ลงแข่งขันคิกบ็อกซิ่งใน ONE มาแล้ว 2 ไฟต์ และเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้แบบไม่ครบยกทั้งหมด โดยไฟต์ล่าสุด เขาเอาชนะทีเคโอ “คอนสแตนติน รูซู” นักชกตัวแทนมอลโดวา-รัสเซีย มาอย่างสวยงาม ในศึก ONE Fight Night 12 เมื่อเดือน ก.ค.66 วันนี้ เราจะพาไปส่องจุดแข็ง “บ็อกดัน” ที่ “รุ่งราวี” จะประมาทไม่ได้เด็ดขาด“บ็อกดัน” เริ่มต้นอาชีพการต่อสู้ในบ้านเกิดบัลแกเรีย แต่เมื่อปี 2564 เขาย้ายไปอาศัยที่เนเธอร์แลนด์ เพื่อยกระดับฝีมือการต่อสู้ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของสไตล์การต่อสู้ไล่บี้ไม่หยุดของนักชกวัย 27 ปี ที่มักเดินกดดันคู่ชก เข้าไปอยู่ในระยะที่สามารถใช้หมัดอันเป็นทีเด็ดโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแม้ว่าจะเป็นฝ่ายกดดันอยู่ตลอดเวลา แต่เขาไม่มีติดประมาท โดยมักอ่านเกมคู่ต่อสู้ได้รวดเร็ว ก่อนจะเข้าหาช่องเข้าทำ และเมื่อเจอเป้าหมาย เขาพร้อมปิดบัญชีแบบทีเดียวจอดเป็นเรื่องปกติที่มักจะเห็น “บ็อกดัน” เดินหน้าบวกอาวุธแลกกับคู่ต่อสู้อย่างดุเดือด เนื่องจากเจ้าตัวมั่นใจในความแข็งแกร่งของร่างกาย โดยเฉพาะที่คางของเขา โดยตลอดอาชีพการชก 20 ไฟต์ เขาแพ้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น และ เป็นการแพ้คะแนนทั้ง 2 ครั้ง นั้นสามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าคางของ “บ็อกดัน” แข็งไม่ต่างจากเหล็กสิ่งที่แฟนมวยมักจะเห็นบ่อย ๆ ในการชมการต่อสู้ของ “บ็อกดัน” คือการตั้งการ์ดรัดกุมเพื่อป้องกันตัว พร้อมกับมองหาช่องเจาะเกราะของคู่แข่ง โดยเขามักหลอกล่อให้คู่แข่งชะล่าใจ จนกระทั่งเปิดช่องให้เขามีโอกาสรุกกลับจนได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 6 เมื่อ 24 ก.พ.66 ไฟต์นั้น “มาร์เวน ฮัวลิ” เมื่อเขาเล่นงานคู่ชกด้วยหมัดฮุกสองครั้ง จนสามารถปิดเกมน็อกได้สวยงามเรียกได้ว่าไฟต์นี้ไม่ใช่งานง่าย ๆ ของ “รุ่งราวี” เสียแล้ว และอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหล่น หรือถูกปิดเกมแบบไม่ครบยกก็เป็นได้ วันเสาร์ที่ 4 พ.ค. นี้ มาลุ้นกันว่าระหว่าง “รุ่งราวี” หรือ “บ็อกดัน” ใครจะเป็นผู้กำชัยชนะลงจากเวที