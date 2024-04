กกท ขานรับจัด F1 ในไทย เล็งใช้เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ เดินเครื่องจัดแข่ง Formula One (F1) ในประเทศไทย ชี้ได้ประโยชน์เพียบ เล็งรอบเส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นตัวเลือกแรกความเคลื่อนไหวประเทศไทยแสดงความสนใจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง Formula One (F1) หลัง สเตฟาโน โดเมนิคาลี ประธานกรรมการบริหาร Formula One ได้เดินทางมาสำรวจ และเข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรี (เศรษฐา ทวีสิน) ได้ให้ข่าวไปว่าตอนนี้ระหว่างประเทศไทย กับเจ้าของลิขสิทธิ์ คือ F1 มีการพูดคุยผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากเราได้ทำการบ้านมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทาง ก็มีการไปสำรวจกันมาแล้ว และเห็นตรงกันว่าการจัดการแข่งขัน Formula One (F1)ในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์กับทั้ง F1 และประเทศไทย ดังนั้นหลักการหลายอย่างได้เห็นตรงกัน ที่เหลือก็จะเป็นการลงรายละเอียด อาทิ ค่าลิขสิทธิ์, มาตรการในการจัดการแข่งขัน การเตรียมการ ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทาง ทำอย่างไรให้เข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุดกับชุมชน ไม่ได้เป็นการไปรบกวนแต่อย่างใด“ส่วนตัวยิ่งได้ฟังแนวทางของ F1 ที่มีแนวทางในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเรื่องเสียงลง ก็ยิ่งสบายใจ ต่อไปเราก็คงจะไม่ได้เห็นการแข่งขัน F1ที่เสียงดังสนั่นอีกแล้ว ในอนาคตที่เราจะได้จัดการแข่งขันจะเป็นปี 2027-28 ถึงตอนนั้นมาตรการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี ”ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อไปว่า ข้อมูล ณ วันนี้เรายังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะ เราจะมีการวางแผนว่าในปีนี้เราต้องทำอะไรบ้าง ปีต่อไปทำอะไรบ้าง โดยปกติแล้วจะใช้เวลาเตรียมการประมาณ 3-4 ปี ซึ่งทาง F1 ก็เห็นด้วย เป็นผู้แนะนำว่าเรื่องนี้รีบไม่ได้ อยากให้ทุกอย่างพร้อม ดังนั้น กฎกติกา ระเบียบกฎหมาย ต้องมาเป็นอันดับแรก ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กรุงเทพฯ ก็ได้รับก็โจทย์ไปแล้ว ต้องไปเคลียร์เรื่องปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไปก็เป็นเรื่องของเทคนิค มั่นใจในศักยภาพที่เรามีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันโมโตจีพี รวมไปถึงกีฬาระดับโลกมาแล้ว เราจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ แต่ต้องขอไปปลดล็อกเรื่องกฎระเบียบต่างๆก่อน ซึ่งต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องทำในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน ซึ่งไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ แต่จะอยู่ในกรอบเวลา 3-4 ปี แน่นอน"เบื้องต้นการแข่งขันFormula One (F1)ในประเทศไทย จะจัดการแข่งขันกลางคืน (ไนท์เรซ) เท่าที่พูดคุยสถานที่จัดการแข่งขันจะเป็นรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นตัวเลือกแรก ทั้งนี้ทั้งนั้นได้เสนอเส้นทางไว้เป็นแผนสำรอง 2-3 แห่ง ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 2 แห่งและต่างจังหวัด 1 แห่ง"