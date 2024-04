“สุริยันต์เล็ก” ถลุง “ฤทธิเดช” ซิวโบนัส 7 ไฟต์ติด, “เสือคิม” คืนฟอร์มเก่งคว้าชัยสวย

ศึก ONE ลุมพินี 60 มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบถึงใจเหมือนเดิม เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีจอมบู๊ฝีมือแกร่งออกตามล่าฝันขึ้นเวทีบู๊ทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมฟาดฟันอาวุธสุดเดือดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างเต็มอิ่มคู่เอกนำรายการ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมล่าโบนัส วัย 27 ปี จากมหาสารคาม ท้าชนแกร่ง “ฤทธิเดช ส.สมหมาย” นักชกหมัดศอกแรง วัย 25 ปี จากศรีสะเกษ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132 ป.ทั้งสองฝ่ายเริ่มเกมด้วยความไม่ประมาท เน้นหาจังหวะฉาบฉวยเล่นงานกัน ยกสอง “สุริยันต์เล็ก” เครื่องเริ่มร้อนปล่อยหมัดเป็นพายุเข้าปลายคางเรียกนับ 8 จาก “ฤทธิเดช” ได้ก่อน ยกตัดสิน “ฤทธิเดช” กัดฟันสู้บุกแหลกแต่เสียท่าโดนสวนกดนับ 8 ไปอีกครั้ง ครบ 3 ยก “สุริยันต์เล็ก” ไม่พลาดชนะคะแนนเอกฉันท์ พร้อมคว้าโบนัสได้ 7 ไฟต์ติดต่อกัน ขณะที่ “ฤทธิเดช” สู้ได้ใจ จูงมือรับโบนัส 350,000 บาท ไปพร้อมกันแบบแพ็คคู่ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” กำปั้นจอมดุ วัย 28 ปี จากจันทบุรี เปิดหน้าซัด “เดอนิส เดอมีร์คาปู” นักสู้พลังแกร่ง วัย 23 ปี ตัวแทนตุรกี-โมร็อกโก ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคช์เวต) 140 ป.หลังระฆังเริ่มเกมดังทั้งสองฝ่ายไม่รอช้าเดินหน้าสาดอาวุธหนักแลกเข้าใส่กันทันที เข้ายกสอง “เสือร้ายเมืองจันท์” อาศัยความนิ่งปักหลักสู้ ก่อนได้จังหวะกดหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้า “เดอนิส” หงายผึ่งลุกขึ้นยืนไม่ไหว จบเกม “เสือคิม” เอาชนะน็อก “เดอนิส” ไปได้สวยงามในยก 2 พร้อมคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าติดมืออีก 350,000 บาทขณะที่สาวน้อยเล็กเพริกขี้หนูวัย 18 ปี “จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์” โชว์ฟอร์มเดือด ไล่ต้อนน้องใหม่จากแดนซามูไร “มาซามิ มาชิดะ” ตลอด 3 ยก ชนะคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างสุดมัน ยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 5 ติดต่อกันใน ONE ลุมพินีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 60คู่เอก สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฤทธิเดช ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)คู่รอง โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง ชนะน็อก คัมแบ็ค ทีเค.ยุทธนา นาทีที่ 1:32 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะทีเคโอ ขุนพลน้อย ส.สมหมาย นาทีที่ 0:59 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะน็อก สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด99 นาทีที่ 2:45 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก มเหศวร เอกเมืองนนท์ นาทีที่ 1:21 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)เดชภูผา โชติบางแสน ชนะน็อก แสงศักดิ์ดา บอยท่าฉาง นาทีที่ 2:09 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะน็อก เดอนิส เดอมีร์คาปู นาทีที่ 1:22 ของยก 2 (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)คาอิโตะ โอดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ คูปาร์ รอยัล (MMA รุ่นฟลายเวต 125 - 135 ป.)เอซากุ โอกาซาวาระ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)ปานมงคล ซีเอ็มเอ อะคาเดมี ชนะน็อก โทมัส วาน นิจนัตเทน นาทีที่ 1:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาซามิ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)ลีซี วาห์ต ชนะซับมิชชัน นัตสึกิ ทาคาโมโตะ นาทีที่ 1:38 ของยกแรก (ปล้ำจับล็อก รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)