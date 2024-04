(คลิป) “ทองพูน” เปิดค่ายโชว์ฟิตต่อหน้าสื่อก่อนดวล “ซากาเรีย” ศึก ONE Fight Night 22

“ทองพูน พีเค.แสนชัย” มวยบู๊ดุดันวัย 26 ปี กลับมาสานต่อฟอร์มอันร้อนแรงบนเวทีระดับโลก โดยคราวนี้ต้องมาเจอกับ “ซากาเรีย เอล จามารี” นักสู้จากโมร็อกโก ที่หวังจะกลับมากู้ชื่อเสียง หลังเพิ่งแพ้น็อกมาในไฟต์ที่แล้วโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ในศึก ONE Fight Night 22 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ค.นี้โดยเมื่อวันพุธที่ 24 เม.ย.67 “ทองพูน” เปิดค่ายพีเค.แสนชัย ที่เจ้าตัวฟิตซ้อมทำร่างกายอยู่ขณะนี้ ต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workout โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพ รวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือน พ.ค. นี้“ทองพูน” ได้กล่าวเปิดใจกับพี่น้องสื่อมวลชน ก่อนการชกกับ “ซากาเรีย” โดยเจ้าตัวเผยว่า ไฟต์นี้ทั้งร่างกายและหัวใจพร้อมที่จะต่อสู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยมีทีมงานในค่ายทุกคนคอยทุ่มเทในการฝึกซ้อมและช่วยศึกษาแก้เกมให้อย่างเต็มที่“ไฟต์นี้ผมมีหลายสิ่งที่เกินร้อยคือหัวใจ ร่างกายผมเกินร้อยแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ซ้อมหนักทุกวัน เพื่อให้ทนกับการรับอาวุธให้ได้ ทีมงานในค่าย พีเค.แสนชัย ช่วยซ้อม แก้เกม ติวเข้ม ให้ผมอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ”โดยคู่ชกในไฟต์นี้ “ซากาเรีย” ที่เพิ่งแพ้น็อก “อาลี ซาลโดเอฟ” ในยก 1 ของศึก ONE 166 เมื่อต้น 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกลับมาไฟต์นี้หมายมั่นจะเอาชนะน็อกนักสู้ไทยให้ได้ โดยที่ “ทองพูน” มองว่าไฟต์นี้ไม่มีปัญหาใด ๆ ที่ต้องกังวล และ จะเปิดเกมตามแผนที่วางไปอย่างเต็มที่ และ จะพยายามปิดเกมน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้ เพื่อคว้าโบนัสก้อนโตอีกสักครั้ง“สำหรับคู่ชกของผม ซากาเรีย ผมศึกษามาเบื้องต้น เขามีความรวดเร็ว และ รุนแรง มีความอันตรายพอสมควร เราก็เอาข้อมูลกลับมาแก้เกมกับทีมงาน ถือเป็นงานหนักพอสมควรครับ”“เห็นเขาบอกกับสื่อว่าเขาอยากจะน็อกผมในยกที่ 2 ผมก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันว่า ไม่จำเป็นต้องรอถึงยกที่ 2 หรอกครับ เพราะผมจะน็อกเขาให้ได้ตั้งแต่ยก 1 ไฟต์นี้ถ้าไม่น็อก ก็ต้องมีนับให้ได้เห็นแน่นอน ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ”สำหรับศึก ONE Fight Night 22 นอกจาก “ทองพูน” แล้ว ยังมีตัวแทนนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนในศึกนี้ ได้แก่ “สินสมุทร กลิ่นมี”, “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” และ “โนแอล กรองด์ชอง” นักสู้สาวแกร่งที่เป็นลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีคู่อื่น ๆ อีกมากมาย ที่เข้ามาเสริมความมันในรายการแข่งขันระดับโลกที่แฟนกีฬาการต่อสู้ต่างเฝ้ารอคอย