"Toyota Gazoo Racing Thailand 2024" พร้อมระเบิดความมันส์ทั้ง 5 สนาม นำสู่แนวคิด “ถนนสร้างคนและคนสร้างรถ” กับการสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Thailand 2024” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มบุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่จะยกระดับ และเพิ่มความนิยมในกีฬาประเภทนี้ให้แพร่หลาย ไม่ว่าจะด้วยการจัดการแข่งขัน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และให้การสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีความฝัน ตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงนักแข่งระดับอาชีพ ให้ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากความทุ่มเทในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง โตโยต้าได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการนี้อย่างแท้จริงมร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า “สำหรับโตโยต้า มอเตอร์สปอร์ตคือรากฐานในการสร้างยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า เราตระหนักว่า สภาพแวดล้อมที่สุดขีดของมอเตอร์สปอร์ต คือสนามที่ “รถลงวิ่ง เกิดปัญหา และมีการแก้ไขปรับปรุง จนเป็นรถที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม” และการเข้าการแข่งขัน จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสะท้อนมายังไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ให้กับลูกค้าของเรานั่นเอง”“ในประเทศไทย ปีนี้เป็นปีที่โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต ดำเนินกิจกรรมเป็นปีที่ 38 เรามุ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทย ผ่านความมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า ปัจจุบัน เราร่วมมือกับ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) ที่ประเทศญี่ปุ่น และ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (TMA) เพื่อพัฒนายนตรกรรม ภายใต้สนามแข่งมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย”“นอกจากนั้น เราขอเปิดตัวรถ 3 คัน ที่ล้วนใช้เชื้อเพลิงที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใต้กลยุทธ์ความหลากหลายด้านทางเลือก เริ่มจาก Yaris e-fuel และ Ativ e-fuel ที่จะเข้าร่วมรายการ Yaris One Make Race และยังมี Yaris e-fuel ที่จะร่วมรายการ Thailand Super Series รวมถึง Altis e-fuel จะร่วมรายการ Idemitsu Super Endurance ขอให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนนักแข่งจากทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand กันนะครับ”นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า “ปีนี้ Toyota ยกระดับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไปอีกขั้น ผ่านความร่วมมือระหว่างวิศวกรชาวไทย จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (TMA) และทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand ร่วมกันศึกษาและพัฒนาสมรรถนะรถในสนามแข่งจริง เราได้เตรียมรถทั้งหมด 4 รุ่น New Hilux Champ, New Hilux REVO GR Sport Wide Tread, Corolla Altis e-fuel, Yaris e-fuel เพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ อาทิเช่น Thailand Super Series, Asia Cross Country Rally และ Idemitsu Super Endurance โดยผลการศึกษาวิจัยรถ ภายใต้สภาวะแบบสุดขีดจากสนามแข่งจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนารถยนต์โตโยต้าในอนาคตเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าคนไทยได้อย่างดีที่สุด“และในส่วนของกิจกรรม โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ไทยแลนด์ 2024 เรายินดีที่จะมอบความสนุกสนาน ให้กับผู้ที่ชื่นชอบรถ และ กีฬามอเตอร์สปอร์ต โดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ เฟสติวัล ซึ่งจะมีทั้งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race และกิจกรรม Entertainment มากมาย เริ่มจากการแข่งขัน One Make Race มีรถที่จะลงพิสูจน์สมรรถนะทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ Yaris ATIV Lady One Make Race, YARIS One Make Race, New Hilux REVO One Make Race และ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race เรายังคงมุ่งมั่นส่งเสริม ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต โดยมีการเพิ่มรถแข่ง Yaris Ativ ที่ใช้น้ำมัน e-fuel ซึ่งจะขับโดย “น้องพิชชา มิย่า ทองเจือ” และ ยังมีนักแข่ง Toyota Gazoo Racing Star Team คนใหม่ “น้อง ป๊าย ปาย โอริโอ้” Influencer ชื่อดังที่จะใช้รถ Yaris e-fuel ร่วมแข่งขันในรายการ Yaris OMRนายศุภกร กล่าวถึงกิจกรรมความบันเทิงในปีนี้ว่า “นอกจากความเข้มข้นในสนามแข่งแล้ว แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตจะได้พบกับ กิจกรรม GR Performance Show นำทีมโดยนักขับมืออาชีพระดับเอเชีย มาโชว์สมรรถนะของรถ ในรูปแบบ Drift และ Gymkhana และ กิจกรรม lifestyle ใหม่ๆ อาทิ GR Night Festival ตลอดจนเหล่า influencer ชื่อดังมาช่วยสร้างสีสันในการแข่งขัน ณ สนามบางแสน ภูเก็ต และเชียงใหม่ ห้ามพลาดกันนะครับ!”นอกจากนี้ นายศุภกรยังเชิญชวนเยาวชนที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ได้มีส่วนร่วม “เรายังร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนกีฬา e-Motorsports จัดการแข่งขัน ชิงแชมป์ Toyota Gazoo Racing GT Cup 2024 ผ่านเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักแข่งจากประเทศไทย ไปร่วมประลองฝีมือในเวทีระดับโลก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกีฬามอเตอร์สปอร์ตใน โอกาสนี้ ผมขอเชิญชวน เหล่าเกมเมอร์สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ Website : toyotagazooracing.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านร่วมกันเชียร์ นักกีฬา e-Motorsport ชาวไทย เพื่อเป็นตัวแทนในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับโลก“ผมมั่นใจว่า กิจกรรม Toyota Gazoo Racing Thailand ในปีนี้ จะมอบรอยยิ้ม และความสุข ให้กับลูกค้าชาวไทยทุกท่าน สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย YOKOHAMA / Modellista โดย TCD Asia / LENSO / ARTO / Singha Corporation และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุน กิจกรรม Toyota Gazoo Racing Thailand มาโดยตลอด Let’s Build Future Together”Toyota Gazoo Racing Thailand 2024 “MAKE EVER-BETTER CARS” From Circuit to the Roadโตโยต้าจัดการแข่งขัน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต ภายใต้ปรัชญา “ถนนสร้างคน และคนสร้างรถ” (Roads build people, and people build cars) มุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์ “ยนตรกรรม ที่ดียิ่งกว่า” (MAKE EVER-BETTER CARS) โดยปีนี้เราร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในการเรียนรู้พัฒนาคน และ พัฒนารถยนต์ในอนาคต ทั้ง Hilux Champ ที่พัฒนาเพื่อลงแข่งขันในรายการ Thailand Super Series และ New Hilux REVO GR Sport Wide tread เพื่อร่วมแข่งในรายการ Asia Cross Country Rally โดยเราศึกษาพัฒนาจากสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่า ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับรถในสนาม จะนำไปสู่การพัฒนารถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ โตโยต้ายังสนับสนุนทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารถผ่านการแข่งขันในรายการต่างๆ ตอบสนองต่อแนวคิด MAKE EVER-BETTER CARS และยกระดับการแข่งขัน ด้วยการนำรถแข่งขุมพลังงานที่เป็นกลางทางคาร์บอน อีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานแห่งอนาคต เข้าร่วมแข่งขันพบความสนุกสนานเร้าใจของกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Thailand 2024 ภายใต้แนวคิด “MAKE EVER BETTER CARS” Form Circuit to the Road กับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race รถ ECO Sedan ยอดนิยม มอบความสนุกสนาน เร้าใจ ด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i กับ สำหรับนักแข่งหญิงที่ชื่นชอบความเร็ว โดยในปีนี้ ยังได้สาวสวยจาก “Toyota Racing Star Team” น้อง “พิชชา มิย่า ทองเจือ” ร่วมลงแข่งด้วยรถ ATIV e-fuel คันใหม่ YARIS One Make Race Hatchback ECO Car ยอดนิยม Toyota YARIS รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่เครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i สำหรับนักแข่งระดับ Entry โดยปีนี้มีนักแข่งหน้าใหม่ “ป๊าย ปาย โอริโอ” ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาเป็นสมาชิก Toyota Racing Star Team คนใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์ความเป็นกลางทางคาร์บอนในรายการนี้ ด้วยรถแข่ง YARIS e-fuel Hilux REVO One Make Race เร้าใจกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล GD Super Power 2,400 ซีซี กับบทพิสูจน์ความแกร่ง ทนทาน และช่วงล่างที่เกาะถนนแม่นยำ สำหรับนักแข่งสายดีเซล ที่ชื่นชอบความดิบ หนักแน่น ดุดัน Corolla ALTIS GR Sport One Make Race Signature แห่งคุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบด้วย QDR : Quality Durability Reliability สนุกสุดเหวี่ยงกับพลังของเครื่องยนต์เบนซิน Dual VVT-i 1,800 ซีซี และโครงสร้าง TNGA ที่ลงตัวทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก โดยได้หนุ่มปังปอนด์ อัครวุฒิ ขยับมาร่วมลงแข่งในรุ่นส่งความสุขให้คนไทยด้วยกิจกรรมแบบจัดเต็มสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้มีความหลงใหลในรถ ยกพลทัพนักแข่งระดับเอเชีย โชว์ดริฟท์และGymkhana พร้อมกิจกรรมความบันเทิงแบบ beach lifestyle ณ การแข่งขันสนามที่ 2 จังหวัดภูเก็ต GR Night Festival พร้อมโชว์ดริฟท์และ Gymkhana โดยนักแข่งระดับเอเชีย จัดเต็มความบันเทิงสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ต ในบรรยากาศหลังอาทิตย์ตกดิน ณ การแข่งขันสนามที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ Exclusive Meet & Greet กับสมาชิก Toyota Racing Star Team “พิชชา มิย่า ทองเจือ” “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” และ “ป๊ายปาย โอริโอ” ที่จะมาพบปะแฟนๆ และสร้างสีสัน ณ การแข่งขันทั้ง 5 สนาม พบสีสันความบันเทิงอื่นๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมโปรโมชันจากผู้แทนจำหน่าย และความสนุกสนานพร้อมของแจกเพียบ จาก Yokohama, Modellista, Lenso และ Singhaการแข่งขัน e-Motorsports ชิงแชมป์ “Toyota Gazoo Racing GT Cup 2024” ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมกับมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้น กลับมาอีกครั้ง กับการเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 บนเครื่อง Play Station ชิงแชมป์ถ้วย Toyota Gazoo Racing GT Cup 2024 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประลองฝีมือ ในระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับโลก เกมเมอร์ไทยที่สนใจประลองฝีมือ สามารถสมัครเข้าร่วมลงแข่งขันได้ที่ www.toyotagazooracing.com ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปสัมผัสความสนุกสนาน เร้าใจของ “Toyota Gazoo Racing Thailand 2024” ทั้ง 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดการแข่งขันสนามแรก วันที่ 5-7 กรกฎาคม ชลบุรี สนามที่ 2 วันที่ 3-4 สิงหาคม ภูเก็ต สนามที่ 3 วันที่ 13-14 กันยายน บุรีรัมย์ สนามที่ 4 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน เชียงใหม่ ชิงแชมป์ประจำปีสนามสุดท้าย วันที่ 19– 20 ธันวาคม บุรีรัมย์ติดตามทุกความมันส์และความเคลื่อนไหว “Toyota Gazoo Racing Thailand 2024” ได้ที่FB: Toyota GAZOO Racing ThailandTikTok: tgr.thailandInstagram: tgrthailand