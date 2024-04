"เทย์เลอร์ สวิฟต์" ออกอัลบั้มใหม่ "อลอนโซ" แรงจูงใจแต่งเพลง "imgonnagetyouback"

เฟอร์นานโด อลอนโซ นักซิ่งจอมเก๋าแห่งศึกฟอร์มูลา วัน ตอบโต้กรณีถูกพาดพิงถึงอัลบั้มชุดใหม่ของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์แฟนๆ รถสูตรหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่า สวิฟต์ วัย 33 ปี แขวะ อดีตนักขับ เฟอร์รารี และ แม็คลาเรน ด้วยบทเพลง "imgonnagetyouback" ซึ่งอยู่ในอัลบั้มล่าสุด "The Tortured Poets Department"ก่อนหน้า สวิฟต์ คบหากับ ทราวิส เคลซี ปีกใน แคนซัส ซิตี ชีฟส์ อย่างเปิดเผย เธอเคยมีข่าวลือเดตกับ อลอนโซ นักขับค่าย แอสตัน มาร์ติน เมื่อปี 2023ตามเนื้อท่อนหนึ่งของเพลง สวิฟต์ อ้างถึงรถแอสตัน มาร์ติน กำลังถูกขับขี่ลงคลองทำให้ อลอนโซ วัย 42 ปี ตอบกลับแบบขำๆ ผ่าน "ติ๊กต๊อก (TikTok)" ของทีมแอสตัน มาร์ติน โดยนั่งฟังเพลง และทำท่าจุ๊ๆป็อปสตาร์ชาวอเมริกัน ขับร้อง "Small talk, big walk, act like I don't care what you did I'm an Aston Martin that you steered straight into the ditch.""Then ran and hid. And I'll tell you one thing, honey. I can take the upper hand and touch your body. Flip the script and leave you like a dumb house party. Or I might just love you 'til the end (Ah-ah-ah)."เหล่าแฟนคลับของ สวิฟต์ ทราบดีว่าเธอนำความสัมพันธ์ครั้งอดีตมาเขียนเป็นเพลงอลอนโซ แชมป์โลก 2 สมัยชาวสเปน ย้ายจาก อัลพีน ไป แอสตัน มาร์ติน ตั้งแต่ก่อนเริ่มฤดูกาล 2023ทั้ง สวิฟต์ กับ อลอนโซ ไม่เคยคอนเฟิร์มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ณ เวลานั้น แต่เกิดกระแสข่าวลือทางออนไลน์