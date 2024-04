"อัยยวัฒน์" เจ้าของทีมเลสเตอร์ได้ลูกแฝดฉลองปีมังกร

"ต๊อบ" อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา เจ้าสัวแห่งคิงเพาเวอร์ ได้รับข่าวดีเมื่อ "ออย" นันทิสา ตันยงค์เวช ภรรยาประกาศว่าเธอตั้งครรภ์ลูกเเฝดเจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้เเห่งลีกอังกฤษ เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กับทายาทชุดนักเรียนตราท็อปสันไปเมื่อปลายปีที่เเล้ว ล่าสุดทั้ง 2 ได้รับข่าวดีเมื่อจะได้ลูกแฝดนันทิสาโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปอัลตร้าซาวด์ลูกน้อยพร้อมเเคปชั้น "Twice the love, 2 lil dragons, 2 lil half of me & half of you 👶🏻👶🏻" ซึ่งมีคนในโซเชียลเเห่เข้าไปร่วมเเสดงความยินดีกับทั้งคู่สำหรับนาย อัยยวัฒน์ยังคงต้องลุ้นผลงานของเลสเตอร์ที่ปัจจุบันนำเป็นจ่าฝูงของลีกแชมเปี้ยนชิพ เเต่ก็มีเเต้มห่างอันดับ 3 เเค่ 1 เเต้ม โดยอันดับ 1 เเละ 2 จะได้เลื่อนชั้นเเบบอัตโนมัติ ส่วนที่ 3 ต้ิงไปเพลย์ออฟ