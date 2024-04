จับตามอง "ยูทาโร่ อาซาฮี" ญี่ปุ่นอันตรายผู้หยุดสถิติไร้พ่าย 8 ไฟต์ของ "เสกสรร"

ตกอยู่ภายใต้สปอตไลต์ทันที สำหรับ ยูทาโร่ อาซาฮี กำปั้นจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตัวเองไล่อัด เสกสรร อ.ขวัญเมือง เอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 58การหยุดสถิติไร้พ่าย 8 ไฟต์ ของ "บังสรร" ลงได้นั้นถือว่าไม่ธรรมดา ถ้าหากใครได้ดูการชกของคู่นี้แบบเต็มๆไฟต์ จะเห็นได้ว่า ยูทาโร่ อาซาฮี งัดพลังหมัดชุดที่หนักหน่วงเล่นงานนักชกจอมเก๋าจากไทยอย่างต่อเนื่องแบบตั้งตัวไม่ติด เดบิวต์สร้างชื่อบนเวทีมวยลุมพินีได้อย่างสุดยอดซึ่งหลังจบไฟต์ดังกล่าว เสกสรร ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตัวเองมีอาการจมูกร้าว และตรวจพบว่าซี่โครงอ่อนหัก 2 ซี่ โดยมีอาการเจ็บตั้งแต่ยกแรกแล้ว แต่พยายามกัดฟันฝืนสู้ ยืนอยู่ได้ครบ 3 ยก และแพ้คะแนนไปย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ชื่อของ ยูทาโร่ ในวัย 24 ปี ไม่ได้เป็นที่รู้จักของแฟนหมัดมวยชาวไทยเท่าไหร่นัก เพราะปกติแล้วเจ้าตัวจะขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมืออยู่ในบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว โดยฝึกซ้อมอยู่ในค่ายฟีนิกซ์ ยิม เขตชิโนดะ กรุงโตเกียวยูทาโร่ ได้โอกาสขึ้นชกในศึก Rebels รวมไปถึง RISE รายการชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเปิดตัวบนสังเวียน ONE ลุมพินี กำปั้นจากแดนปลาดิบรายนี้ก็เก็บชัยชนะในศึก RISE มา 4 ไฟต์รวด เป็นการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ 3 ไฟต์ และชนะน็อกคู่แข่งตั้งแต่ยกแรกอีก 1 ไฟต์เจ้าตัวผ่านการประชันฝีมือกับนักชกเพื่อนร่วมชาติมาแล้วหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็น เรียวสึเกะ นากาซาวะ, โทโมยะ มารุยาม่า, ไดกิ โยชินุมะ, โทโมฮิโร คิตาอิ, มาสะ ซาโตะ หรือ ไทอิชิ โนมุระ ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้นหลังเปิดตัวเอาชนะ เสกสรร อ.ขวัญเมือง ได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้เขาได้รับการจับตามองว่าน่าจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับหัวแถวของรายการ ONE ได้ไม่ยาก ไฟต์ล่าสุดเขาต่อยกับ "บังสรร" ในพิกัดแคตช์เวต 142 ปอนด์ ซึ่งหากเขาเพิ่มน้ำหนักตัวไปอีก 3 ปอนด์ ก็จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งในพิกัด แบนตัมเวต ได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับรุ่นน้ำหนักแบนตัมเวตทั้งมวยไทย และคิก บ็อกซิ่ง เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบัน ได้แก่ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี กำปั้นชื่อดังจากสหราชอาณาจักรซึ่งหาก ยูทาโร่ อาซาฮี อยากจะมองไปถึงตรงนั้น เขาต้องฝ่าด่านยอดฝีมือหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็น เสือแบล็ค ท.พราน49, แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ รวมไปถึงนักชกที่อยู่ในแรงกิ้ง 5 อันดับแรก ทั้ง เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์, น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย เฟลิเป โลโบ รวมไปถึง เลียม แฮร์ริสัน และนิโค คาร์ริลโลด้วยสไตล์การชกที่บู๊ ดุดัน ขยันออกอาวุธแบบเปิดหน้าแลก น่าจะถูกใจ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ปธ.วัน แชมเปียนชิพ ยิ่งนัก และเราก็น่าจะได้เห็นนักชกจากญี่ปุ่นรายนี้มีรายการได้ขึ้นชกถี่ขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน