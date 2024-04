UFC300 พร้อมระเบิดศึกชิงเข็มขัด 3 เส้น ต้อนรับวันสงกรานต์ 14 เมษายนนี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้ต้อนรับเดือนเมษายน ภายใต้ศึก UFC 300 โดยจะมีการชิงแชมป์โลกกันถึง 2 พิกัดรุ่นไม่ว่าจะเป็น อเล็กซ์ เปเรย์รา แชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวตชาวบราซิลจะป้องกันตำแหน่งกับ จามาฮาล ฮิลล์ รวมไปถึงศึกสายเลือดแดนมังกรที่ จาง เหวย ลี่ แชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงชาวจีน จะพบกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติอย่าง หยาน เสี้ยว หนาน โดยจะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน T-Mobile Arena, ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน นี้คู่เอกของรายการที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวตของ อเล็กซ์ เปเรย์รา แชมป์โลกชาวบราซิลวัย 36 ปีที่มาพร้อมสถิติชนะ 9 แพ้ 2 และเป็นการน็อคเอาต์ถึง 7 ครั้ง ล่าสุดคือการเอาชนะ TKO ยิรี่ โปรชาซกา ในยกที่ 2 เมื่อพฤศจิกายน ปีที่แล้วโดย Paotan จะป้องกันตำแหน่งกับ จามาฮาล ฮิลล์ นักสู้อเมริกันวัย 31 ปีที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 1 และชนะมาแล้ว 4 ไฟต์ติดต่อกัน แถมเป็นการชนะแบบไม่ครบถึง 3 ไฟต์ ล่าสุดคือการชนะคะแนน โกลแวร์ เตเซรา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นศึกสายเลือดที่ จาง เหวย ลี่ แชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงชาวจีนวัย 34 ปี ที่มีสถิติชนะ 24 แพ้ 3 ล่าสุดคือการชนะคะแนน อแมนดา เลมอส ไปได้เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว จะป้องกันเข็มขัดกับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติอย่าง หยาน เสี้ยว หนาน วัย 34 ปีที่มีสถิติชนะ 18 แพ้ 3 ผลงานล่าสุดคือการปราบ เจสสิกา อันดราด ตั้งแต่ยกแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วส่วนการต่อสู้อื่นๆที่น่าสนใจเป็นป้องกันเข็มขัด BMF ของ จัสติน เก็ทจี นักสู้อเมริกันวัย 35 ปี ที่จะดวลกับ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ ยอดมวยชาวอเมริกันเชื้อสายซามัววัย 32 ปีในพิกัดรุ่นไลต์เวตยังรวมไปถึงการขึ้นสังเวียน ชาร์ลส โอลิเวียรา จอมซับมิทชันจากบราซิลวัย 34 ปี ที่จะดวลกับ อาร์มัน ซารุคยาน คู่ต่อกรชาวรัสเซียเชื้อสายจอร์เจียวัย 27 ปี นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันสนุกตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมาย รอคุณอยู่ในศึก UFC 300 ที่ตรงกับวันสงกรานต์ของประเทศไทย (14 เม.ย.)ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC300คู่หลักของรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวตอเล็กซ์ เปเรย์รา VS จามาฮาล ฮิลล์รองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงจาง เหวย ลี่ VS หยาน เสี้ยว หนานชิงแชมป์ BMFจัสติน เก็ทจี VS แม็กซ์ ฮอลโลเวย์รุ่นไลต์เวตชาร์ลส โอลิเวียรา VS อาร์มัน ซารุคยานรุ่นมิดเดิลเวตโบ นิคคาล VS โคดี บรุนดาเกคู่ประกอบรายการรุ่นไลต์เฮฟวีเวตยิรี โปรชาซกา VS อเล็กซานเดอร์ ราคิชรุ่นเฟเธอร์เวตคาลวิต กัตตา VS อัลจาเมน สเตอร์ลิงรุ่นแบนตัมเวตหญิงฮอลลี โฮล์ม VS เคย์ลา แฮร์ริสันรุ่นเฟเธอร์เวตโซดิค ยูซุฟฟ์ VS ดีเอโก โลเปสคู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตเจลิน เทอร์เนอร์ VS เรนาโต มอยกาโนรุ่นสตรอว์เวตหญิงเจสสิกา อันดราด VS มารีนา โรดริเกวซรุ่นไลต์เวตบ็อบบี กรีน VS จิม มิลเลอร์รุ่นแบนตัมเวตเดเวซง ฟิเกเรโด VS โคดี การ์แบรนด์ทสำหรับศึก UFC300 จะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน T-Mobile Arena, ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน นี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-300