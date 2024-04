ไทยคว้ารางวัลจัดงาน 'เวิลด์ ยูธ' ยอดเยี่ยม - 'บัวขาว' หนุน 'มวยไทย' บรรจุต่อยโอลิมปิกเกมส์

ประเทศไทยคว้ารางวัลจัดงาน "เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022" ยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมทั่วโลกในงาน "สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท" ที่เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ขณะที่บูธ มวยไทย ชาวต่างชาติให้ความสนใจคึกคัก ด้านโคตรมวยอย่าง "บัวขาว บัญชาเมฆ" ประทับใจเชียร์กีฬามวยไทย บรรจุชิงชัยโอลิมปิกเกมส์ ส่วนกีฬาทหารโลกอ้าแขนรับ "มวยไทย" เข้าบรรจุชิงชัยสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (SportAccord) ภายใต้การรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) จัดงานใหญ่รวมตัวสหพันธ์กีฬานานาชาติทั่วโลกที่เป็นสมาชิกทั่วโลก ในงาน "สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท 2024" ที่อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน โดยมี อูกูร์ เออร์เดเนร์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกตุรกีและประธานสปอร์ตแอคคอร์ดชาวตุรกี, สเตฟาน ฟ็อกซ์ รองประธานสปอร์ตแอคคอร์ดชาวเยอรมัน, ประธานพันธมิตรสมาชิกอิสระองค์กรกีฬาโลก (AIMS) (Alliance of Independent Recognised Members of Sport) ซึ่งภายในงานมีบิ๊กเนมกีฬาระดับโลกร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง อาทิ โธมัส บาค ประธาน IOC ชาวเยอรมัน, ประธานสหพันธ์กีฬานานาชาติต่างๆล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน (ตามเวลาท้องถิ่น) บูธกีฬามวยไทย ที่ประเทศไทยนำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) และสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) นำไปเปิดในงานดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติแวะเวียนมาสอบถาม และศึกษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบูธ มวยไทย ดังกล่าวประเทศไทยนำไปโปรโมทกีฬามวยไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รวมไปถึงเพื่อนำกีฬามวยไทยเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยหลังจากรัฐบาลมีมติอนุมัติให้วีซ่ากรณีพิเศษเข้าประเทศไทยให้กับผู้มาฝึกมวยไทย 90 วันขณะเดียวกันยังมีกิจกรรม "มวยไทย ทอล์ก" ที่บูธ มวยไทย นำโดย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) และนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (AMTAT) รวมไปถึง บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการพูดถึงความเป็นมาของมวยไทย เส้นทางของกีฬามวยไทยในระดับประเทศ และนานาชาติ และยังได้เชิญชวนชาวต่างชาติมาฝึกกีฬามวยไทยกันอีกด้วยนอกจากนี้ประเทศไทย โดย IFMA ยังมีการวางแผนเรื่องขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยทหารโลก ซึ่งได้หารือกับ พันโท นิลตัน โกเมส โรลิม ประธานสภากีฬาทหารนานาชาติ (CISM) ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประธาน CISM มีความยินดีในการนำมวยไทยไปบรรจุในกีฬาทหารโลกช่วงเย็นในงานเลี้ยงกาล่า ดินเนอร์ ที่เจ้าภาพสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (SportAccord) จัดให้กับทุกชาติ ไฮไลต์ที่สำคัญคือ เจ้าภาพได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับประเทศไทย ที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน "World Youth Festival Bangkok 2022" (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) โดยสเตฟาน ฟ็อกซ์ ประธาน United Through Sports (UTS) ขึ้นเวทีมอบรางวัลดังกล่าวให้กับประเทศไทยที่มี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าวบัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยวัย 41 ปีชาว จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า การได้มาร่วมงาน "สปอร์ต แอคคอร์ด เวิลด์ สปอร์ต แอนด์ บิสซิเนส ซัมมิท 2024" รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาโปรโมทกีฬามวยไทยโดยการผลักดันของ IFMA งานนี้เป็นงานสปอร์ต แอคคอร์ด ที่มีหลากหลายประเทศมาร่วมงาน มาโปรโมทกีฬาของตัวเอง บัวขาวเป็นหนึ่งที่ได้มาร่วมงานรู้สึกว่ายิ่งใหญ่และเป็นเกียรติอย่างมาก สำหรับมวยไทยทุกคนมีความตั้งใจหนึ่งเดียวกันคือ อยากให้ศิลปะที่คนไทยสืบทอดมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษแพร่กระจายไปทั่วโลก ถ้าเราทำสำเร็จในการผลักดันมวยไทยไปสู่ระดับโลกนั่นคือ มวยไทยได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ อะไรจะเกิดขึ้น บัวขาวเองก็รอจุดนั้นมานานแล้ว