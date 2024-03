“ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ลงพื้นที่ทั่วไทยมอบเงิน 20 ล้าน ช่วยเหลือค่ายมวยระดับรากหญ้า

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ได้ออกเดินสายลงพื้นที่ในหลายจังหวัดทั่วไทยตามแผนการบริจาคเงิน 20 ล้านบาท ให้กับ 40 ค่ายมวยขนาดเล็ก เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และยกระดับความสามารถในการสร้างนักกีฬามวยไทยดาวรุ่งตั้งแต่ระดับรากหญ้าสู่ระดับโลกในอนาคตหลังจากได้รับผลการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ONE ได้เปิดโอกาสให้ค่ายมวยทั่วฟ้าเมืองไทยได้แสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่ายมวยไทย ปี 2 ตั้งแต่เมื่อปลายเดือน ก.พ. ซึ่งได้มีการคัดเลือก 40 ค่ายที่ตรงกับคุณสมบัติที่ ONE กำหนดไว้เรียบร้อยโดยตั้งแต่วันที่ 25-28 มี.ค.ที่ผ่านมา บิ๊กบอส “ชาตรี” พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานของ ONE ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายที่ได้รับการคัดเลือกในหลายจังหวัด ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าค่ายและนักมวยสำหรับการดำเนินโครงการเป็นปีที่ 2 มี 40 ค่ายมวยที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก ONE ค่ายละ 500,000 บาท แบ่งตามภูมิภาคดังนี้- ภาคตะวันออกค่ายมวย ศิษย์คุณมะ จ.ระยอง- ภาคกลางค่ายมวย ส.จิตรสนองชาติ กทม..ค่ายมวย ส.สุวรรณารัณย์ จ.นนทบุรีค่ายมวย ส.ศักดิ์คูเมือง จ.นนทบุรี- ภาคใต้ค่ายมวย ณุ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ค่ายมวย เกียรติไพรสณธ์ จ.ตรังค่ายมวย ศิษย์ลมใต้ จ.นครศรีธรรมราชค่ายมวย รุ่งชัยสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราชค่ายมวย พ.เพชรพิรุณ จ.สุราษฎร์ธานีค่ายมวย เกียรติฟูเฟื่อง จ.สุราษฎร์ธานีค่ายมวย นกขมิ้นมวยไทย จ.ยะลาค่ายมวย เกียรติอำนาจ จ.สงขลาค่ายมวย ศ.ตลิ่งชัน จ.สงขลาค่ายมวย ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูลค่ายมวย ทายาทลูกงูเห่า จ.สตูลค่ายมวย คลองเขม้ายิมส์ จ.กระบี่ค่ายมวย เพชรภูมิมวยไทย จ.กระบี่- ภาคอีสานค่ายมวย ลูกบ้านใหม่ จ.นครราชสีมาค่ายมวย จอมยุทธ จ.นครราชสีมาค่ายมวย ลูกเมืองเพชร จ.นครราชสีมาค่ายมวย อ.ประเสริฐ จ.ศรีสะเกษค่ายมวย ส.จารุวรรณ จ.ศรีสะเกษค่ายมวย ศิษย์หม้อน้ำ จ.ศรีสะเกษค่ายมวย ต่วนเป๋มวยไทย จ.อุบลราชธานีค่ายมวย นักบินอะไหล่ยนต์ จ.อุบลราชธานีค่ายมวย ส.จิตรประเสริฐ จ.อุบลราชธานีค่ายมวย ตาลสุมมวยไทยยิม จ.อุบลราชธานีค่ายมวย ส.สมนึก จ.บุรีรัมย์ค่ายมวย ส.มนต์พิชิต จ.บุรีรัมย์ค่ายมวย ลูกนเรศวร จ.หนองบัวลำภูค่ายมวย ว.มณีวรรณ จ.หนองบัวลำภูค่ายมวย เพชรสมนึก จ.ร้อยเอ็ดค่ายมวย ศิษย์น้องเล็ก จ.ชัยภูมิค่ายมวย ศิษย์พนัญเชิง จ.มหาสารคาม- ภาคเหนือค่ายมวย ป๋องเซเว่นฟาร์ม จ.อุตรดิตถ์ค่ายมวย ศิษย์เจ๊แดง จ.แม่ฮ่องสอนค่ายมวย สิงห์คลองลาน จ.กำแพงเพชรค่ายมวย รถเกี่ยวลุงจั้น จ.พิษณุโลกค่ายมวย ศ.สุนันทา จ.ตากค่ายมวย ส.พงษกร จ.เชียงใหม่