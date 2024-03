Yamaha Championship สานต่อความเร้าใจซีซั่นที่ 7 ถ่ายทอดดีเอ็นเอความแรง ส่งมอบประสบการณ์ระดับโลก

จากความสำเร็จใน 6 ซีซั่นที่ผ่านมาของ Yamaha Championship สร้างประสบการณ์อันตื่นเต้น เร้าใจ บนสนามแข่งให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha ได้สัมผัสกับความสนุกสนาน ความสุข และความทรงจำที่ดีร่วมกันมา ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันของ Man & Machine จนเป็นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นรายการที่รวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยล่าสุด Yamaha Thailand Racing Team แท็กทีม Yamaha Riders’ Club Thailand เดินหน้าสานต่อทิศทางอันยอดเยี่ยมของโครงการดังกล่าว ผ่านการจัดการแข่งขันในปีที่ 7 ของ Yamaha Championship พร้อมถ่ายทอด DNA มอเตอร์สปอร์ตระดับโลก สู่นักบิดยามาฮ่า ไรเดอร์ส ทุกรุ่นการแข่งขัน ส่งต่อประสบการณ์ความแรง เร้าใจบนสนามแข่งจริงในรายการ Yamaha Championship 2024 ซึ่ง Yamaha Thailand Racing Team จัดทัพใหญ่ถ่ายทอดประสบการณ์จากแพ็ดด็อกสังเวียนเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ สู่ The Blue Riders อย่างใกล้ชิดโดยกิจกรรมสุด EXCLUSIVE ดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha ที่มีทักษะการขับขี่ขั้นสูง ร่วมสร้างเรซการแข่งขันที่เข้มข้น หลั่งอะดรีนาลีนไปกับความเร้าใจเหนือความเร็ว ผ่านรถจักรยานยนต์คุณภาพในตระกูล R-Series อย่าง Yamaha R1, R7, R3, R15 รวมถึง Naked Bike สุดเท่อย่าง MT680 cc.up, TMAX พร้อมด้วย AT ยอดนิยมอย่าง Yamaha XMAX และ Yamaha Aerox ที่พร้อมขับเคี่ยวผ่าน 8 รุ่นการแข่งขันเติมเต็มประสบการณ์ระดับโลกด้วยกิจกรรมแคมป์โค้ช ที่รวมนักแข่งระดับแชมป์ประเทศไทย พร้อมทีมแมคคานิกส์ระดับเวิลด์คลาสจาก Yamaha Thailand Racing Team ร่วมแชร์ประสบการณ์จากสนามแข่งเวทีเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านเทคโนโลยีอันน่าทึ่งของ Yamaha รวมถึงการเตรียมความพร้อมรถจักรยานยนต์เพื่อลงสนามแข่งขัน รวมถึงการเตรียมสภาพร่างกายของนักบิด ไล่เรียงไปถึงความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน และพื้นฐานความปลอดภัยของกีฬามอเตอร์สปอร์ตและในซีซั่นที่ 7 นี้ Yamaha พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสิทธิ World Superbike Experience by D.I.D, KELA, Real บินลัดฟ้าร่วมเชียร์ Yamaha Thailand Racing Team เข้าร่วมทำการแข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก ถึงขอบสนาม มิซาโน่ เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเซลลี ประเทศอิตาลีสำหรับ Yamaha Championship 2024 พร้อมดวลความเร็วนัดเปิดสนามในฤดูกาลที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม นี้ ณ พีระ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (พัทยา) โดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ความเร็ว เติมเต็มความแรงเร้าใจ และพร้อมท้าทายไปร่วมกัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Thailand Racing Team