จัดงานวิ่ง ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ สุดยิ่งใหญ่กลางกรุง

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา จัดงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา Supersports 10 Mile Run Series 2024 Thailand ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ รัน ซีรีส์ 2024 ไทยปลนด์ ในรูปแบบซีรีส์ 4 สนาม พร้อมเปิดสนามแรกใจกลางกรุงเทพฯ ผนึกกำลัง อาดิดาส ไทยแลนด์ ให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศสัมผัสสุดยอดประสบการณ์งานวิ่งระดับมาตรฐานสากล ในเส้นทางผ่านจุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้ พร้อมคาดว่านักวิ่งกว่า 8,000 คนจะร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษ ใน Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by adidas ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ รัน ซีรีส์ 2024 แบงค็อก พรีเซ็นเต็ด บาย อาดิดาสนายอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด เป็นประธาน แถลงข่าว Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by adidas ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ รัน ซีรีส์ 2024 แบงค็อก พรีเซ็นเต็ด บาย อาดิดาส ร่วมด้วย วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ที่ชั้น 1 โซนเซ็นทรัล คอร์ท เซ็นทรัลเวิลด์โดยทาง ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกับ อาดิดาส ไทยแลนด์ ร่วมจัดการแข่งขันรายการนี้ กลางใจเมืองกรุงเทพฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในระยะ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.)วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า “ซูเปอร์สปอร์ตมุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน พร้อมสร้างสังคมและคอมมูนิตี้ของการออกกำลังกายให้คนรักกีฬาในทุกระดับ ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันที่สุด ตามคอนเซปต์ Move You, Move Sports เราจึงเล็งเห็นพร้อมผลักดันการจัดสปอร์ตอีเว้นท์ เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกาย และให้คนรักกีฬาได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันที่เหนือระดับบนมาตรฐานสากลในปี 2023 ที่ผ่าน สปอร์ตอีเว้นท์ในประเภทกีฬาวิ่งของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการสนับสนุนจากอาดิดาส ไทยแลนด์ และจีเอเอ- อีเว้นส์ (GAA Events) หนึ่งในผู้จัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทย ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำกับการแข่งขันวิ่ง จนสร้างปรากฏการณ์สมัครเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังเปิดรับสมัคร ในปี 2024 นี้ ซูเปอร์สปอร์ตจึงดึงพันธมิตรเปิดสนามวิ่งเพื่อสร้างความประทับใจให้เหล่านักวิ่งอีกครั้ง ในงาน Supersports 10 Mile Run Series 2024 Thailand ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ รัน ซีรีส์ 2024 ไทยปลนด์ การแข่งขันวิ่งสุดยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา ในรูปแบบซีรีส์ 4 สนาม ที่พร้อมจะกลับมาสร้างประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกันใน 4 เส้นทาง ในจุดแลนด์มาร์คใหญ่ของประเทศเพื่อรองรับนักวิ่งชาวไทยละชาวต่างชาติวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันหวังสร้างสังคมการออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกหัวเมือง เปิดสนามให้นักวิ่งปลดล็อคขีดจำกัด ท้าทายตัวเอง สู่ประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นกว่าเคย เปิดสนามแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งระยะและเส้นทางการแข่งขันได้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทุกระดับ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ต่อกันด้วย สนามหัวหิน บริเวณอุทยานราชภักดิ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2567 และ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพ ในวันที่ 29 กันยายน 2567 ก่อนที่จะปิดท้ายที่ สนามเชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ในที่ 1 ธันวาคม 2567 การแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่กลุ่มนักวิ่งที่ให้ความสนใจเข้าร่วม แต่ยังรวมถึงคนทั่วไปที่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ ออกมาร่วมกิจกรรมทั้งร่วมการแข่งขัน ร่วมหาประสบกาณ์ของคนรุ่นใหม่ในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในปีนี้ยังคงมีนักกีฬาระดับชั้นนำเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระยะและทุกเส้นทาง ไฮไลท์ในปีนี้เรายังคงรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น บูธน้ำ บูธร้านอาหารชื่อดัง มาไว้ภายในงานเช่นเคย รวมไปถึงงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพและไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟ ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละกิจกรรมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิ่งทุกระดับ รวมไปถึงคนทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้การยอมรับว่าเป็นงานวิ่งที่ได้รับมาตรฐานงานหนึ่ง และอีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้ ในปีนี้คือรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัคร จะถูกมอบให้กับมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิ และทำประโยชน์ต่อสังคม กลุ่มคนพิการได้ไปพัฒนาประโยชน์ต่อไปสิทธิประโยชน์ในปีนี้นักวิ่งที่ร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึก พร้อมสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนใน race pack มูลค่าไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บาท ได้รับเสื้อแข่งสินค้าคุณภาพจากอาดิดาส มูลค่า 1,200 บาท เหรียญและถ้วยรางวัลที่ได้รับแรงบันดาลใจในออกแบบสะท้อนถึงพื้นที่และเส้นทางที่นักวิ่งได้เข้าร่วมสัมผัสประการณ์ในการแข่งขัน โดยผู้ชนะในแต่ละประเภทก็จะได้รับถ้วยและเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 110,000 บาท แยกประเภทรุ่นอายุชาวไทยและต่างชาติ การแข่งขันแบ่งระยะการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ วิ่ง 10 ไมล์ (16 กม.) และ วิ่ง 5 ไมล์ (8 กม.)เหล่าคนรักการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by adidas ได้ที่ https://race.thai.run/ss10m24 ค่าสมัครระยะทาง 10 ไมล์ (16 กม.) ราคา 950 บาท และระยะทาง 5 ไมล์ (8 กม.) ราคา 850 บาท โดยในปีนี้พิเศษกว่าทุกปี! สมาชิก The1 (เดอะวัน) ซื้อครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน พร้อมเปิดตัวแพ็คเกจสุดคุ้ม สมัครทีเดียว 4 สนาม พร้อมสิทธิพิเศษสมาชิก The1 รับคะแนนสูงสุด 327 คะแนนไปเลย โดยผู้ที่สนใจกิจกรรม Supersports 10 Mile Run Series 2024 Bangkok Presented by adidas ฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วมามูฟไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.supersports10mile.com