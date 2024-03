“สัปดาห์หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 52ฯ” วันแรกสุดคึกคัก ต้อนรับโอลิมปิกในธีม “Booklympics“

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” จัดเต็มหนังสือกว่า 1 ล้านเล่มจาก 322 สำนักพิมพ์แห่ร่วมงาน 914 บูธ บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตร.ม. พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมกว่า 100 กิจกรรม และพิเศษมอบส่วนลดสูงสุด 80% ครั้งแรกกับ “Bangkok Rights Fair” จับคู่ธุรกิจซื้อขายลิขสิทธิ์กับเอเจนซีดัง 14 ประเทศ คาดนักอ่านแห่เข้าร่วมงานทะลุ 1.5 ล้านคน เม็ดสะพัดกว่า 400 ล้านบาท ดันตลาดหนังสือไทยมูลค่าพุ่งแตะ 17,000 ล้านบาทในสิ้นปีนี้นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 8 เมษายน 2567 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ธีมงาน “Booklympics“ ต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ในวันแรกได้รับความสนใจจากผู้อ่านเข้าร่วมงานจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยคาดว่าจะมีนักอ่านเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 12 วันกว่า 1.5 ล้านคน สร้างเม็ดเงินสะพัด 400 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตลาดหนังสือไทยในปี 2567 สูงถึง 17,000 ล้านบาททั้งนี้ ตลาดหนังสือในปี 2566 ที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 10% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เห็นได้จากการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.14 ล้านคน มีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 60% และมียอดขายกว่า 350 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 75% ทำให้เชื่อมั่นว่าจากความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และความร่วมมือจากสำนักพิมพ์และร้านหนังสือที่ต่างนำเสนอปกใหม่ และกิจกรรมต่างๆ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% และมียอดขายเติบโตขึ้น 20-25%งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ในปีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 52 ปี จัดแบ่งโซนหนังสือออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1. หนังสือนิยายและวรรณกรรม2.หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น (Book Wonderland) 3.หนังสือเด็กและการศึกษา 4. หนังสือต่างประเทศ 5. หนังสือทั่วไป 6. หนังสือเก่า และ 7. Non – Book รวมกว่า 1 ล้านเล่มแล้ว ยังมีการเปิดตัวหนังสือปกใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 10 ปกต่อสำนักพิมพ์ พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 80% บริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน รวมทั้งการสั่งจอง สั่งซื้อ หนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักอ่านทั่วโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 หรือ Bangkok International Book Fair ซึ่งปีนี้มีสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมออกบูธจาก 9 ประเทศ 11 บริษัท รวม 18 บูธ อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน ยูเครน ฯลฯ ที่มานำเสนอหนังสือและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีการพิมพ์ วัฒนธรรม และการเรียนการสอนภาษาต่างๆ และเป็นครั้งแรก! ในประเทศไทย ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB กับการจัดงาน ”Bangkok Rights Fair“ ซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือ จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสำนักพิมพ์ไทยและตัวแทนจำหน่าย (เอเจนซี) จากต่างประเทศ ในรูปแบบ Business to Business (B2B) โดยมีตัวแทนจาก 34 บริษัท/ตัวแทนต่างชาติ จาก 14 ประเทศ และ 53 สำนักพิมพ์/ตัวแทนจำหน่าย (เอเจนซี) ประเทศไทย เข้าร่วมเจรจา อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย สหราชอาณาจักร อินเดีย ฯลฯ ระหว่าง 28-30 มีนาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายลิขสิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 350 ล้านบาท“การจัดงาน ”Bangkok Rights Fair“ ซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือ หรือทำ Business Matching ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สำนักพิมพ์ไทยจะได้มีโอกาสพบปะกับตัวแทนจำหน่าย หรือเอเจนซี จากต่างประเทศ ที่จะพูดคุยนำเสนอลิขสิทธิ์หนังสือของไทย เพื่อนำไปแปลและจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาษาต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงผลิตในรูปแบบของซีรีส์ ภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาผลงานนักเขียนของไทยได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งการเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากสำนักพิมพ์และผู้ประกอบการทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่วงการหนังสือระดับโลกด้วย” นายสุวิช กล่าวนายสุวิช กล่าวอีกว่า การผลักดันให้ “หนังสือ” เป็น Soft Power ถือเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานของนักเขียนไทย และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52ฯ นี้ ยังร่วมนำเสนอ Soft Power ของไทยผ่าน นิทรรศการ “สงกรานต์ พราวเวอร์” (Proud Songkran) ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเทศกาลที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก และเทศกาล “สงกรานต์ไทย” ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปลายปี 2566 ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ในงานนิทรรศการ ผู้เข้าชมจะได้ค้นพบกับความเป็นมาและสาระน่ารู้ของเทศกาลสงกรานต์หลากหลายแง่มุม ภาคภูมิใจสุดๆกับสงกรานต์ในเมืองไทย ดื่มด่ำบรรยากาศชุ่มฉ่ำและเพลิดเพลินกับสีสันสะดุดตาผ่านบรรดาสิ่งของที่จัดแสดง รวมถึงปลดปล่อยตนเองไปกับความสนุกสนานที่ได้จัดสรรมาวางไว้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกับงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” เวลา 10.00-21.00 น. ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai Book Fairข้อมูลเพิ่มเติม• งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึง 8 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูนิทรรศการและกิจกรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52ฯโซนนิทรรศการ :• พบกับนิทรรศการบันทึกเมืองแมว (Cat Country) พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด• นิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)• นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า "Phanwaenfah Prize เส้นชัยไม่ไกลเกินเอื้อม" โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร• นิทรรศการ สงกรานต์พราวเวอร์ (Proud Songkran) โดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ,• นิทรรศการ คนดังอ่านอะไร (What read)โซนกิจกรรม :• การแข่งขัน Booklympics การเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการหนังสือ 5 ด้าน ได้แก่ 1.สุดยอดนักออกแบบปก (Designer) 2.สุดยอดนักคิดพล็อต (Writer) 3.สุดยอดนักพิสูจน์อักษร (Proofreader) 4.สุดยอดนักขาย (Top seller) 5.สุดยอดนักอ่าน (Best reader)• กิจกรรม “หนึ่งอ่านล้านตื่น” (One Reader Inspires Million People Foundation) โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์หาทุนมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่านแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการมอบทุน “ซื้อหนังสือตรงใจ” จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปเลือกซื้อหนังสือใหม่ด้วยตนเอง• กิจกรรม “หนังสือมีไว้ทำไม” เปิดโอกาสให้นักอ่านได้แสดงความคิดเห็น• กิจกรรมเปิดตัวหนังสือใหม่ สัมมนา ต่อเนื่องตลอดทุกวัน