“บิ๊กปลาย” เจาะภารกิจ ONE "คิดต่าง ทำต่าง สร้างสรรค์" ดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก

“บิ๊กปลาย” เปิดใจเล่าถึงกุญแจสู่ความสำเร็จของ ONE ที่คิดต่างอย่างสร้างสรรค์และสามารถผลักดันกีฬามวยไทยได้รับความนิยมอย่างสูงไปทั่วโลกในปัจจุบัน“บิ๊กปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ควงแขนนักชกซุปตาร์ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ “เจาะใจ” ถึงเส้นทางความสำเร็จของ ONE และการเป็นองค์กรแถวหน้าที่เข้ามาพลิกโฉมวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฐานะประธาน ONE ประเทศไทย “บิ๊กปลาย” เป็นผู้ฝึกฝนและคลุกคลีกับศิลปะการต่อสู้มานาน ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์ศิลปะการต่อสู้ผสมผสานประเทศไทย (TMMAF) ทำให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมการต่อสู้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมมวยไทยบ้านเรา ยังไม่มีองค์กรไหนที่จัดการแข่งขันและสามารถสร้างความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง แต่เมื่อ ONE เข้ามา คิดต่าง ทำต่าง อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลาย ทั้ง MMA มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง ฯลฯ จนกลายเป็น “บ้านแห่งศิลปะการต่อสู้” พร้อมกับนำเสนอรูปแบบการแข่งขันที่เข้ายุค เข้าสมัย เข้าใจผู้ชมในภาวะที่โลกเปลี่ยนไป ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ONE ได้รับการตอบรับอย่างดี นอกเหนือจากมีโปรดักชัน (แสง สี เสียง) ที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่สำคัญ เรามีการแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม”“หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มวยไทยในประเทศไทยไม่เติบโตข้ามประเทศได้มากนัก คือ ปัญหาความโปร่งใส ความยุติธรรมในการตัดสิน การที่ผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงการแข่งขัน ทำให้ภาพลักษณ์ของมวยไทยเสื่อมเสีย”“เราไม่ได้มองว่า เราคือมวย 3 ยก หรือ มวย 5 ยก เพราะ ONE ก็จัดมวย 5 ยกเหมือนกันสำหรับไฟต์ชิงแชมป์โลก แต่เราทำให้การตัดสินใจต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเป็นกลาง ไม่มีเรื่องของคะแนนเซียน หรือกระแสเซียนมวยกดดัน ไม่มีอะไรมาบีบกรรมการได้”“เราใช้กรรมการกลางที่ไม่สามารถมีคนเจาะเข้าถึง เรามีกระบวนการป้องกันที่แยบยลมาก และทำอย่างจริงจัง มีกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการอบรมกรรมการ เพื่อให้ผลการตัดสินยุติธรรมที่สุด”“นอกจากนั้น รูปแบบการนำเสนอของกฎกติกาที่เป็นเกมเร็ว ไม่ปล่อยให้นักกีฬาเต้นหรือถ่วงเวลา ทำให้คนดูสามารถสนุกกับการแข่งขันได้เต็มที่ และยังหาจุดลงตัวของการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปได้อย่างเพียงพอ เช่น การไหว้ครู เราจะให้ไหว้เฉพาะคู่สำคัญ รวมถึงมีพิธีกรที่สามารถสื่อสารได้แทบทุกภาษา ทำให้ผู้ชมกว่า 190 ประเทศทั่วโลกได้เห็นมวยไทยผ่านรายการ ONE ทุกสัปดาห์ครับ”ทั้งนี้ “บิ๊กปลาย” เผยถึงความภาคภูมิใจที่ ONE ได้สานฝันภารกิจหลักในการผลักดันนักกีฬาให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้อย่างแท้จริง ขณะที่ตัวนักกีฬาเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี รักษาภาพลักษณ์เพื่อเป็นแบบอย่างของผู้ชม พัฒนาฝีมือ และก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ“เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นของ ONE ที่ไม่ได้เป็นแค่องค์กรที่สร้างอีเวนต์การแข่งขันอย่างเดียว แต่เราคือองค์กรสร้างคอนเทนต์โดยใช้สื่อกีฬาการต่อสู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลก เปลี่ยนแปลงโลก สร้างนักกีฬาท้องถิ่นให้เติบโตเป็นฮีโร่ระดับโลก โดยเป็นการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมและคน”“ผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็น ซุปเปอร์เล็ก รวมถึงนักกีฬา ONE หลายคน ที่ทุกวันนี้ก้าวข้ามการเป็นแค่นักกีฬา กลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก พวกเขาเป็นเหมือนตัวแทนของประเทศไทย ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยคนหนึ่ง”