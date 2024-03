เปิดฉาก “บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2024” ศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์กระหึ่มฤดูกาล 2024

สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ จับมือพันธมิตรเตรียมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุน ภายใต้ชื่อรายการ “แพลน บี มีเดีย บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2024” ด้วยมาตรฐานการจัดงานและทีมงานระดับโมโตจีพี เตรียมระเบิดศึกสนามแรก 5-7 เมษายนนี้บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด หรือ BRIC ผู้บริหารสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ภาครัฐ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน ประกาศความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมเปิดตัว บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ไตเติ้ลสปอนเซอร์รายใหม่ ภายใต้ชื่อรายการ Plan B Media BRIC Superbike “แพลน บี มีเดีย บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ ประจำปี 2567” รายการแข่งขันที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพฯงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายอานนท์ พรธิติ รองประธานอาวุโส บริษัทแพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน), นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์, นายอารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด,นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีนักบิดสัญชาติไทย โลดแล่นและสร้างชื่อเสียงในรายการแข่งขันต่างๆทั่วโลก การจัดการแข่งขันรายการใหญ่ชิงแชมป์ประเทศไทย จึงมีความสำคัญอย่างมาก เป็นบันไดแห่งการฝึกฝนและพัฒนาอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานและประสบการณ์จากการจัดโมโตจีพีนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นทุกปี การกีฬาแห่งประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนนักแข่งไทย ทุกค่ายทุกสังกัด โดยมีโปรแกรมที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาร่างกายและจิตใจนักแข่งทุกด้าน ดูแลเรื่องโภชนาการ พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมเต็มที่ในการแข่งขันเทียบชั้นกับนักแข่งระดับโลกนายอานนท์ พรธิติ รองประธานอาวุโส บริษัทแพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แพลนบี มีเดียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน ศึกชิงแชมป์สองล้อที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย รายการแข่งฝีมือคนไทย ความภาคภูมิใจของวงการมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นรายการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 10 ปี สามารถขยายฐานผู้ชมไปสู่ประเทศ AEC รวมทั้งยังสร้างนักแข่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมากมายทั้งนี้ แพลนบี มีเดีย ในฐานะผู้นำทางด้านนวัตกรรมและสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ยังเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์กีฬาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอลไทยลีก,มวย และมหกรรมกีฬาโอลิมปิค โดยกีฬามอเตอร์สปอร์ต เป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ และเป็นตลาดที่ใหญ่ ที่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดในหลายด้าน เชื่อว่าการก้าวเข้ามาเป็นไตเติ้ล สปอนเซอร์ของรายการ ภายใต้ชื่อ “แพลน บี มีเดีย บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจกีฬาของเราให้เจริญเติบโต ให้ควบคู่ก้าวหน้าไปด้วยกันนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาโออาร์มีแนวนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและได้แข่งขันในสนามเดียวกับนักแข่งระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักแข่งในรายการจะได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ที่จะช่วยให้เครื่องยนต์เร่งแรงได้เต็มกาลัง มั่นใจได้เลยว่าเครื่องยนต์จะเต็มประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันขีดความสามารถของนักแข่งไทยและสมรรถนะของรถที่ใช้แข่งขัน รวมถึงช่วยพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวสู่ชัยชนะระดับประเทศและระดับโลกต่อไปนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 10 ปี ของการจัดการแข่งขัน ตลอดระยะเวลามีความพยายามที่จะยกระดับรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนี้ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับรายการแข่งขันระดับโลก บนสนามแข่งขันระดับโลก ด้วยนักแข่ง-ทีมงานทั้งไทยและต่างชาติกว่า 1,500 คน ทีมแข่งกว่า 130 ทีม ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิไวลด์การ์ดเข้าแข่งขันในศึกสองล้อรายการใหญ่แห่งทวีป “เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ” 2025“ในเรื่องกติกาการแข่งขัน มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนในทุกปี เพื่อให้กฎ กติกา ง่ายกับนักแข่ง ในการต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับเอเชียมากขึ้น มีรุ่นการแข่งขันที่หลากหลาย ถึง 15 รุ่น รองรับตั้งแต่มือสมัครเล่นที่อยากลงแข่ง ไปจนถึงรุ่นโปร ให้สมกับแนวคิดที่ว่า Anyone can be a Heroทั้งนี้ ศึก Plan B Media BRIC Superbike แข่งขัน 4 สนาม ในฤดูกาล 2024 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ สนามที่ 1 วันที่ 5-7 เมษายน, สนามที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567, สนามที่ 3 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 และ สนามที่ 4 วันที่ 5-8 กันยายน 2567 แข่งขันทั้งสิ้น 5 คลาส นำโดยคลาสสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ Super Bike 1000cc. , Super Stock 1000cc. , Super Sport 600cc. , Super Sport 400cc. และ Sport Production 400cc. และแยกนักแข่งรุ่น Pro ใน 3 คลาสหลักออกมาเพื่อความดุเดือดยิ่งขึ้น ได้แก่ Super Bike 1000cc. (SB1 Pro), Super Sport 600cc. (SS1 Pro), Super Sport 400cc. (SS1 Pro)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ Chang Circuit Buriram หรือ BRIC Superbike