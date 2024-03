ย้อนปูมหลังชีวิตต้องสู้ของ “นาตาเลีย ดิอาซโควา” ผู้พิชิตสัญญา ONE รายล่าสุด

ปิดปูมหลังชีวิตนักสู้ของ “นาตาเลีย ดิอาซโควา” สาวผู้คว้าสัญญานักกีฬา ONE รายล่าสุด กับเรื่องราวมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนแจ้งเกิดให้แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกได้รู้จักอย่างเต็มตัว สำหรับ “นาตาเลีย ดิอาชโควา” สาวสุดแกร่ง วัย 29 ปี จากรัสเซีย ผู้ทำสถิติเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์รวด จนสามารถพิชิตความฝัน กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 13 จากศึก ONE ลุมพินี ที่เอาชนะใจบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.5 ล้านบาท) มาครองได้สำเร็จ ภายหลังจากที่เอาชนะน็อก “เชลลินา ชิริโน” นักสู้สาวจาก คูราเซา-เนเธอร์แลนด์ ในศึก ONE ลุมพินี 55 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา“นาตาเลีย ดิอาชโควา” เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ที่เมืองเปโตรซาวอดสค์ ทางตะวันตกของประเทศรัสเซีย ชีวิตในวัยเด็กของเธออาจจะดูแตกต่างจากเด็กผู้หญิงทั่วไป เพราะเธอเริ่มฝึกหัดมวยไทยตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยสาเหตุที่เธอเลือกเดินทางสายนี้ เพียงเพราะพ่อของเธอหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะได้ลูกผู้ชาย ซึ่งเธอก็หวังใช้สิ่งนี้ชดเชยความผิดหวังให้กับผู้เป็นพ่อ“ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาเลย ฉันเลยเลือกทำตัวเหมือนเด็กผู้ชาย และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันเลือกที่จะเป็นนักกีฬามวยไทยอาชีพเพื่อให้พ่อได้ภาคภูมิใจค่ะ”หลังจากฝึกฝนมวยไทยได้เพียง 3 เดือน พ่อของ “นาตาเลีย” ตัดสินใจพาเธอไปลงแข่งขันในเวทีระดับสมัครเล่นซึ่งเป็นการขึ้นสังเวียนจริงครั้งแรกในชีวิตของเธอ แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อเธอตกเป็นฝ่ายปราชัย ยิ่งไปกว่านั้นภายหลังจากความพ่ายแพ้เพียง 2 สัปดาห์ พ่อของเธอก็มีอันต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ทำให้เธอต้องอาศัยอยู่กับคุณย่ามาโดยตลอด ก่อนที่คุณย่าจะจากเธอไปอีกคน นับเป็นช่วงเวลาสุดเศร้าที่เธอต้องผ่านไปให้ได้“คุณย่าก็เป็นคนเลี้ยงดูฉัน ท่านรักฉันมากค่ะ ท่านมักจะสวดภาวนาให้ฉันเป็นประจำ ในที่สุดคุณย่าก็จากฉันไป ซึ่งมันทำให้ฉันจิตใจย่ำแย่มาก ๆ ค่ะ”การที่ “นาตาเลีย” เป็นนักกีฬามวยไทยหญิงที่แข็งแกร่งในรัสเซีย ทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักชกหญิงที่หาตัวจับยากและปราศจากคู่ชกไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลเพื่อหวังฝึกปรือศาสตร์มวยไทยบนดินแดนเจ้าตำรับกระทั่งเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว เธอได้โอกาสเปิดตัวบนสังเวียนระดับโลกในศึก ONE ลุมพินี 13 ด้วยการเอาชนะน็อก “ดอกไม้ป่า แฟร์เท็กซ์” เพียงแค่ยกแรก ก่อนจะเดินหน้าเก็บแต้มชัยชนะรวด 4 ไฟต์ติดต่อกันจนพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จ“นาตาเลีย” ยอมรับว่าเวทีแห่งนี้คือความหวังสำหรับผู้หญิงทั่วโลกที่มีใจรักในกีฬาการต่อสู้ เพราะที่นี่ให้ความสำคัญกับนักกีฬาหญิงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักกีฬาชายเลยแม้แต่น้อย ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น“ที่ ONE ไม่ใช่แค่ฉันจะได้ลงแข่ง แต่ฉันยังจะได้ค่าตัวเท่ากับนักสู้ชายด้วย ฉันรอสัญญามานานแล้ว และนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันอยากขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาเมืองไทย เพราะก่อนหน้านี้มันยากสำหรับฉันมากที่จะเลี้ยงตัวด้วยการชกมวย ฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่พาฉันมาถึงจุดนี้ ขอบคุณจิตใจและจิตวิญญาณที่ฉันมี ก่อนหน้านี้ชีวิตฉันไม่มั่นคงเท่าไหร่ แต่วันนี้ฉันรู้สึกมั่นคงมาก และวันนี้คือวันที่ฉันเป็นผู้ชนะค่ะ”