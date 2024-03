ซีไอเอ็มบี ไทย จัดไตรกีฬา ครั้งที่ 5 เส้นทางใหม่ เร้าใจกว่าเดิม CIMB THAI TRIATHLON 2024: Moving Forward With You

ณัฐณี เกษมรัฐกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารจัดแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB THAI TRIATHLON 2024: Moving Forward With You ปีนี้เป็นครั้งที่ 5 จึงรวมพลังกับ บริษัท ซัมมิท นิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสปอร์ตอีเวนท์ จัดการแข่งขันบนเส้นทางใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใครจัดมาก่อน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ หาดสวนสนประดิพัทธ์ หัวหินอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่ คือ แนวคิด ‘เอาใจใส่’ ในทุกกระบวนการจัดการแข่งขัน ด้วยรูปแบบ ‘Eco-Friendly Event’ สุขภาพดีบนวิถีความยั่งยืน บนหลัก 3 R การลด (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) การนำมาใช้ใหม่ (Recycle) จึงผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสร้างสุขภาพดีบนวิถีรักษ์โลก อาทิ จัดรถรับ-ส่งภายในงานและบริเวณใกล้เคียงด้วยรถไฟฟ้า ของที่ระลึกผลิตจากวัสดุรีไซเคิล การบริหารจัดการขยะภายในงาน และเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาคำนวณคาร์บอนเครดิตที่ธนาคารต้องชดเชย“รายการแข่งขันไตรกีฬาของ CIMB Thai ได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่องทุกปี จากผู้เข้าแข่งขันทั้งคนไทย อาเซียน และประเทศอื่นๆ รวมกว่า 20 ประเทศ โดยมีนักไตรรุ่นเก๋าและนักไตรหน้าใหม่ตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคึกคัก มาปีนี้เราจึงพาทุกคนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ บนเส้นทางใหม่ โดยได้ผู้จัดการแข่งขันที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่าง บริษัท ซัมมิท นิช เข้ามาดูแล ด้วยจุดแข็งของการมีเครือข่ายพันธมิตรในท้องที่ๆ เข้มแข็ง พร้อมตอบโจทย์สำคัญด้านความยั่งยืนและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ตอกย้ำแนวคิด การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ และปีนี้เรายังมอบเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ทั้งสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ ด้วยแคมเปญรับสิทธิ์สมัครฟรีหรือส่วนลดสูงสุด 20% และลูกค้าที่ใช้งานแอป CIMB THAI ด้วยส่วนลด 15% เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของเราใส่ใจสุขภาพและกีฬามากขึ้น” ณัฐณี กล่าวณัฐพล จุฬางกูร รองประธานกลุ่ม ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น และประธานบริหาร ซัมมิท วินด์มิลล์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า ซัมมิท นิช ในฐานะผู้จัดการแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB THAI TRIATHLON 2024 : Moving Forward With You มีความยินดีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าแข่งขันบนเส้นทางใหม่ที่ท้าทายและเร้าใจกว่าที่ผ่านมา ณ หาดสวนสนประดิพัทธ์ อ.ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติทั้งว่าย-ปั่น-วิ่ง โดยเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันลงว่ายน้ำในทะเลที่ใสสะอาด ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และหาดทรายขาวจากนั้น ส่งไม้ต่อให้นักปั่นบนเส้นทางถนนเพชรเกษม และปิดท้ายด้วยเส้นทางวิ่งท่ามกลางความร่มรื่นของทิวสน โดยคณะผู้จัดได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทางการแข่งขัน“รูปแบบการจัดงานแบบ ‘Eco-Friendly Event’ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซัมมิท นิช ที่มุ่งเน้นการทำงานบนหลัก 3 R อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ โดยมีพันธมิตรด้านรถไฟฟ้าช่วยลดมลพิษจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาช่วยเรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ประมงจังหวัดประจวบฯ ให้การดูแลเรื่องแมงกะพรุน แม้ไม่ใช่ฤดูของแมงกะพรุนแต่ต้องให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย และกองทัพบกศูนย์กำลังสำรอง จังหวัดประจวบฯ มาช่วยดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดการแข่งขัน พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนอย่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ นำเสนอส่วนลดที่พักและอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคัก สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซีไอเอ็มบี ซัมมิท นิช ภาครัฐของจังหวัด ภาคประชาชนในพื้นที่ ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา พัฒนากิจกรรมกีฬาในพื้นที่ และเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้” ณัฐพล กล่าวนอกจากนี้ ซัมมิท นิช เอาใจใส่ขั้นตอนการทำงานวิถีความยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ เสื้อที่ระลึกผลิตด้วยเส้นใยพลาสติก รีไซเคิลมีคุณภาพช่วยระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบาย กระเป๋าผ้าผลิตจากเส้นใยผ้ารีไซเคิล เหรียญและถ้วยรางวัลผลิตจากวัสดุอลุมิเนียมรีไซเคิล อุปกรณ์ต่างๆ ในการแข่งขันคัดสรรจากสินค้าฉลากสีเขียวการแข่งขัน CIMB THAI TRIATHLON 2024 วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ หาดสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน มี 5 ระยะ1. ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล (Individual Standard Triathlon) ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม.2. ไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล (Individual Sprint Triathlon) ว่ายน้ำ 750 ม. ปั่นจักรยาน 21 กม. วิ่ง 5 กม.3. ทวิกีฬาประเภทบุคคล (Individual Duathlon) วิ่ง 5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม.4. ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภททีม (Team Relay Standard Triathlon) ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม.5. เส้นทางวิ่งสำหรับสื่อมวลชน 5 กม.เปิดรับสมัคร ราคา Early bird ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2567 และราคา Regular วันที่ 1 เม.ย. – 6 ต.ค. 2567 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://race.thai.run และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nichevent ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับ Goodie Bag โดยจะมีเบอร์ BIB, Chip Timing, สติกเกอร์สำหรับติดจักรยาน, หมวกว่ายน้ำ,เข็มขัด Race Belt, เสื้อเจอร์ซี่, Tattoo ตามเลข BIBสิทธิพิเศษ! สำหรับสมาชิก CIMB Preferred ประเทศไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย1. สมัครแข่งขันรับส่วนลดทันที 20%2. แลกคะแนน CIMB Preferred Rewards รับสิทธิ์เข้าแข่งขันฟรี3. ลงทุนเพิ่มเติม 3 ล้านบาท สมัครเข้าแข่งขันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย4. สมาชิกใหม่ ลงทุนเริ่มต้น 3 ล้านบาท สมัครเข้าแข่งขันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเอกสิทธิ์พิเศษระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Preferred Care Center 02 626 7888