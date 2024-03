“เด็ดดวงเล็ก” ประเดิมคิกบ็อกซิ่งวัดใจคู่ปรับเก่า “ทาอิกิ” ศึก ONE Fight Night 21

“เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” มวยแข้งเดือด วัย 21 ปี ดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 1 ได้โอกาสปรากฏตัวบนเวทีระดับโลก ONE เป็นครั้งแรก โดยข้ามสายมาเปิดซิงกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับคู่ปรับเก่าจากแดนอาทิตย์อุทัย “ทาอิกิ นาอิโตะ” วัย 28 ปี ในศึก ONE Fight Night 21 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.นี้ย้อนกลับไปในศึก ONE ลุมพินี 26 เมื่อ 21 ก.ค.66 ทั้งสองฝ่ายต่างเคยโคจรมาประชันฝีมือกันมาแล้วในกติกามวยไทย โดย “เด็ดดวงเล็ก” ที่แม้จะประสบการณ์น้อยกว่า อาศัยความไวของแข้งขวา ดักเตะกินแต้มไปได้อย่างเมามัน เก็บชัยเหนือนักสู้ตัวท็อปของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต อย่าง “ทาอิกิ” ไปได้อย่างเหนือความคาดหมายด้วยคะแนนเอกฉันท์ไฟต์ต่อมา “เด็ดดวงเล็ก” ยังคงรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมดับซ่า “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” เก็บชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน จนกระทั่งไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 41 เมื่อ 17 พ.ย.66 สถิติอันสวยหรูก็ต้องสะดุด หลังพ่ายทีเคโอ “นักรบ แฟร์เท็กซ์”ครั้งนี้ “เด็ดดวงเล็ก” จึงถือโอกาสกลับมากู้ศรัทธาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเปิดตัวให้ปังในไฟต์แรกกับ ONE รายการใหญ่ นับตั้งแต่คว้าสัญญาเป็นนักกีฬา ONE เต็มตัว และแม้จะต้องขึ้นชกภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต แต่จอมเตะผู้ได้รับการขนานนามว่า “แข้ง5G” พร้อมสู้สุดหัวใจเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกทางฝั่ง “ทาอิกิ” ที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เพิ่งโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาหมาด ๆ ในศึก ONE ลุมพินี 55 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา และยังไว้ลายนักชกชั้นแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่นเอาไว้ได้ ด้วยการไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “แชร์ซอด คาบูทอฟ” จอมแกร่งจากคีร์กีซสถานไปได้อย่างเหนือชั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการถูกประกบให้มาพบกับ “เด็ดดวงเล็ก” ในครั้งนี้ “ทาอิกิ” มีความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นจากความพ่ายแพ้ครั้งก่อนให้ได้ ในขณะเดียวกัน ชัยชนะในไฟต์นี้อาจเป็นแต้มสำคัญที่ส่งให้เขาไต่แรงกิงเข้าใกล้เป้าหมายการท้าชิงแชมป์โลกจาก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh