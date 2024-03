งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 จัดใหญ่ ธีมงานสุดเก๋ “Booklympics” ต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

เตรียมพร้อม! งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 จัดใหญ่สุดในรอบ 52 ปี ธีมงานสุดเก๋ ต้อนรับมหกรรมกีฬา โอลิมปิก “กิ๊ฟ-ไก่” ชวนช้อปหนังสือกว่าล้านเล่ม และกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เริ่ม 28 มี.ค. - 8 เม.ย. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในธีมสุดเก๋ “Booklympics” ต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ฝรั่งเศส 2 ฮีโร่ ไอดอลนักกีฬาไทย “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ “ไก่” ปวีณา ทองสุก ร่วมเผยหนังสือเล่มโปรด พร้อมเชิญชวนมาเลือกช้อปหนังสือกว่า 1 ล้านเล่ม และกิจกรรมอัดแน่นตลอด 12 วัน! ครั้งแรกกับการเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการหนังสือ 5 ด้าน และครั้งแรกกับการจับคู่ธุรกิจ ซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือ ระหว่างสำนักพิมพ์ และเอเจนซี่ต่างชาติ กว่า 14 ประเทศทั่วโลก! บินตรงมาร่วมงานในครั้งนี้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ภายใต้ธีมงานสุดเก๋ “Booklympics” เพื่อต้อนรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ “โอลิมปิกเกมส์ 2024” ซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสภายในงานได้รับเกียรติจาก 2 ฮีโร่ ไอดอลนักกีฬาไทย “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุด 7 เซียน ที่ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย เพื่อสานฝันตบสาวไทยไปสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 และ “ไก่” ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก นักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งทั้งคู่ได้มาร่วมเผยหนังสือเล่มโปรดของตัวเอง พร้อมกับเชิญชวนให้มาร่วมงานสัปดาห์หนังสือที่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่สุดในรอบ 52 ปี มีหนังสือให้เลือกช้อปอย่างจุใจมากมายกว่า 1 ล้านเล่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-8 เมษายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายสุวิช รุ่งวัฒนไพบูลย์ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์หนังสือในปีนี้ได้จัดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ในรอบ 52 ปี โดยมีธีมงาน “Booklympics” เพื่อต้อนรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพราะหนังสือคือ พื้นฐานการเรียนรู้ของมนุษย์บนโลกใบนี้ภายในงานมีหนังสือให้ได้ช้อปมากกว่า 1 ล้านเล่ม จาก 322 สำนักพิมพ์ รวม 914 บูธ บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร มีโซนหนังสือ 7 หมวด ได้แก่ 1.หนังสือนิยายและวรรณกรรม 2.หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น 3.หนังสือเด็กและการศึกษา 4. หนังสือต่างประเทศ 5. หนังสือทั่วไป 6. หนังสือเก่า และ 7. Non - Bookครั้งแรก! กับการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดฝีมือแห่งวงการหนังสือ 5 ด้าน คือ 1.สุดยอดนักออกแบบปก (Designer) 2.สุดยอดนักคิด - พล็อต (Writer) 3.สุดยอดนักขาย และสุดยอดนักจัดแสดงดิสเพลย์ (Top seller and Best Display Designer) 4.สุดยอดนักพิสูจน์อักษร (Proofreader) และ 5.สุดยอดนักอ่าน (Reader)ด้านโซนนิทรรศการ พบกับนิทรรศการบันทึกเมืองแมว (Cat Country) พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.), นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า "Phanwaenfah Prize เส้นชัยไม่ไกลเกินเอื้อม" โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา, นิทรรศการสงกรานต์พราวเวอร์ (Proud Songkran) โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, นิทรรศการคนดังอ่านอะไร (What read) โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)ส่วนโซนกิจกรรม พบกับการเปิดตัวหนังสือปกใหม่ กระทบไหล่คนดังจากแวดวงต่างๆ พร้อมกิจกรรม “หนึ่งอ่านล้านตื่น” (One Reader Inspires Million People Foundation) รณรงค์หาทุนมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่านแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการมอบทุน “ซื้อหนังสือตรงใจ” จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปเลือกซื้อหนังสือใหม่ด้วยตนเอง และกิจกรรม “หนังสือมีไว้ทำไม”อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ “Bangkok Rights Fair 2024” ครั้งแรกกับการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์หนังสือ จับคู่ธุรกิจระหว่างสำนักพิมพ์ และเอเจนซี่ต่างชาติ กับสำนักพิมพ์ไทย แบบ Business to Business กับสำนักพิมพ์ระดับโลกที่บินตรงมากว่า 14 ประเทศทั่วโลกร่วมงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกกว่า 100 กิจกรรม ตลอด 12 วันเต็มขณะที่ “ไก่” ร้อยเอกหญิง ปวีณา ทองสุก นักยกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2004 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ กล่าวว่า ส่วนตัวชื่นชอบการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนที่ถือเป็นเล่มโปรดของตัวเอง เพราะการอ่านหนังสือการ์ตูนช่วยให้เราคลายเครียด ผ่อนคลาย จากการฝึกซ้อมกีฬาส่วน “กิ๊ฟ” วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุด 7 เซียน ที่ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทย เพื่อสานฝันตบสาวไทยไปสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 กล่าวว่า ในตอนแรกมีความสนใจอ่านหนังสือประเภทวางแผนชีวิต และธุรกิจ เพราะว่าเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จก็เลยอยากที่จะทำให้ได้ แต่หลังจากที่วางแผนมีลูก ก็เลยเปลี่ยนมาอ่านหนังสือประเภทแม่และเด็ก เพื่อเอาความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการเลี้ยงลูกห้ามพลาด! งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด Booklympics ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair