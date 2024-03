ลุมพินีลุกเป็นไฟ! “รีเกียน” ควง “ไท” ป้องกันบัลลังก์ ศึก ONE Fight Night 21

“รีเกียน เออร์เซล” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ควงคู่ “ไท รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170 - 185 ป.) ลงสังเวียนป้องกันบัลลังก์จาก 2 ผู้ท้าชิงสุดอันตรายในศึก ONE Fight Night 21 โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 เม.ย.67โดยคู่เอกนำรายการ “รีเกียน เออร์เซล” สุดยอดนักสู้วัย 31 ปี สัญชาติซูรินาม-ดัตช์ เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย รุ่นไลต์เวต ผู้ไม่เคยแพ้ใคร เตรียมกลับมาเยือนสังเวียนลุมพินีเป็นครั้งที่ 3 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งที่ 5 พบกับ “อเล็กซิส นิโคลัส” นักสู้ฝีมือฉกาจ วัย 25 ปี จากฝรั่งเศสสำหรับ “รีเกียน” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของรุ่น หลังยังไม่เคยพลาดท่าปราชัยให้กับใครตลอดการแข่งขันใน ONE โดยผ่านการป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งไปแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกัน โดยหลังจากที่ข้ามสายไปชกในกติกามวยไทย ใน 3 ไฟต์หลังสุด จนคว้าเข็มขัดมาพาดบ่าได้เป็นเส้นที่ 2 บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ “รีเกียน” จะกลับมาโชว์ฝีมือคิกบ็อกซิ่งขั้นเทพให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง เพื่อป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่ 5ทางด้าน “อเล็กซิส” ถือเป็นคู่ต่อสู้ตัวอันตรายที่ “รีเกียน” ไม่สามารถประมาทได้เป็นอันขาด โดยมาพร้อมกับดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA และยังสะกดคำว่าพ่ายไม่เป็นตลอด 23 ไฟต์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลงานล่าสุดเพิ่งผ่านการไล่ต้อนเอาชนะ “มาโกเมด มาโกเมดอฟ” คู่ชกจากรัสเซียไปได้อย่างเหนือชั้น ในศึก ONE ลุมพินี 47 เมื่อ 12 ก.ค.66 จนทำให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นท้าชิงบัลลังก์ในครั้งนี้ขณะที่คู่รอง “ไท รูโทโล” ราชันปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต วัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกา เตรียมสานต่อความยิ่งใหญ่ของตนเอง ด้วยการป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งแรก พบกับ “ไอแซค มิเชลล์” จอมรัดซูเปอร์สตาร์ วัย 25 ปี จากออสเตรเลีย ซึ่งคู่นี้ถูกขยับโปรแกรมออกมาจากศึก ONE:166 เมื่อ 1 มี.ค.ที่ผ่านมาโดย “ไท” เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการจารึกชื่อตัวเองลงไป ในฐานะแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวตคนแรกของ ONE หลังสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซียมาได้ ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อ 4 พ.ย.66 พร้อมกับยกระดับสถิติไร้พ่ายของตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 4 ไฟต์ติดต่อกันส่วน “ไอแซค” ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันปล้ำจับล็อก มาแล้วหลายรายการในระดับโลก รวมถึงยังเป็นเจ้าของรางวัลการแข่งขันยอดเยี่ยมในรายการสำคัญอย่าง ADCC World Championship เมื่อปี 2565 อีกด้วย ซึ่งหลังจากพุ่งชนความสำเร็จมาอย่างมากมายหลายรายการ ถึงเวลาแล้วที่ ”ไอแซค” จะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักปล้ำจับล็อกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยการท้าชิงบัลลังก์จาก “ไท” ผู้ไม่เคยแพ้ใครในครั้งนี้ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh